Les specs de la PlayStation 6 fuitent, et elles sont surprenantes
Une fuite signée Kepler L2, leaker réputé côté hardware, a dévoilé en partie ce que Sony préparerait pour sa prochaine console. Au menu : 30 Go de GDDR7, un CPU Zen 6 gravé en 3 nm et des performances trois fois supérieures à la PS5. Le tout sans la moindre confirmation officielle de Sony, bien entendu.
C'est au niveau de la mémoire que l'information est la plus intéressante. La PlayStation 6 embarquerait 30 Go de GDDR7 répartis sur 10 modules de 3 Go, avec un bus de 160 bits et une bande passante de 640 Go/s.
Pour vous donner une petite idée de la progression, la PS5 propose 16 Go de GDDR6 à 448 Go/s. On passe donc au double en capacité. Par contre, si on la compare à la PS5 Pro et ses 576 Go/s, le gain en débit serait limité à 11 %. Kepler L2 explique que 20 Go auraient clairement été insuffisants en 2027, d'où le choix de Sony de monter à 30 Go. Sauf que voilà, cette largesse pourrait ajouter environ 100 dollars au coût de fabrication global, parce que vous le savez, la RAM est devenue une denrée hors de prix.
Si on se penche sur le processeur maintenant, on évoque un 8 cœurs Zen 6 gravé en 3 nm, et peut-être même 2 nm chez TSMC. Pour le GPU, on évoque de 40 à 48 unités de calcul RDNA 5, qui seraient cadencées à plus de 3 GHz. Bien entendu, la rétrocompatibilité PS5 et PS4 serait toujours prévue.
D'ailleurs, la PS6 ne viendrait pas seule. Le projet Canis, une console portable estampillée PlayStation, circule aussi dans les fuites relayées par Moore's Law Is Dead. Quatre cœurs Zen 6C en 3 nm, entre 12 et 20 unités RDNA 5 cadencées entre 1,6 et 2 GHz, de la LPDDR5X sur bus 128 bits, un slot MicroSD, un SSD M.2 et une sortie vidéo USB-C. Elle tournerait à peu près à la moitié des performances d'une PS5, ce qui n'est pas mal du tout pour une console portable.
Sony marcherait sur des œufs. La PS5 Pro à 799 euros a déjà fait grincer pas mal de dents, et coller 30 Go de GDDR7 dans la PS6 ne va pas arranger la facture. Le constructeur aimerait une sortie à l'automne 2027 ou début 2028, en espérant que les prix de la mémoire baissent d'ici là. L'enjeu va clairement être de tripler la puissance de la PS5 sans tripler le tarif.
30 Go de RAM : Sony voit large
Une console portable dans les cartons
On en dit quoi ?
