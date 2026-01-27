Sonos annonce l'Amp Multi, son premier nouveau produit depuis des lustres
Par Vincent Lautier - Publié le
Après une grosse année de silence radio, Sonos pointe à nouveau le bout de son nez avec un nouveau produit. C'est un amplificateur multizone, plutôt destiné aux installateurs professionnels. Cet appareil répondant au doux nom de "Amp Multi" peut gérer jusqu'à 24 enceintes et quatre zones indépendantes.
Vous l'aviez peut-être remarqué, Sonos n'avait plus lancé de nouveau produit depuis la barre de son Arc Ultra fin 2024. La raison de ce silence radio ? La refonte catastrophique de son application mobile, qui avait fait fuir pas mal de clients, provoqué un beau scandale, et fait mal à son chiffre d'affaires. Le PDG Patrick Spence avait même dû partir, avant d'être remplacé par Tom Conrad en janvier 2025. Depuis, l'entreprise se concentre surtout sur la correction des bugs, et dans la foulée sur l'amélioration de sa réputation. Le lancement de ce nouveau produit, l'Amp Multi, est donc la fin de cette période de silence. Sonos annonce d'ailleurs que d'autres produits vont suivre au second semestre 2026.
Pour revenir à l'Amp Multi, c'est un amplificateur numérique de catégorie professionnelle, pensé pour s'intégrer dans les racks des maisons haut de gamme, mais surtout des commerces ou entreprises. Là où le Sonos Amp classique (que j'utilise au quotidien avec ma platine vinyle) ne gère qu'une seule zone, l'Amp Multi peut en piloter jusqu'à quatre de façon indépendante. Il embarque huit sorties amplifiées de 125 watts chacune, qui sont capables d'alimenter jusqu'à 24 enceintes Sonos. La technologie GaN utilisée permet une consommation de seulement 5,5 watts en veille et un fonctionnement sans ventilateur, donc totalement silencieux. Le châssis au format 1,5U se monte directement en rack, avec un support dédié 2U vendu séparément.
Sonos a développé l'Amp Multi en collaboration avec les installateurs, et ça se voit. L'appareil intègre ProTune, un outil d'optimisation sonore qui offre un égaliseur paramétrique 10 bandes, le contrôle du gain, de la largeur stéréo et du délai pour chaque sortie. Pour identifier facilement les unités dans un rack, chaque Amp Multi émet un son distinct déclenché depuis l'application, ce qui évite de chercher manuellement les codes PIN. Plusieurs unités peuvent aussi être combinées pour des installations multiroom encore plus grandes.
C'est un produit de niche, clairement pas destiné au grand public. L'Amp Multi cible surtout les installateurs qui équipent des maisons luxueuses en son multiroom. Sonos ne communique d'ailleurs pas le prix, le produit sera vendu uniquement via ses partenaires professionnels "dans les prochains mois". Ce qui est intéressant, c'est surtout le signal envoyé aux utilisateurs : Sonos estime avoir suffisamment corrigé les problèmes de son application pour reprendre les lancements. Tom Conrad a d'ailleurs abandonné le projet de lecteur vidéo en streaming qui traînait depuis des années pour se recentrer sur l'audio. Reste à voir si les prochains produits cibleront davantage le grand public. Réponse, peut-être, dans quelques jours lors de la présentation des résultats financiers.
