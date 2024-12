iPhone 16 : de nouveaux coloris pour les coques Beats !

image MacRumors

Encore un peu d'attente... vraiment ?

chez nous

Sunrise Pink

Twilight Blue

b

En savoir plus iPhone 16 : test des coques Beats

Jusqu'à présent, les coques Beats étaient disponibles en quatre couleurs. Pour rappel, elles sont dotées de la prise en charge de MagSafe et du contrôle de l'appareil photo.Comme les précédentes, les coques sont fabriquées avec, et elles possèdent un revêtement extérieur brillant résistant aux rayures et d'un intérieur en microfibre douce. La prise en charge du contrôle de la caméra est activée via un bouton spécialement conçu pour transmettre les mouvements du doigt au bouton du téléphone.La version bleue ressemble d'ailleurs fortement au modèle d'Apple en silicone !Pour le moment,, mais ils pourraient bien arriver prochainement vers d'autres contrées.