Les specs de la PlayStation 6 fuitent, et elles sont surprenantes

On en dit quoi ?



Sony marcherait sur des œufs. La PS5 Pro à 799 euros a déjà fait grincer pas mal de dents, et coller 30 Go de GDDR7 dans la PS6 ne va pas arranger la facture. Le constructeur aimerait une sortie à l'automne 2027 ou début 2028, en espérant que les prix de la mémoire baissent d'ici là. L'enjeu va clairement être de tripler la puissance de la PS5 sans tripler le tarif.