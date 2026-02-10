Les Sony WF-1000XM6 ont fuité, et ils veulent faire oublier les AirPods Pro
L'annonce officielle des Sony WF-1000XM6 n'est attendue que pour le 12 février, mais figurez-vous qu'on en sait déjà tout. Nouveau processeur trois fois plus rapide, huit micros pour la réduction de bruit, design revu et prix en baisse en Europe. De quoi ranger les AirPods Pro au placard ?
Les WF-1000XM5 avaient été lancés en juillet 2023, et Sony a donc pris son temps pour cette sixième génération. Le changement le plus visible : Sony abandonne la finition brillante des XM5, qui collectait les traces de doigts, pour revenir à un plastique mat qui rappelle les XM4. La forme évolue aussi, avec un design un peu plus allongé, un conduit auditif incliné différemment et le retour des embouts en mousse sans la couche de silicone interne des XM5. Le boîtier de charge est aussi redessiné, plus étroit et un peu plus haut.
Côté couleurs, on retrouve le noir et l'argent, avec une possible variante rose. Rien de bien surprenant, mais le retour au mat devrait plaire à pas mal de monde.
Le cœur de la bête, c'est le nouveau processeur QN3e. Sony annonce une puissance de calcul trois fois supérieure au QN2e des XM5. En pratique, ça veut dire une réduction de bruit active plus réactive, un meilleur traitement audio et une gestion plus fine du mode ambiant, qui passe à trois réglages différents. Le nombre de micros passe de six à huit par paire, avec trois grilles externes et un micro interne par écouteur. Pour améliorer la qualité des appels, Sony a décidé de combiner une part de conduction osseuse à de la réduction du bruit via IA. On a hâte de tester ce point.
Côté audio pur, l'égaliseur passe de cinq bandes à dix, le LDAC est toujours de la partie pour le Hi-Res sans fil, et le DSEE Extreme améliore les fichiers compressés. Grosse nouveauté : le 360 Reality Audio arrive avec suivi des mouvements de tête, et le support LE Audio et Auracast débarque aussi. L'autonomie reste à huit heures d'écoute avec ANC, complétée par seize heures dans le boîtier, soit vingt-quatre heures au total. Charge rapide et charge sans fil sont au programme. La certification IPX4 protège contre les éclaboussures.
Sony n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais les fuites sont formelles : le lancement est calé au 12 février. Côté tarif, il faudra compter 329,99 dollars aux États-Unis, soit une hausse de 10 % par rapport aux XM5. En Europe, bonne surprise, le prix passe à 299,99 euros, en baisse d'une vingtaine d'euros par rapport au tarif de lancement des XM5. Le Bluetooth multipoint, le Fast Pair et le Swift Pair sont bien sûr intégrés.
C'est quand même un peu la même recette que d'habitude chez Sony : un meilleur processeur, plus de micros, un design affiné. Pas de quoi crier à la révolution, mais les XM5 étaient déjà tellement bons que l'exercice consiste surtout à ne rien casser. Le retour du plastique mat, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le prix en baisse en Europe alors qu'il monte aux États-Unis, on ne va pas s'en plaindre. J'ai longtemps utilisé cette gamme à la place des AirPods Pro, et j'ai toujours préféré le son « Sony » à celui des AirPods, mais là où Sony ne pourra rien faire, c'est sur la finesse de son intégration dans un environnement Apple, et rien que pour ça, difficile de se passer des AirPods.
Presque trois ans d'attente, et un gros changement de cap
Ce qui change sous le capot
Le prix et la date
On en dit quoi ?
