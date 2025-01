Saint-Valentin : Beats Pill, la petite enceinte qui dure jusqu'au bout de la nuit !

Pill People

Une déclaration musicale pleine de charme

Be Mine

bee

Depuis combien de temps joues-tu cette musique ?

17 heures

cela ressemble à un signe

Le retour d'une enceinte mythique

Test de l'enceinte sans-fil Beats Pill : le retour de la pilule iconique !

Dans cette publicité,en vo ^^), et ce, tout en jouant de la musique dans une scène romantique, sous les fenêtre de l'élu(e) de son cœur.C'est alors queLa réponse arrive immédiatement :. Et oui ! Notre Pill Guy attend depuis longtemps, vous l'aurez compris : le but de la pub, c'est de vanter l'autonomie de la batterie qui est de 24 heures. Il peut donc tenir encore un peu...La description de l’annonce ne manque pas de souligner une autre caractéristique clé :, parfait pour les soirées ou les moments partagés. Avec une touche humoristique, la publicité conclut quepour les amoureux [de la musique].L'enceinte dispose(il ne sera pas possible de profiter du couplage stéréo en filaire). Les haut-parleurs sont légèrement inclinés afin d'améliorer le positionnement par rapport à l'auditeur et l'enceinte est certifiée IP67 afin de l'emmener sans crainte à la plage ou à la piscine.La Beats Pill 2024 embarque un microphone pour les appels et les assistants vocaux,, se connecte facilement sur les périphériques Apple comme Android et, dispose de boutons pour les différents contrôles ainsi que d'une dragonne et offre. Notons qu'elle reste plutôt fine et compacte avec des mensurations de 21,9 x 7,1 x 7 cm pour un poids vérifié de 691 grammes.(rouge, noir et champagne)