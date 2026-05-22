Panne majeure chez Sonos : l'application a même disparu de l’App Store
Par Laurence - Publié le
Sonos traverse une nouvelle zone de turbulence logicielle. Depuis plusieurs heures, l’application officielle Sonos a totalement disparu de l’App Store sur iPhone et Mac, empêchant les utilisateurs de la télécharger ou même de la mettre à jour.
Le problème est apparu il y a quelques heures seulement. En tentant d’accéder à la page officielle de l’application Sonos sur l’App Store, les utilisateurs tombent désormais sur un message d’erreur indiquant :
Même une recherche manuelle dans l’App Store ne renvoie actuellement aucun résultat (essayez de par vous même : vous ne trouverez plus l'application). Autrement dit : l’application semble temporairement avoir totalement disparu.
Sur sa page officielle de statut, Sonos a rapidement confirmé l’existence d’un problème. Un message d’alerte précise :
Selon Sonos, les utilisateurs peuvent actuellement rencontrer des difficultés de téléchargement, des problèmes de mise à jour, voire certains dysfonctionnements liés aux comptes Sonos. La page de statut montre d’ailleurs également une panne importante touchant les services de comptes utilisateurs, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un problème plus global.
Même si ce n'est jamais le bon moment, cette panne intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Sonos. Depuis la refonte catastrophique de son application en 2024, la marque audio fait face à une forte défiance d’une partie de sa communauté. En effet, la nouvelle application avait provoqué des bugs importants, des fonctions manquantes, des problèmes de synchronisation, et une énorme vague de critiques de la part des utilisateurs. Le fiasco avait même poussé Sonos à revoir totalement sa stratégie logicielle et à multiplier les correctifs pendant des mois.
Depuis, Sonos tente toujours de reconstruire sa crédibilité. Selon Bloomberg en février dernier, la firme préparait justement une nouvelle mise à jour majeure de son application. L’objectif était de simplifier enfin la navigation et d’ajouter plusieurs fonctions modernes sur iPhone, notamment des contrôles depuis l’écran verrouillé, des intégrations via Live Activities, et une expérience plus fluide dans l’écosystème Apple.
Ces nouveautés devaient être déployées progressivement au cours des prochains mois. Mais cette nouvelle panne risque évidemment de raviver les inquiétudes autour de la stabilité logicielle de la marque.
Le problème illustre aussi une évolution plus large du marché audio connecté. Aujourd’hui, les enceintes ne dépendent plus uniquement de leur qualité sonore, ou de leur design, mais surtout de la qualité de leur logiciel.
Synchronisation multiroom, streaming, assistants vocaux, domotique, applications mobiles ou cloud : toute l’expérience utilisateur repose désormais largement sur des infrastructures logicielles complexes. Et dans ce domaine, même des acteurs historiques comme Sonos rencontrent encore des difficultés.
Cette situation rappelle surtout à quel point le logiciel est devenu critique dans l’univers des objets connectés. Et après les nombreux problèmes rencontrés depuis 2024, Sonos n’a probablement plus beaucoup de marge pour de nouveaux faux pas techniques auprès de ses utilisateurs les plus fidèles.
une panne, une disparition
Le problème est apparu il y a quelques heures seulement. En tentant d’accéder à la page officielle de l’application Sonos sur l’App Store, les utilisateurs tombent désormais sur un message d’erreur indiquant :
The page you’re looking for can’t be found.
Même une recherche manuelle dans l’App Store ne renvoie actuellement aucun résultat (essayez de par vous même : vous ne trouverez plus l'application). Autrement dit : l’application semble temporairement avoir totalement disparu.
Sur sa page officielle de statut, Sonos a rapidement confirmé l’existence d’un problème. Un message d’alerte précise :
Identifié - Nous avons identifié un problème avec la disponibilité de l'application Sonos dans les magasins d'applications iOS / Mac et nous travaillons sur une solution..
Vous pouvez rencontrer des problèmes pour télécharger ou mettre à jour l'application Sonos à partir de l'App Store jusqu'à ce que ce problème soit résolu
Selon Sonos, les utilisateurs peuvent actuellement rencontrer des difficultés de téléchargement, des problèmes de mise à jour, voire certains dysfonctionnements liés aux comptes Sonos. La page de statut montre d’ailleurs également une panne importante touchant les services de comptes utilisateurs, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un problème plus global.
Une nouvelle crise logicielle pour Sonos
Même si ce n'est jamais le bon moment, cette panne intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Sonos. Depuis la refonte catastrophique de son application en 2024, la marque audio fait face à une forte défiance d’une partie de sa communauté. En effet, la nouvelle application avait provoqué des bugs importants, des fonctions manquantes, des problèmes de synchronisation, et une énorme vague de critiques de la part des utilisateurs. Le fiasco avait même poussé Sonos à revoir totalement sa stratégie logicielle et à multiplier les correctifs pendant des mois.
Depuis, Sonos tente toujours de reconstruire sa crédibilité. Selon Bloomberg en février dernier, la firme préparait justement une nouvelle mise à jour majeure de son application. L’objectif était de simplifier enfin la navigation et d’ajouter plusieurs fonctions modernes sur iPhone, notamment des contrôles depuis l’écran verrouillé, des intégrations via Live Activities, et une expérience plus fluide dans l’écosystème Apple.
Ces nouveautés devaient être déployées progressivement au cours des prochains mois. Mais cette nouvelle panne risque évidemment de raviver les inquiétudes autour de la stabilité logicielle de la marque.
Qu’en penser ?
Le problème illustre aussi une évolution plus large du marché audio connecté. Aujourd’hui, les enceintes ne dépendent plus uniquement de leur qualité sonore, ou de leur design, mais surtout de la qualité de leur logiciel.
Synchronisation multiroom, streaming, assistants vocaux, domotique, applications mobiles ou cloud : toute l’expérience utilisateur repose désormais largement sur des infrastructures logicielles complexes. Et dans ce domaine, même des acteurs historiques comme Sonos rencontrent encore des difficultés.
Cette situation rappelle surtout à quel point le logiciel est devenu critique dans l’univers des objets connectés. Et après les nombreux problèmes rencontrés depuis 2024, Sonos n’a probablement plus beaucoup de marge pour de nouveaux faux pas techniques auprès de ses utilisateurs les plus fidèles.