Spotify fête ses 20 ans avec un classement historique
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer ses 20 ans, Spotify marque le coup avec une initiative inédite : la publication des contenus les plus streamés de toute son histoire. Une première pour la plateforme, qui offre une photographie globale de deux décennies d’usages musicaux à l’échelle mondiale.
Sans surprise, les classements mettent en avant les plus grandes figures de la musique internationale. En tête du classement des artistes les plus écoutés : Taylor Swift, qui confirme son statut de phénomène global.
Deux de ses albums figurent également parmi les plus streamés : Lover (2019), à la troisième place et Midnights (2022), dans le top 20. Aux côtés de Swift, on retrouve des poids lourds comme Eminem, Rihanna ou encore Ed Sheeran.
La scène française n’est pas en reste. Le titre
Fondé en 2006 par Daniel Ek et Martin Lorentzon, Spotify a profondément transformé la manière de consommer la musique.
En parallèle, la plateforme a versé plus de 11 milliards de dollars aux artistes en 2025, confirmant son poids économique dans l’industrie.
Spotify ne s’est pas contenté du streaming musical. Au fil des années, la plateforme a multiplié les innovations avec les playlists personnalisées comme Discover Weekly ou Release Radar, le lancement de Spotify Wrapped en 2015, l'intégration des podcasts, puis des podcasts vidéo, et enfin l'arrivée des livres audio, avec plus de 300 000 titres. Autant d'évolutions qui ont permis à Spotify de s’imposer comme une plateforme audio globale.
Avec cette rétrospective, Spotify propose bien plus qu’un simple classement. Il s’agit d’une véritable analyse des tendances culturelles mondiales sur 20 ans : artistes dominants, genres populaires, habitudes d’écoute. L’initiative
En deux décennies, Spotify a redéfini les règles du jeu. Si les débats autour de la rémunération des artistes restent d’actualité, la plateforme a profondément modifié la distribution et la découverte musicale. Avec ces classements historiques, Spotify célèbre autant son parcours que son impact. Et rappelle au passage une chose : dans l’ère du streaming, les hits ne vivent plus seulement à la radio, mais dans les milliards d’écoutes accumulées en ligne.
Les superstars au rendez-vous
Sans surprise, les classements mettent en avant les plus grandes figures de la musique internationale. En tête du classement des artistes les plus écoutés : Taylor Swift, qui confirme son statut de phénomène global.
Deux de ses albums figurent également parmi les plus streamés : Lover (2019), à la troisième place et Midnights (2022), dans le top 20. Aux côtés de Swift, on retrouve des poids lourds comme Eminem, Rihanna ou encore Ed Sheeran.
La scène française n’est pas en reste. Le titre
Starboy, produit par Daft Punk et interprété par The Weeknd, atteint la quatrième place des morceaux les plus streamés de tous les temps sur la plateforme.
Une plateforme devenue incontournable
Fondé en 2006 par Daniel Ek et Martin Lorentzon, Spotify a profondément transformé la manière de consommer la musique.
Quelques chiffres clés illustrent cette ascension :
• 2008 : lancement en Europe
• 2015 : 75 millions d’utilisateurs
• 2020 : 345 millions d’utilisateurs
• 2023 : 602 millions d’utilisateurs actifs mensuels
• 2025 : 100 millions d’abonnés en Europe
• 2008 : lancement en Europe
• 2015 : 75 millions d’utilisateurs
• 2020 : 345 millions d’utilisateurs
• 2023 : 602 millions d’utilisateurs actifs mensuels
• 2025 : 100 millions d’abonnés en Europe
En parallèle, la plateforme a versé plus de 11 milliards de dollars aux artistes en 2025, confirmant son poids économique dans l’industrie.
Playlists, podcasts et livres audio : une évolution continue
Spotify ne s’est pas contenté du streaming musical. Au fil des années, la plateforme a multiplié les innovations avec les playlists personnalisées comme Discover Weekly ou Release Radar, le lancement de Spotify Wrapped en 2015, l'intégration des podcasts, puis des podcasts vidéo, et enfin l'arrivée des livres audio, avec plus de 300 000 titres. Autant d'évolutions qui ont permis à Spotify de s’imposer comme une plateforme audio globale.
Avec cette rétrospective, Spotify propose bien plus qu’un simple classement. Il s’agit d’une véritable analyse des tendances culturelles mondiales sur 20 ans : artistes dominants, genres populaires, habitudes d’écoute. L’initiative
Wrapped 20 anss’inscrit dans cette logique, en prolongeant une expérience devenue incontournable pour les utilisateurs.
Qu'en penser ?
En deux décennies, Spotify a redéfini les règles du jeu. Si les débats autour de la rémunération des artistes restent d’actualité, la plateforme a profondément modifié la distribution et la découverte musicale. Avec ces classements historiques, Spotify célèbre autant son parcours que son impact. Et rappelle au passage une chose : dans l’ère du streaming, les hits ne vivent plus seulement à la radio, mais dans les milliards d’écoutes accumulées en ligne.