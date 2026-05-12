JBL renouvelle la gamme Live : trois écouteurs et deux casques pour ses 80 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour ses 80 ans, JBL refait toute sa gamme Live avec trois écouteurs (Buds 4, Beam 4, Flex 4) tous au même prix de 199 euros, plus deux nouveaux casques à 150 et 180 euros. Tout est déjà disponible en France, avec un boîtier de charge transformé en mini-écran personnalisable et une réduction de bruit revue à la hausse.
La gamme Live 4 se décline en trois formats, chacun à 199 euros. Les Buds 4 reprennent le format intra-auriculaire classique avec des transducteurs de 10 mm et 32 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active, ou 40 heures sans. Les Beam 4 adoptent la tige à la AirPods, toujours en 10 mm, mais grimpent à 40 heures avec ANC et 48 heures sans. Les Flex 4 passent au format semi-ouvert, avec des transducteurs plus gros de 12 mm, et atteignent 35 heures avec ANC ou 50 heures sans. Les trois modèles sont compatibles Hi-Res Audio et embarquent six microphones pour les appels.
Le vrai changement, c'est le boîtier de charge baptisé Smart Charging Case. JBL y a installé un écran tactile personnalisable, avec thèmes et fonds d'écran modifiables. On peut aussi gérer l'égaliseur directement sur le boîtier en faisant glisser le doigt. La réduction de bruit a été revue avec un nouvel algorithme et un système adaptatif baptisé ANC 2.0. Le système d'exploitation Smart OS 3.0 gère le tout. La charge rapide permet de récupérer quatre heures d'écoute en dix minutes seulement.
Côté casques, JBL ajoute le Live 780NC (180 euros) en circum-auriculaire et le Live 680NC (150 euros) en supra-auriculaire. Le 780NC est franchement endurant : 50 heures avec la réduction de bruit, 80 heures sans. Il accepte le codec LDAC pour le Hi-Res, dispose de transducteurs de 40 mm et d'une charge rapide à cinq minutes pour quatre heures d'écoute. Le 680NC reste sur quatre micros au lieu de six, mais conserve le Hi-Res et la compatibilité Smart Tx. Les sept coloris (noir, bleu, argent, champagne, vert, violet, orange) sont déclinés sur toute la gamme.
JBL fête bien ses 80 ans avec une mise à jour vraiment très large. Le tarif à 199 euros pour les écouteurs est cohérent face à des AirPods Pro 2 à 279 euros ou des Sony WF-1000XM5 à 320 euros. On a a priori là du milieu de gamme bien fini qui tape juste en dessous des références premium. Pour le boîtier-écran, on verra ce que ça donne au quotidien. C'est joli sur le papier, mais on se demande si ça résiste aux poches de jean et aux trousseaux de clés.
Trois écouteurs à 199 euros
La gamme Live 4 se décline en trois formats, chacun à 199 euros. Les Buds 4 reprennent le format intra-auriculaire classique avec des transducteurs de 10 mm et 32 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active, ou 40 heures sans. Les Beam 4 adoptent la tige à la AirPods, toujours en 10 mm, mais grimpent à 40 heures avec ANC et 48 heures sans. Les Flex 4 passent au format semi-ouvert, avec des transducteurs plus gros de 12 mm, et atteignent 35 heures avec ANC ou 50 heures sans. Les trois modèles sont compatibles Hi-Res Audio et embarquent six microphones pour les appels.
Le boîtier devient un mini-écran
Le vrai changement, c'est le boîtier de charge baptisé Smart Charging Case. JBL y a installé un écran tactile personnalisable, avec thèmes et fonds d'écran modifiables. On peut aussi gérer l'égaliseur directement sur le boîtier en faisant glisser le doigt. La réduction de bruit a été revue avec un nouvel algorithme et un système adaptatif baptisé ANC 2.0. Le système d'exploitation Smart OS 3.0 gère le tout. La charge rapide permet de récupérer quatre heures d'écoute en dix minutes seulement.
Deux casques en complément
Côté casques, JBL ajoute le Live 780NC (180 euros) en circum-auriculaire et le Live 680NC (150 euros) en supra-auriculaire. Le 780NC est franchement endurant : 50 heures avec la réduction de bruit, 80 heures sans. Il accepte le codec LDAC pour le Hi-Res, dispose de transducteurs de 40 mm et d'une charge rapide à cinq minutes pour quatre heures d'écoute. Le 680NC reste sur quatre micros au lieu de six, mais conserve le Hi-Res et la compatibilité Smart Tx. Les sept coloris (noir, bleu, argent, champagne, vert, violet, orange) sont déclinés sur toute la gamme.
On en dit quoi ?
JBL fête bien ses 80 ans avec une mise à jour vraiment très large. Le tarif à 199 euros pour les écouteurs est cohérent face à des AirPods Pro 2 à 279 euros ou des Sony WF-1000XM5 à 320 euros. On a a priori là du milieu de gamme bien fini qui tape juste en dessous des références premium. Pour le boîtier-écran, on verra ce que ça donne au quotidien. C'est joli sur le papier, mais on se demande si ça résiste aux poches de jean et aux trousseaux de clés.