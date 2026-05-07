Le mode DJ de Spotify est disponible en France !

Le DJ IA parle maintenant français

D’un simple animateur… à un assistant musical

Spotify veut devenir une plateforme IA complète

Qu'en penser ?



Avec le mode DJ, Spotify tente surtout de recréer quelque chose que les plateformes de streaming ont progressivement fait disparaître : une forme de présence humaine. Pendant longtemps, les radios et animateurs jouaient un rôle important dans la découverte musicale.



Spotify n’est évidemment pas seul sur ce terrain. Les grandes plateformes cherchent toutes à intégrer davantage d’IA dans les recommandations, la recherche, les assistants vocaux, ou la découverte de contenus. Mais Spotify semble vouloir aller plus loin en transformant progressivement son application en compagnon musical intelligent capable de dialoguer avec l’utilisateur.

Jusqu’ici, le mode DJ de Spotify n’était disponible qu’en anglais, et espagnol. Le service ajoute désormais quatre nouvelles langues : le, l’allemand, l’italien, et le portugais brésilien.Spotify a même crééselon les langues : Maia, Ben, Alex et Dani.L’idée est de rendre l’expérience plus naturelle et plus locale, avec des voix et des styles adaptés aux utilisateurs de chaque pays.Avec cette mise à jour, Spotify ouvre également le DJ dans plusieurs nouveaux marchés :, Allemagne, Italie, Suisse, Portugal, Brésil, Autriche et Corée du Sud.Au départ, le DJ servait surtout à lancer des morceaux adaptés aux goûts de l’utilisateur, tout en ajoutant quelques commentaires vocaux générés par IA. Mais Spotify a progressivement rendu la fonction beaucoup plus interactive.Depuis 2025, les utilisateurs peuvent, demander un changement d’ambiance, modifier le style musical, ou réclamer un genre précis.Le système fonctionne désormais presque, mais appliqué à la musique.Cette évolution s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large.: génération automatique de playlists, recommandations conversationnelles, création de playlists à partir d’une simple description, ou encore sélection intelligente de podcasts.L’objectif est de faire en sorte que l’utilisateur ne cherche plus vraiment sa musique manuellement. A terme,, en mesure de comprendre l’humeur, le contexte, les habitudes, et les envies, et ce, afin de construire une expérience musicale presque entièrement personnalisée.