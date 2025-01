Quelles nouveautés peut-on attendre pour les Powerbeats Pro 2 ?

Quelques indices réglementaires

Un design plus fin et moderne

Nouvelles fonctionnalités et innovations

Un lancement imminent



Apple n’a pas encore annoncé de date de sortie précise, mais les dépôts réglementaires et les fuites pointent vers un lancement dans les prochains mois, probablement au printemps ou en été 2025. Le prix devrait être sensiblement similaire.

En septembre dernier,. Depuis, plusieurs indices ont émergé, à commencer par des dépôts réglementaires auprès de la(FCC) aux États-Unis qui ont révélé les numéros de modèle des écouteurs gauche (A3157), droit (A3158) et de leur boîtier de charge (A3160).Par la suite, d'autres enregistrements auprès d'organismes ont été repérés comme, confirmant un lancement mondial imminent. Enfin, et non des moindres, desLes Powerbeats Pro 2 conserveront, mais ce dernier se veut plus fin et droit. Un aperçu a d'ailleurs été gracieusement proposé dans une vidéo teaser, avec la star de la MLB -Shohei Ohtani.Le boitier de charge sera doté d’un port USB-C, reflétant la transition d’Apple vers ce standard universel, déjà adopté pour l’iPhone et d’autres accessoires récents. Notons au passage: orange (flashy), violet, noir et beige.Les Powerbeats Pro 2 devraient intégrer un capteur pour surveiller la fréquence cardiaque pendant les entraînements. Les données pourront être synchronisées avec l’application Santé sur iPhone et d’autres appareils connectés. Ils pourront se connecter à des appareils comme des tapis de course pour un suivi précis des performances.Au niveau des améliorations audio, on trouvepour une expérience sonore 3D immersive et l'qui permet l'ajustement automatique du volume et des réglages selon l’environnement. Bien qu’optimisés pour l’écosystème Apple, les Powerbeats Pro 2 devraient offrir des fonctionnalités améliorées pour Android, notamment via Find My Device. Enfin les rumeurs suggèrentpar rapport à la génération précédente.