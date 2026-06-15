Coupe du Monde 2026 : un mystérieux casque Beats aperçu sur plusieurs footballeurs
Par Laurence - Publié le
Alors que la Coupe du Monde bat son plein, les passionnés de technologie scrutent autant les coulisses que les terrains. Depuis plusieurs semaines, plusieurs joueurs ont en effet été aperçus avec un mystérieux casque Beats qui n’a jamais été annoncé par Apple.
Le dernier en date n’est autre qu’Antonee Robinson, défenseur de l’équipe nationale américaine et joueur de Fulham, qui a partagé une photo sur Instagram où il porte une version bicolore particulièrement remarquée.
Sur les clichés publiés par Antonee Robinson, le casque adopte une finition originale mêlant un arceau et des coques blanches à des coussinets bleu royal. Cette variante tranche avec les précédents modèles aperçus sur d’autres joueurs ces dernières semaines, notamment le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, qui portait jusqu’ici des versions monochromes.
Cette différence soulève plusieurs questions. Apple et Beats prévoient-ils plusieurs coloris au lancement ? Les coussinets seront-ils interchangeables pour permettre une personnalisation poussée ? Ou s’agit-il simplement d’une édition spéciale réservée à certains athlètes et influenceurs ? Pour l’instant, aucun élément ne permet de trancher.
L’existence de ce nouveau casque n’est toutefois plus un secret depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, un modèle inconnu de casque Beats / Apple est apparu dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC) américaine, l’organisme chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation.
Ce passage obligatoire laisse généralement présager une annonce relativement proche. Depuis, les apparitions se multiplient autour de la compétition, laissant penser que Beats a lancé une vaste campagne de communication discrète auprès de sportifs de premier plan afin de susciter l’attente avant le lancement officiel.
L’un des principaux mystères concerne désormais le positionnement de ce futur casque. À ce stade, il est impossible de savoir s’il s’agit d’une nouvelle génération du Beats Studio Pro ou d’un modèle entièrement inédit venant compléter la gamme actuelle.
Les photos publiées jusqu’à présent montrent un design familier, mais plusieurs détails semblent avoir évolué au niveau des coques et de l’arceau. Comme souvent chez Apple, la société préfère laisser les rumeurs alimenter la conversation avant une annonce officielle.
Le choix de la Coupe du Monde pour orchestrer cette campagne est tout à fait opportun. L’événement offre une visibilité exceptionnelle auprès de centaines de millions de spectateurs à travers le monde. En multipliant les apparitions du casque sur les joueurs les plus populaires du tournoi, Beats s’assure une exposition médiatique considérable sans avoir besoin de communiquer officiellement.
Cette stratégie rappelle les campagnes déjà utilisées lors de précédentes compétitions internationales ou de grands événements sportifs. Une chose semble en tout cas certaine : Apple et Beats préparent bien quelque chose. Reste désormais à savoir quand ce mystérieux casque sera officiellement dévoilé et quelles nouveautés il apportera face à une concurrence toujours plus active sur le segment de l’audio premium.
Le dernier en date n’est autre qu’Antonee Robinson, défenseur de l’équipe nationale américaine et joueur de Fulham, qui a partagé une photo sur Instagram où il porte une version bicolore particulièrement remarquée.
Un coloris inédit
Sur les clichés publiés par Antonee Robinson, le casque adopte une finition originale mêlant un arceau et des coques blanches à des coussinets bleu royal. Cette variante tranche avec les précédents modèles aperçus sur d’autres joueurs ces dernières semaines, notamment le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, qui portait jusqu’ici des versions monochromes.
Cette différence soulève plusieurs questions. Apple et Beats prévoient-ils plusieurs coloris au lancement ? Les coussinets seront-ils interchangeables pour permettre une personnalisation poussée ? Ou s’agit-il simplement d’une édition spéciale réservée à certains athlètes et influenceurs ? Pour l’instant, aucun élément ne permet de trancher.
Un produit déjà repéré dans les documents officiels
L’existence de ce nouveau casque n’est toutefois plus un secret depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, un modèle inconnu de casque Beats / Apple est apparu dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC) américaine, l’organisme chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation.
Ce passage obligatoire laisse généralement présager une annonce relativement proche. Depuis, les apparitions se multiplient autour de la compétition, laissant penser que Beats a lancé une vaste campagne de communication discrète auprès de sportifs de premier plan afin de susciter l’attente avant le lancement officiel.
Successeur du Beats Studio Pro ou nouveau produit ?
L’un des principaux mystères concerne désormais le positionnement de ce futur casque. À ce stade, il est impossible de savoir s’il s’agit d’une nouvelle génération du Beats Studio Pro ou d’un modèle entièrement inédit venant compléter la gamme actuelle.
Les photos publiées jusqu’à présent montrent un design familier, mais plusieurs détails semblent avoir évolué au niveau des coques et de l’arceau. Comme souvent chez Apple, la société préfère laisser les rumeurs alimenter la conversation avant une annonce officielle.
Qu'en penser ?
Le choix de la Coupe du Monde pour orchestrer cette campagne est tout à fait opportun. L’événement offre une visibilité exceptionnelle auprès de centaines de millions de spectateurs à travers le monde. En multipliant les apparitions du casque sur les joueurs les plus populaires du tournoi, Beats s’assure une exposition médiatique considérable sans avoir besoin de communiquer officiellement.
Cette stratégie rappelle les campagnes déjà utilisées lors de précédentes compétitions internationales ou de grands événements sportifs. Une chose semble en tout cas certaine : Apple et Beats préparent bien quelque chose. Reste désormais à savoir quand ce mystérieux casque sera officiellement dévoilé et quelles nouveautés il apportera face à une concurrence toujours plus active sur le segment de l’audio premium.