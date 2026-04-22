Tsunami sur Deezer : près d’un titre sur deux désormais généré par l'IA (oui mais...)
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle transforme déjà en profondeur l’industrie musicale. Selon Deezer, les morceaux générés par IA représentent désormais 44 % des nouveaux titres mis en ligne sur la plateforme. Mais cette explosion n'est pas sans poser de nombreuses questions sur la rémunération des artistes et l’avenir du streaming.
Les chiffres donnent le tournis. Deezer affirme recevoir près de 75 000 titres générés par IA chaque jour, soit plus de 2 millions par mois. Une progression fulgurante : ils n’étaient que 10 000 par jour début 2025, puis 30 000 en septembre, 50 000 en novembre et déjà 60 000 en janvier dernier. En quelques mois, l’IA est passée d’un phénomène marginal à une production industrielle.
Malgré cette avalanche de contenus, l’écoute reste encore marginale : la musique générée par IA ne représente que 1 à 3 % des streams sur la plateforme. Mais un autre chiffre interpelle : 85 % de ces écoutes sont considérées comme frauduleuses et sont démonétisées par Deezer. Un signal fort, qui montre que l’IA est déjà exploitée pour tenter de capter artificiellement des revenus.
Face à cette montée en puissance, la plateforme française a pris plusieurs mesures. Désormais, les titres identifiés comme générés par IA sont exclus des recommandations algorithmiques. Ils ne sont pas intégrés aux playlists éditoriales et les versions haute qualité ne sont plus stockées. Depuis juin 2025, Deezer a également été pionnier en étiquetant les contenus générés par IA, avec plus de 13,4 millions de titres déjà identifiés.
Le phénomène est d’autant plus préoccupant que les auditeurs peinent à distinguer l’IA du réel. Selon une étude menée par Deezer, 97 % des utilisateurs ne savent pas différencier une musique générée par IA d’un titre humain. Dans le même temps, 80 % des sondés réclament un étiquetage clair, et plus de la moitié estime que ces morceaux ne devraient pas figurer dans les classements officiels. Bref, le débat est déjà bien installé et appelé à s’intensifier.
En effet, Deezer n’est pas seul à réagir. Qobuz prévoit lui aussi de signaler les contenus générés par IA, tandis que des plateformes comme Spotify ou Apple Music adoptent des approches plus hybrides, mêlant filtrage et transparence partielle. La pression monte d’autant plus qu’un morceau entièrement généré par IA a récemment atteint la tête des classements iTunes dans plusieurs pays.
L’IA n’est plus une curiosité dans la musique : elle devient une force industrielle capable de saturer les plateformes. Entre opportunité créative et dérives économiques, le secteur se retrouve face à un défi inédit. En tentant d’encadrer ces contenus dès aujourd’hui, Deezer pose les bases d’un futur où la distinction entre humain et machine ne sera plus seulement artistique, mais aussi réglementaire et économique.
Une explosion des contenus générés par IA
Les chiffres donnent le tournis. Deezer affirme recevoir près de 75 000 titres générés par IA chaque jour, soit plus de 2 millions par mois. Une progression fulgurante : ils n’étaient que 10 000 par jour début 2025, puis 30 000 en septembre, 50 000 en novembre et déjà 60 000 en janvier dernier. En quelques mois, l’IA est passée d’un phénomène marginal à une production industrielle.
Malgré cette avalanche de contenus, l’écoute reste encore marginale : la musique générée par IA ne représente que 1 à 3 % des streams sur la plateforme. Mais un autre chiffre interpelle : 85 % de ces écoutes sont considérées comme frauduleuses et sont démonétisées par Deezer. Un signal fort, qui montre que l’IA est déjà exploitée pour tenter de capter artificiellement des revenus.
Deezer durcit sa politique face à l’IA
Face à cette montée en puissance, la plateforme française a pris plusieurs mesures. Désormais, les titres identifiés comme générés par IA sont exclus des recommandations algorithmiques. Ils ne sont pas intégrés aux playlists éditoriales et les versions haute qualité ne sont plus stockées. Depuis juin 2025, Deezer a également été pionnier en étiquetant les contenus générés par IA, avec plus de 13,4 millions de titres déjà identifiés.
Des auditeurs incapables de faire la différence
Le phénomène est d’autant plus préoccupant que les auditeurs peinent à distinguer l’IA du réel. Selon une étude menée par Deezer, 97 % des utilisateurs ne savent pas différencier une musique générée par IA d’un titre humain. Dans le même temps, 80 % des sondés réclament un étiquetage clair, et plus de la moitié estime que ces morceaux ne devraient pas figurer dans les classements officiels. Bref, le débat est déjà bien installé et appelé à s’intensifier.
En effet, Deezer n’est pas seul à réagir. Qobuz prévoit lui aussi de signaler les contenus générés par IA, tandis que des plateformes comme Spotify ou Apple Music adoptent des approches plus hybrides, mêlant filtrage et transparence partielle. La pression monte d’autant plus qu’un morceau entièrement généré par IA a récemment atteint la tête des classements iTunes dans plusieurs pays.
Qu'en penser ?
L’IA n’est plus une curiosité dans la musique : elle devient une force industrielle capable de saturer les plateformes. Entre opportunité créative et dérives économiques, le secteur se retrouve face à un défi inédit. En tentant d’encadrer ces contenus dès aujourd’hui, Deezer pose les bases d’un futur où la distinction entre humain et machine ne sera plus seulement artistique, mais aussi réglementaire et économique.