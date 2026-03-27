Google Traduction en temps réel arrive sur les AirPods (et n'importe quels écouteurs)
Par Laurence - Publié le
Google accélère sur la traduction instantanée. La firme annonce le déploiement officiel de la fonction Live translate sur les écouteurs et iOS. Ce qui va permettre aux utilisateurs d’iPhone de traduire des conversations en direct, et ce, directement dans leurs oreilles.
La fonctionnalité, intégrée à Google Traduction, permet désormais de comprendre une conversation en temps réel dans plus de 70 langues via n’importe quelle paire d’écouteurs. Parmi les langues supportées, on retrouve notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le japonais ou encore le chinois.
Concrètement, il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner l’option
Google met en avant un point clé : la qualité de la traduction. L’objectif n’est pas seulement de traduire mot à mot, mais de préserver le ton, le rythme et l’intention de chaque interlocuteur. Le résultat devrait donner une conversation plus fluide, où il devient plus facile de suivre qui parle et dans quel contexte — un défi classique des outils de traduction en temps réel. Les cas d’utilisation pratiques sont nombreux : discussions familiales multilingues, voyages à l’étranger, interactions professionnelles.
Avec cette arrivée sur iOS, Google vient directement concurrencer les fonctionnalités proposées par les AirPods et les outils de traduction intégrés à l’écosystème Apple. Pour rappel, Live Translation fonctionne sur les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 équipés de la réduction active du bruit, lorsqu’ils sont associés à un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 15 Pro, puisqu'il faut des modèles capables de faire tourner Apple Intelligence).
Une fois activée, un nouvel onglet
De fait, Google mise sur une compatibilité universelle (tous les écouteurs). De son côté, Cupertino privilégie une intégration plus poussée avec ses propres appareils. Dans les deux cas, la tendance est claire : la barrière de la langue disparaît progressivement grâce à l’IA embarquée et aux assistants vocaux.
Avec cette fonctionnalité, Google franchit une nouvelle étape vers une traduction réellement transparente et accessible au quotidien. Voyager, travailler ou simplement discuter dans une autre langue devient plus simple que jamais — et tout cela, sans même regarder son écran.
Une traduction instantanée dans plus de 70 langues
La fonctionnalité, intégrée à Google Traduction, permet désormais de comprendre une conversation en temps réel dans plus de 70 langues via n’importe quelle paire d’écouteurs. Parmi les langues supportées, on retrouve notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le japonais ou encore le chinois.
Concrètement, il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner l’option
Live translatepuis de passer en mode écoute. L’app se charge alors de capter la voix, de la traduire et de restituer le tout quasiment instantanément dans les écouteurs.
Une expérience plus naturelle et contextuelle
Google met en avant un point clé : la qualité de la traduction. L’objectif n’est pas seulement de traduire mot à mot, mais de préserver le ton, le rythme et l’intention de chaque interlocuteur. Le résultat devrait donner une conversation plus fluide, où il devient plus facile de suivre qui parle et dans quel contexte — un défi classique des outils de traduction en temps réel. Les cas d’utilisation pratiques sont nombreux : discussions familiales multilingues, voyages à l’étranger, interactions professionnelles.
Avec cette arrivée sur iOS, Google vient directement concurrencer les fonctionnalités proposées par les AirPods et les outils de traduction intégrés à l’écosystème Apple. Pour rappel, Live Translation fonctionne sur les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 équipés de la réduction active du bruit, lorsqu’ils sont associés à un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 15 Pro, puisqu'il faut des modèles capables de faire tourner Apple Intelligence).
Une fois activée, un nouvel onglet
Liveapparaît dans l’application Traduire de l’iPhone. Il suffit alors d’appuyer simultanément sur les deux écouteurs ou de lancer une conversation depuis l’app : vous entendez la voix traduite dans vos oreilles, tandis que la transcription s’affiche à l’écran. L’interlocuteur peut, lui, lire votre réponse traduite sur l’iPhone. Le système prend en charge les principales langues internationales : français, allemand, portugais, espagnol, italien, japonais, coréen et chinois (mandarin, simplifié et traditionnel).
De fait, Google mise sur une compatibilité universelle (tous les écouteurs). De son côté, Cupertino privilégie une intégration plus poussée avec ses propres appareils. Dans les deux cas, la tendance est claire : la barrière de la langue disparaît progressivement grâce à l’IA embarquée et aux assistants vocaux.
Qu'en penser ?
Avec cette fonctionnalité, Google franchit une nouvelle étape vers une traduction réellement transparente et accessible au quotidien. Voyager, travailler ou simplement discuter dans une autre langue devient plus simple que jamais — et tout cela, sans même regarder son écran.