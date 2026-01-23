Sony lance les LinkBuds Clip, des écouteurs en forme de boucles d'oreilles à 200 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a dévoilé les LinkBuds Clip, des écouteurs open-ear au design un peu différent, qui se clipsent sur l'oreille comme un bijou. Disponibles à 200 euros en France, ils arrivent avec une autonomie record et quelques idées originales.
Les LinkBuds Clip abandonnent donc le format intra-auriculaire classique pour adopter une forme en C qui vient se clipser sur le pavillon de l'oreille. L'idée ici, c'est en fait de ne rien mettre dans le conduit auditif et donc de garder les oreilles ouvertes sur l'environnement. Avec seulement 6,4 grammes sur la balance, Sony promet avec ces écouteurs un confort sur de longues écoutes, sans cette sensation d'oreilles bouchées qu'on retrouve parfois sur les écouteurs traditionnels. Le constructeur propose quatre coloris au lancement : noir, greige (une sorte de beige-gris), lavande et vert. Et pour ceux qui veulent changer de style, des coques de boîtier et des coussinets sont vendus séparément.
Niveau audio, ces LinkBuds Clip embarquent la technologie DSEE qui est censée améliorer la qualité sonore, et qui doit les rendre compatibles 360 Reality Audio. Un égaliseur 10 bandes est aussi accessible depuis l'application Sound Connect pour ceux qui voudraient ajuster le rendu sonore. Pour la gestion des appels, Sony intègre un petit capteur à conduction osseuse, associé à une réduction de bruit par IA, qui promet une élimination des bruits de fond. L'autonomie annoncée atteint quand même 37 heures au total, avec 9 heures pour les écouteurs et 28 heures avec la désormais classique recharge par le boîtier. La charge rapide permet elle de récupérer une heure d'écoute en trois minutes. Ces écouteurs sont certifiés IPX4, pour garantir une bonne résistance à la transpiration et aux éclaboussures.
Ces écouteurs proposent aussi trois modes d'écoute, qui sont activables avec un petit tapotement. Le mode Standard qui privilégie la qualité audio. Le mode Voice Boost qui amplifie les voix dans les environnements les plus bruyants, ce qui peut être pratique pour l'écoute de podcasts dans le métro. Et un mode « Sound Leakage Reduction » qui doit permettre de réduire les fuites sonores dans les espaces plus calmes. Le multipoint est lui aussi bien sûr de la partie pour basculer entre deux appareils sans effort.
C'est une bonne idée et c'est aussi un pari assez audacieux de la part de Sony. Le format clip-on est encore un marché de niche, mais il a en réalité beaucoup de sens pour ceux qui veulent écouter de la musique sans trop se couper du monde, comme on le fait aussi avec les Ray-Ban Meta, dans un autre style. Reste à confirmer que le confort sera au rendez-vous sur la durée, et que les commandes tactiles fonctionnent bien, en particulier en mouvement, ce qui n'est pas toujours évident sur ce genre de produit.
Un design qui change tout
Les LinkBuds Clip abandonnent donc le format intra-auriculaire classique pour adopter une forme en C qui vient se clipser sur le pavillon de l'oreille. L'idée ici, c'est en fait de ne rien mettre dans le conduit auditif et donc de garder les oreilles ouvertes sur l'environnement. Avec seulement 6,4 grammes sur la balance, Sony promet avec ces écouteurs un confort sur de longues écoutes, sans cette sensation d'oreilles bouchées qu'on retrouve parfois sur les écouteurs traditionnels. Le constructeur propose quatre coloris au lancement : noir, greige (une sorte de beige-gris), lavande et vert. Et pour ceux qui veulent changer de style, des coques de boîtier et des coussinets sont vendus séparément.
Une bonne fiche technique
Niveau audio, ces LinkBuds Clip embarquent la technologie DSEE qui est censée améliorer la qualité sonore, et qui doit les rendre compatibles 360 Reality Audio. Un égaliseur 10 bandes est aussi accessible depuis l'application Sound Connect pour ceux qui voudraient ajuster le rendu sonore. Pour la gestion des appels, Sony intègre un petit capteur à conduction osseuse, associé à une réduction de bruit par IA, qui promet une élimination des bruits de fond. L'autonomie annoncée atteint quand même 37 heures au total, avec 9 heures pour les écouteurs et 28 heures avec la désormais classique recharge par le boîtier. La charge rapide permet elle de récupérer une heure d'écoute en trois minutes. Ces écouteurs sont certifiés IPX4, pour garantir une bonne résistance à la transpiration et aux éclaboussures.
Trois modes d'écoute
Ces écouteurs proposent aussi trois modes d'écoute, qui sont activables avec un petit tapotement. Le mode Standard qui privilégie la qualité audio. Le mode Voice Boost qui amplifie les voix dans les environnements les plus bruyants, ce qui peut être pratique pour l'écoute de podcasts dans le métro. Et un mode « Sound Leakage Reduction » qui doit permettre de réduire les fuites sonores dans les espaces plus calmes. Le multipoint est lui aussi bien sûr de la partie pour basculer entre deux appareils sans effort.
On en dit quoi ?
C'est une bonne idée et c'est aussi un pari assez audacieux de la part de Sony. Le format clip-on est encore un marché de niche, mais il a en réalité beaucoup de sens pour ceux qui veulent écouter de la musique sans trop se couper du monde, comme on le fait aussi avec les Ray-Ban Meta, dans un autre style. Reste à confirmer que le confort sera au rendez-vous sur la durée, et que les commandes tactiles fonctionnent bien, en particulier en mouvement, ce qui n'est pas toujours évident sur ce genre de produit.