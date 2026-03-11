Le casque Sonos Ace en promo à -19% : une alternative aux AirPods Max, testé sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le premier casque de Sonos a été conçu pour croiser le fer avec les ténors du marché, dont les AirPods Max d'Apple ainsi que les modèles de Bose ou de Sony.
Voici le Sonos Ace
Le premier casque de Sonos a fait l'objet de nombreuses rumeurs, dépôts de brevets et autres fuites depuis plusieurs années. Le constructeur se lance enfin et propose son premier casque sans fil qui se positionne clairement face aux Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort Ultra et AirPods Max.
Le design est sobre, réussi (à mon goût) et tout à fait dans la lignée des autres produits Sonos. La finition semble d'un bon niveau avec des coques en plastique, un arceau en acier, du cuir végétal pour les oreillettes qui peuvent se remplacer facilement grâce à un système magnétique, à l'image de ce que propose Apple. Selon Patrick Spence, dirigeant de Sonos :
Il est enfin arrivé ! Les utilisateurs nous demandent depuis des années de proposer l'expérience Sonos sous la forme d’un casque audio. Nous savions que notre première entrée dans cette catégorie devait incarner l'innovation et l'expérience sonore dont Sonos est le spécialiste. Le Sonos Ace intègre tout ce que nous avons appris au cours de ces deux décennies en tant que leader de l’expérience sonore:un son à couper le souffle, un design élégant et un confort permanent. Nous sommes prêts à conquérir l’une des catégories audio les plus importantes et les plus populaires au monde.
Le Sonos Ace incarne l'ambition de Sonos de créer des expériences sonores aussi fortes que les moments que nous vivons dans notre quotidien. C'est un nouveau chapitre passionnant qui s'ouvre pour notre entreprise, qui va redéfinir notre conception d’une écoute personnalisée», explique Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer chez Sonos. «Fidèle à l'héritage de Sonos en matière de produits Premium, le Sonos Ace a été conçu et calibré dans ses moindres détails par les plus grands experts du son afin d'offrir une expérience d'écoute unique
Un challenger pour les AirPods Max
Sonos a fait le choix de proposer des boutons physiques plutôt que des contrôles tactiles, il est vrai parfois aléatoires.
L'ensemble des commandes s'effectueront via deux boutons sur l'oreillette droite. Malgré des coques en plastique, le casque pèse 312g, ce qui reste environ 73g de moins que les AirPods Max (384,8g).
L'Ace embarque des haut-parleurs de 40mm, huit microphones, du Bluetooth 5.4, la réduction active du bruit ambiant (ANC), un mode
Awareafin de garder une oreille sur votre environnement (équivalent du mode Transparence chez Apple), la compatibilité avec l'audio sans fil Lossless (avec un appareil équipé d'une puce Snapdragon Sound de Qualcomm, et donc pas sur iPhone), de l'audio sans perte en filaire via le port USB-C (un câble USB-C vers mini jack est fourni), le suivi dynamique de la tête, la compatibilité avec l'audio spatial en Dolby Atmos, la fonction
TrueCinema(un son surround via le casque et une mise à jour à venir), ou encore la possibilité de faire passer le son rapidement d'une pression sur un bouton de votre barre de son Sonos au casque et inversement.
Niveau autonomie, le Sonos Ace fait nettement mieux que les AirPods Max avec 30 heures d'écoute avec la fonction ANC activée (20 heures pour le casque d'Apple), et il sera possible de récupérer trois heures d'écoute en seulement 3 minutes grâce à la charge rapide.