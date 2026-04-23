Spotify fête ses 20 ans avec un classement historique

Les superstars au rendez-vous

Starboy

Une plateforme devenue incontournable

Quelques chiffres clés illustrent cette ascension :



• 2008 : lancement en Europe

• 2015 : 75 millions d’utilisateurs

• 2020 : 345 millions d’utilisateurs

• 2023 : 602 millions d’utilisateurs actifs mensuels

• 2025 : 100 millions d’abonnés en Europe

Playlists, podcasts et livres audio : une évolution continue

Wrapped 20 ans

Qu'en penser ?



En deux décennies, Spotify a redéfini les règles du jeu. Si les débats autour de la rémunération des artistes restent d’actualité, la plateforme a profondément modifié la distribution et la découverte musicale. Avec ces classements historiques, Spotify célèbre autant son parcours que son impact. Et rappelle au passage une chose : dans l’ère du streaming, les hits ne vivent plus seulement à la radio, mais dans les milliards d’écoutes accumulées en ligne.

Sans surprise, les classements mettent en avant les plus grandes figures de la musique internationale. En tête du classement des artistes les plus écoutés :Deux de ses albums figurent également parmi les plus streamés :, dans le top 20. Aux côtés de Swift, on retrouve des poids lourds commeou encoreLa scène française n’est pas en reste. Le titre, produit paret interprété par, atteint la quatrième place des morceaux les plus streamés de tous les temps sur la plateforme.Fondé en 2006 par Daniel Ek et Martin Lorentzon,En parallèle, la plateforme a verséaux artistes en 2025, confirmant son poids économique dans l’industrie.Spotify ne s’est pas contenté du streaming musical. Au fil des années, la plateforme a multiplié les innovations avec les playlists personnalisées comme Discover Weekly ou Release Radar, le, l'intégration des podcasts, puis des podcasts vidéo, et enfin l'arrivée des livres audio, avec plus de 300 000 titres. Autant d'évolutions qui ont permis à Spotify de s’imposer comme une plateforme audio globale.Avec cette rétrospective, Spotify propose bien plus qu’un simple classement. Il s’agit d’: artistes dominants, genres populaires, habitudes d’écoute. L’initiatives’inscrit dans cette logique, en prolongeant une expérience devenue incontournable pour les utilisateurs.