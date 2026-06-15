Coupe du Monde 2026 : un mystérieux casque Beats aperçu sur plusieurs footballeurs

Qu'en penser ?



Le choix de la Coupe du Monde pour orchestrer cette campagne est tout à fait opportun. L’événement offre une visibilité exceptionnelle auprès de centaines de millions de spectateurs à travers le monde. En multipliant les apparitions du casque sur les joueurs les plus populaires du tournoi, Beats s’assure une exposition médiatique considérable sans avoir besoin de communiquer officiellement.



Cette stratégie rappelle les campagnes déjà utilisées lors de précédentes compétitions internationales ou de grands événements sportifs. Une chose semble en tout cas certaine : Apple et Beats préparent bien quelque chose. Reste désormais à savoir quand ce mystérieux casque sera officiellement dévoilé et quelles nouveautés il apportera face à une concurrence toujours plus active sur le segment de l’audio premium.