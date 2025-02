L’app pornographique “Hot Tub” arrive sur l'iPhone : Apple gronde !

Pornographie et DMA

Nous sommes profondément préoccupés par les risques de sécurité que les applications pornographiques de ce type créent pour les utilisateurs de l'UE, en particulier les enfants. Cette application -et d'autres comme elle- saperont la confiance des consommateurs dans l'écosystème ,sur lequel nous avons travaillé pendant plus d'une décennie pour faire le meilleur au monde. Contrairement aux fausses déclarations faites par le développeur, nous n'approuvons certainement pas cette application et ne l'offririons jamais via notre App Store. La vérité est que nous sommes tenus par la Commission européenne d'autoriser sa distribution par des opérateurs de marché comme AltStore et Epic qui ne partagent peut-être pas nos préoccupations concernant la sécurité des utilisateurs . - Apple

La balle est dans le camp de la Commission

Avec cette controverse, la tension entre Apple et la Commission européenne s’intensifie. L’affaire Hot Tub pourrait bien n’être que le premier épisode d’une longue série de débats autour des conséquences de l’ouverture des plateformes iOS à des marchés alternatifs.

L’histoire s’est enchaînée en quelques heures.. Au moment de son lancement, AltStore a présenté, comme la première application pornographiqueTollé et protestations au sein de la Pomme, qui a immédiatement réfuté cette affirmation !Apple, qui a toujours interdit les applications pornographiques sur l’App Store, se défend, précisant. Elle pointe du doigt: la Commission Européenne et le DMA, la première ayant utilisé le second pour forcer Apple à autoriser le sideloading.Apple a d'ailleurs toujours, affirmant que cela mettait en péril la sécurité et la confiance des utilisateurs. Et bien évidemment, l'accès à cette application en est une parfaite illustration.Dans les faits, Cupertino a bienl’application –un processus visant à vérifier l’absence de logiciels malveillants ou de fraudes–, mais cela ne signifie qu'elle a validé son contenu. Contrairement à l’App Store, les applications distribuées par des marchés tiers peuvent contenir du contenu réservé aux adultes, y compris pornographie, références à la drogue et à l’alcool, ou encore discours de haine.Apple rappelle par ailleurs que. En qualifiant, AltStore aurait donc quelque peu outrepassé ces règles.La Commission européenne n’aurait toutefois pris aucune mesure pour empêcher cette distribution.Aussi, elle ne se prive pas pour mettre en garde ses utilisateurs contre un environnement moins sécurisé, où des contenus potentiellement nuisibles deviennent accessibles aux consommateurs. Et bien évidemment souligner les avantages de l'App Store !