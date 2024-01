DJI Mic 2 : quelles nouveautés pour les micros sans-fil de DJI ?

DJI Mic 2 : avec de la réduction de bruit !

Les créateurs de contenu pourront régler facilement le volume, le gain, la luminosité et davantage, pour une configuration audio optimale et fluide.

Cela permet non seulement des enregistrements de haute qualité, mais aussi une adaptation fluide à des environnements sonores complexes, capturant des nuances sonores allant de chuchotements discrets à des niveaux de décibels impressionnants. Ce niveau de flexibilité offre une plus grande fiabilité dans les scénarios de bruits erratiques et plus d’options pour le réglage fin de la post-production.

Piste de secours, boitiers de charge...

Même dans des environnements auditivement complexes tels que les concerts de rock, le DJI Mic 2 garantit des résultats équilibrés avec une facilité remarquable.

En blanc et en noir dès 219€

• Le DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est vendu au prix de 349 €, et comprend un récepteur DJI Mic 2, deux émetteurs DJI Mic 2 (Shadow Black), un boîtier de recharge DJI Mic 2, un câble audio pour caméra DJI Mic 2 (TRS 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Type-C), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Lightning), deux bonnettes anti-vent DJI Mic 2, deux aimants de clip DJI Mic 2, un câble de recharge USB-C DJI Mic et un sac de transport DJI Mic 2.

• Le DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) est vendu au prix de 219 € et comprend un récepteur DJI Mic 2, un émetteur DJI Mic 2 (Shadow Black), un câble audio pour caméra DJI Mic 2 (TRS 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Type-C), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Lightning), une bonnette anti-vent DJI Mic 2, un aimant de clip DJI Mic 2, un câble de recharge du séparateur DJI Mic, et une pochette de transport DJI Mic 2. L'émetteur DJI Mic 2 (Shadow Black) et l'émetteur DJI Mic 2 (blanc nacré) peuvent également être achetés séparément au prix de 99 € chacun. Le micro-cravate DJI est vendu au prix de 39 € et le boîtier de recharge DJI Mic 2 au prix de 69 €.

Il faut dire que(Lightning, USB C et jack) et la qualité globale des micros. Le design et la finitions sont exemplaires, et. Le récepteur offre même du monitoring, pratique sur un iPhone qui n'a pas de sortie audio directe !... sans parle de Sennheiser, qui semble avoir quasiment renoncé à ce format, pourtant si pratique.Trois an plus tard, le constructeur récidive donc avecque l'on voit désormais au cou de nombreux YouTubers, Podcasters et même quelques chaînes de télévision., qui va réduire efficacement les parasites ambiants, dixit le constructeur.Evidemment,, reste à savoir si le système de DJI est plus performant ou non.bien pratique et très efficace contre les souffles. Je regrette juste qu'elle ne rentre pas dans la boite (il faut les réinstaller à chaque sortie).L'écran OLED tactile OLED de 1,1" est toujours présent, mais désormaisEnfin,, ce qui est assez rare sur ce genre d'appareil relativement accessible., il suffit de ranger les accessoires pour qu'ils se mettent en charge. En les sortant de la boite, ils sont toujours automatiquement appairés. Le petit aimant bien pratique qui permet de les placer derrière une chemine ou un t-shirt est toujours là.: le DJI Mic 2 offre une protection supplémentaire pour l’audio de l’utilisateur en enregistrant une second piste à -6 dB à côté de la piste audio principale, afin de se prémunir contre les pics de niveau audio inattendus.précise DJI.Enfin, les DJI Mic peuventpar émetteur, offrant jusqu’à 14 heures d’enregistrement audio sans compression en 48 kHz et 24 bits. Chaque émetteur et récepteur bénéficie d’une, qui peut être portée à 18 heures avec le boîtier de recharge.