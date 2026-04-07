Un milliardaire veut racheter Universal Music pour 64 milliards. Ca change quoi pour Apple Music ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Universal Music Group, c'est le label derrière Taylor Swift, Drake ou Billie Eilish. Le milliardaire américain Bill Ackman vient de proposer de racheter toute l'entreprise pour 64,4 milliards de dollars. Si le deal passe, le plus gros label de musique au monde quitterait l'Europe pour Wall Street.
Universal Music Group est la plus grosse maison de disques au monde. Elle possède les contrats de dizaines d'artistes majeurs et contrôle une partie colossale du catalogue musical mondial. Jusqu'à présent, UMG est cotée à la Bourse d'Amsterdam et reste liée au groupe français Vivendi, contrôlé par la famille Bolloré.
Bill Ackman, un investisseur américain très connu à Wall Street, propose de racheter UMG via son fonds Pershing Square. Il offre 30,40 euros par action, alors que le cours tournait autour de 17 euros avant l'annonce. C'est 78 % de plus que le prix du marché. Ackman veut ensuite transférer la cotation d'UMG à la Bourse de New York.
Vivendi, c'est le groupe français qui possédait jusqu'à récemment Canal+, l'agence de publicité Havas, et une partie d'Universal Music. Fin 2024, Vivendi s'est séparé de Canal+ et de Havas, qui sont désormais cotés chacun de leur côté. Vivendi ne détient plus que 10 % d'UMG, le studio de jeux Gameloft, et quelques participations minoritaires.
Si Ackman rachète UMG, Vivendi perd son dernier actif d'envergure. La famille Bolloré, qui contrôle 28 % d'UMG au total, devrait quand même toucher plusieurs milliards dans l'opération. Mais le groupe Vivendi en tant que tel se retrouverait très allégé.
Pour les utilisateurs d'Apple Music, de Spotify ou de Deezer, un changement de propriétaire chez UMG n'aura pas d'effet visible dans l'immédiat. Les artistes restent sous contrat, les catalogues restent en ligne. Par contre, à plus long terme, un UMG coté à Wall Street pourrait être plus agressif dans les négociations de droits avec les plateformes de streaming. Et ça, ça peut finir par se répercuter sur le prix des abonnements.
64 milliards pour le label de Taylor Swift, c'est quand même un gros chèque. Ackman parie sur la croissance du streaming et pense qu'UMG vaut bien plus que ce que la Bourse d'Amsterdam lui accorde. Côté Vivendi, on se retrouve avec un groupe qui a vendu Canal+, Havas, et bientôt Universal. Difficile de voir ce qu'il leur restera après ça.
Qui veut acheter quoi ?
Universal Music Group est la plus grosse maison de disques au monde. Elle possède les contrats de dizaines d'artistes majeurs et contrôle une partie colossale du catalogue musical mondial. Jusqu'à présent, UMG est cotée à la Bourse d'Amsterdam et reste liée au groupe français Vivendi, contrôlé par la famille Bolloré.
Bill Ackman, un investisseur américain très connu à Wall Street, propose de racheter UMG via son fonds Pershing Square. Il offre 30,40 euros par action, alors que le cours tournait autour de 17 euros avant l'annonce. C'est 78 % de plus que le prix du marché. Ackman veut ensuite transférer la cotation d'UMG à la Bourse de New York.
Ce que ça veut dire pour Vivendi
Vivendi, c'est le groupe français qui possédait jusqu'à récemment Canal+, l'agence de publicité Havas, et une partie d'Universal Music. Fin 2024, Vivendi s'est séparé de Canal+ et de Havas, qui sont désormais cotés chacun de leur côté. Vivendi ne détient plus que 10 % d'UMG, le studio de jeux Gameloft, et quelques participations minoritaires.
Si Ackman rachète UMG, Vivendi perd son dernier actif d'envergure. La famille Bolloré, qui contrôle 28 % d'UMG au total, devrait quand même toucher plusieurs milliards dans l'opération. Mais le groupe Vivendi en tant que tel se retrouverait très allégé.
Ce que ça change pour vous
Pour les utilisateurs d'Apple Music, de Spotify ou de Deezer, un changement de propriétaire chez UMG n'aura pas d'effet visible dans l'immédiat. Les artistes restent sous contrat, les catalogues restent en ligne. Par contre, à plus long terme, un UMG coté à Wall Street pourrait être plus agressif dans les négociations de droits avec les plateformes de streaming. Et ça, ça peut finir par se répercuter sur le prix des abonnements.
On en dit quoi ?
64 milliards pour le label de Taylor Swift, c'est quand même un gros chèque. Ackman parie sur la croissance du streaming et pense qu'UMG vaut bien plus que ce que la Bourse d'Amsterdam lui accorde. Côté Vivendi, on se retrouve avec un groupe qui a vendu Canal+, Havas, et bientôt Universal. Difficile de voir ce qu'il leur restera après ça.