Spotify se lance dans le fitness : comment profiter des entraînements guidés

Des entraînements directement dans Spotify

Spotify capitalise sur un usage déjà massif

Qu'en penser ?



Avec cette annonce, Spotify affiche clairement ses ambitions : dépasser le simple streaming audio. L’objectif est de devenir un véritable outil de bien-être, capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée — du travail au sport, en passant par la détente.



L’intégration de séances guidées marque une nouvelle étape dans la transformation de Spotify. Après les podcasts, les vidéos et les livres audio, la plateforme continue d’élargir son terrain de jeu. Et cette fois, c’est le fitness qui devient un pilier stratégique. Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de rechercher fitness dans l’application.

L'évolution est plutôt logique pour un service déjà très utilisé dans le cadre des activités sportives et des playlists existantes ! Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à un nouveau hub dédié au fitness, regroupant : yoga, méditation, course à pied, danse et HIIT.Spotify s’appuie pour cela sur(Yoga With Kassandra, Chloe Ting, Sweaty Studio, Pilates Body By Raven). Ce catalogue plutôt varié a été pensé pour accompagner différents niveaux et objectifs.. Les abonnés Premium auront accès à plus de, sans publicité. Au programme, on trouvera des entraînements sans équipement, du renforcement musculaire, du cardio, du yoga et de la méditation. Bonne nouvelle, ce catalogue devrait continuer à s’enrichir dans les prochains mois.Selon la plateforme, près de 70 % des abonnés Premium s’entraînent chaque mois et plus de 150 millions de playlists fitness sont déjà utilisées sur la plateforme. Le service est donc déjà profondément ancré dans les routines sportives des utilisateurs.Autre point intéressant :Avec la fonction de playlists personnalisées à partir de prompts, les utilisateurs peuvent créer des ambiances adaptées à leur séance : motivation, récupération (ça c'est vraiment pratique) et concentration. Le fitness fait d’ailleurs partie des usages les plus populaires de cette fonctionnalité.