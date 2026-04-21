Sennheiser dévoile le HD 480 Pro, un casque studio fermé à 399 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Sennheiser profite du salon NAB 2026 à Las Vegas pour sortir son nouveau casque professionnel fermé. Le HD 480 Pro débarque à 399 euros, sa variante Plus à 439 euros. Au programme vous avez un transducteur dynamique 38 mm, un système anti-vibrations, et confort pensé pour les porteurs de lunettes. De quoi compléter le HD 490 Pro ouvert déjà lancé en 2024.
Sennheiser positionne le HD 480 Pro comme le pendant fermé du HD 490 Pro. Là où le modèle ouvert est adapté au mixage dans un environnement calme, la version fermée s'adresse aux ingénieurs qui enregistrent des voix dans la même pièce que le micro, font du monitoring sur scène, ou bossent en open space avec d'autres techniciens. L'isolation passive se joue sur plusieurs niveaux, de quoi garder le signal propre sans laisser fuiter ce qui arrive dans les oreilles.
Côté technique, on a ici un transducteur dynamique de 38 mm. Le niveau sonore maximum grimpe à 130 dB. Le casque ne pèse que 272 grammes, sans câble. Sennheiser a aussi développé un système anti-vibrations maison qui réduit les vibrations parasites dans la coque. Le câble spiralé de 3 mètres fourni embarque une section anti-bruit de contact brevetée, et vous pouvez le brancher à gauche ou à droite.
Le HD 480 Pro est annoncé à 399 euros, avec une version Plus à 439 euros qui remplace la housse de transport par un étui rigide, plus protecteur. Quelques détails valent le coup d'œil : les coussinets ont des rainures pour accueillir les branches de lunettes sans pincer, pas mal. Il y a aussi des marquages en braille sur les coques gauche/droite, et le câble est détachable pour éviter de tout racheter en cas de pépin. Une géométrie à axes mobiles brevetée permet aussi au casque de s'adapter à différentes formes de têtes sans trop de points de pression.
Sennheiser étoffe donc sa gamme studio pro, qui est d'ailleurs la seule branche qui reste sous le giron du fabricant allemand d'origine (la division grand public, elle, est repassée en vente par Sonova depuis mars dernier). À 399 euros, ce n'est pas donné, mais ça reste un peu en dessous du HD 490 Pro ouvert qui dépasse les 400 euros chez la plupart des revendeurs.
Un casque fermé pour les applications qui demandent de l'isolation
Sennheiser positionne le HD 480 Pro comme le pendant fermé du HD 490 Pro. Là où le modèle ouvert est adapté au mixage dans un environnement calme, la version fermée s'adresse aux ingénieurs qui enregistrent des voix dans la même pièce que le micro, font du monitoring sur scène, ou bossent en open space avec d'autres techniciens. L'isolation passive se joue sur plusieurs niveaux, de quoi garder le signal propre sans laisser fuiter ce qui arrive dans les oreilles.
Des specs plutôt costaudes
Côté technique, on a ici un transducteur dynamique de 38 mm. Le niveau sonore maximum grimpe à 130 dB. Le casque ne pèse que 272 grammes, sans câble. Sennheiser a aussi développé un système anti-vibrations maison qui réduit les vibrations parasites dans la coque. Le câble spiralé de 3 mètres fourni embarque une section anti-bruit de contact brevetée, et vous pouvez le brancher à gauche ou à droite.
Prix et disponibilité
Le HD 480 Pro est annoncé à 399 euros, avec une version Plus à 439 euros qui remplace la housse de transport par un étui rigide, plus protecteur. Quelques détails valent le coup d'œil : les coussinets ont des rainures pour accueillir les branches de lunettes sans pincer, pas mal. Il y a aussi des marquages en braille sur les coques gauche/droite, et le câble est détachable pour éviter de tout racheter en cas de pépin. Une géométrie à axes mobiles brevetée permet aussi au casque de s'adapter à différentes formes de têtes sans trop de points de pression.
On en dit quoi ?
Sennheiser étoffe donc sa gamme studio pro, qui est d'ailleurs la seule branche qui reste sous le giron du fabricant allemand d'origine (la division grand public, elle, est repassée en vente par Sonova depuis mars dernier). À 399 euros, ce n'est pas donné, mais ça reste un peu en dessous du HD 490 Pro ouvert qui dépasse les 400 euros chez la plupart des revendeurs.