Tsunami sur Deezer : près d’un titre sur deux désormais généré par l'IA (oui mais...)

Une explosion des contenus générés par IA

Deezer durcit sa politique face à l’IA

Des auditeurs incapables de faire la différence

Qu'en penser ?



L’IA n’est plus une curiosité dans la musique : elle devient une force industrielle capable de saturer les plateformes. Entre opportunité créative et dérives économiques, le secteur se retrouve face à un défi inédit. En tentant d’encadrer ces contenus dès aujourd’hui, Deezer pose les bases d’un futur où la distinction entre humain et machine ne sera plus seulement artistique, mais aussi réglementaire et économique.

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Les chiffres donnent le tournis.. Une progression fulgurante : ils n’étaient que 10 000 par jour début 2025, puis 30 000 en septembre, 50 000 en novembre et déjà 60 000 en janvier dernier. En quelques mois,Malgré cette avalanche de contenus, l’écoute reste encore marginale :. Mais un autre chiffre interpelle : 85 % de ces écoutes sont considérées comme frauduleuses et sont démonétisées par Deezer. Un signal fort, qui montre que l’IA est déjà exploitée pour tenter de capter artificiellement des revenus.Face à cette montée en puissance, la plateforme française a pris plusieurs mesures. Désormais, les titres identifiés comme générés par IA sont. Ils ne sont pas intégrés aux playlists éditoriales et les versions haute qualité ne sont plus stockées. Depuis juin 2025,, avec plus de 13,4 millions de titres déjà identifiés.Le phénomène est d’autant plus préoccupant que les auditeurs peinent à distinguer l’IA du réel. Selon une étude menée par Deezer,. Dans le même temps,, et plus de la moitié estime que ces morceaux ne devraient pas figurer dans les classements officiels. Bref, le débat est déjà bien installé et appelé à s’intensifier.En effet, Deezer n’est pas seul à réagir., tandis que des plateformes comme Spotify ou Apple Music adoptent des approches plus hybrides, mêlant filtrage et transparence partielle. La pression monte d’autant plus qu’un morceau entièrement généré par IA a récemment atteint la tête des classements iTunes dans plusieurs pays.