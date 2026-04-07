Un milliardaire veut racheter Universal Music pour 64 milliards. Ca change quoi pour Apple Music ?

On en dit quoi ?



64 milliards pour le label de Taylor Swift, c'est quand même un gros chèque. Ackman parie sur la croissance du streaming et pense qu'UMG vaut bien plus que ce que la Bourse d'Amsterdam lui accorde. Côté Vivendi, on se retrouve avec un groupe qui a vendu Canal+, Havas, et bientôt Universal. Difficile de voir ce qu'il leur restera après ça.