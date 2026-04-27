Spotify se lance dans le fitness : comment profiter des entraînements guidés
Par Laurence - Publié le
Spotify ne veut plus être seulement la bande-son de vos entraînements. La plateforme franchit un cap en intégrant désormais des séances de sport guidées directement dans son application, accessibles aux abonnés gratuits comme Premium.
L'évolution est plutôt logique pour un service déjà très utilisé dans le cadre des activités sportives et des playlists existantes ! Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à un nouveau hub dédié au fitness, regroupant : yoga, méditation, course à pied, danse et HIIT.
Spotify s’appuie pour cela sur plusieurs créateurs reconnus (Yoga With Kassandra, Chloe Ting, Sweaty Studio, Pilates Body By Raven). Ce catalogue plutôt varié a été pensé pour accompagner différents niveaux et objectifs.
Spotify va encore plus loin avec un partenariat avec Peloton. Les abonnés Premium auront accès à plus de 1 400 séances à la demande, sans publicité. Au programme, on trouvera des entraînements sans équipement, du renforcement musculaire, du cardio, du yoga et de la méditation. Bonne nouvelle, ce catalogue devrait continuer à s’enrichir dans les prochains mois.
Ce virage vers le fitness n’est pas un hasard. Selon la plateforme, près de 70 % des abonnés Premium s’entraînent chaque mois et plus de 150 millions de playlists fitness sont déjà utilisées sur la plateforme. Le service est donc déjà profondément ancré dans les routines sportives des utilisateurs.
Autre point intéressant : les playlists générées par IA jouent un rôle clé dans cette évolution. Avec la fonction de playlists personnalisées à partir de prompts, les utilisateurs peuvent créer des ambiances adaptées à leur séance : motivation, récupération (ça c'est vraiment pratique) et concentration. Le fitness fait d’ailleurs partie des usages les plus populaires de cette fonctionnalité.
Avec cette annonce, Spotify affiche clairement ses ambitions : dépasser le simple streaming audio. L’objectif est de devenir un véritable outil de bien-être, capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée — du travail au sport, en passant par la détente.
L’intégration de séances guidées marque une nouvelle étape dans la transformation de Spotify. Après les podcasts, les vidéos et les livres audio, la plateforme continue d’élargir son terrain de jeu. Et cette fois, c’est le fitness qui devient un pilier stratégique. Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de rechercher fitness dans l’application.
Des entraînements directement dans Spotify
L'évolution est plutôt logique pour un service déjà très utilisé dans le cadre des activités sportives et des playlists existantes ! Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à un nouveau hub dédié au fitness, regroupant : yoga, méditation, course à pied, danse et HIIT.
Spotify s’appuie pour cela sur plusieurs créateurs reconnus (Yoga With Kassandra, Chloe Ting, Sweaty Studio, Pilates Body By Raven). Ce catalogue plutôt varié a été pensé pour accompagner différents niveaux et objectifs.
Spotify va encore plus loin avec un partenariat avec Peloton. Les abonnés Premium auront accès à plus de 1 400 séances à la demande, sans publicité. Au programme, on trouvera des entraînements sans équipement, du renforcement musculaire, du cardio, du yoga et de la méditation. Bonne nouvelle, ce catalogue devrait continuer à s’enrichir dans les prochains mois.
Spotify capitalise sur un usage déjà massif
Ce virage vers le fitness n’est pas un hasard. Selon la plateforme, près de 70 % des abonnés Premium s’entraînent chaque mois et plus de 150 millions de playlists fitness sont déjà utilisées sur la plateforme. Le service est donc déjà profondément ancré dans les routines sportives des utilisateurs.
Autre point intéressant : les playlists générées par IA jouent un rôle clé dans cette évolution. Avec la fonction de playlists personnalisées à partir de prompts, les utilisateurs peuvent créer des ambiances adaptées à leur séance : motivation, récupération (ça c'est vraiment pratique) et concentration. Le fitness fait d’ailleurs partie des usages les plus populaires de cette fonctionnalité.
Qu'en penser ?
Avec cette annonce, Spotify affiche clairement ses ambitions : dépasser le simple streaming audio. L’objectif est de devenir un véritable outil de bien-être, capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée — du travail au sport, en passant par la détente.
L’intégration de séances guidées marque une nouvelle étape dans la transformation de Spotify. Après les podcasts, les vidéos et les livres audio, la plateforme continue d’élargir son terrain de jeu. Et cette fois, c’est le fitness qui devient un pilier stratégique. Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de rechercher fitness dans l’application.