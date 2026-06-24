Des AirPods à prix cassés et bientôt plus intelligents grâce à iOS 27
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Cette nuit, Apple a fait chauffer ses serveurs pour publier une nouvelle version bêta du firmware des AirPods destinée aux développeurs, avec la prise en charge des nouvelles fonctions annoncées dans iOS 27.
La firme californienne a publié une nouvelle version bêta du firmware des AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 et AirPods Max 2, référencée sous le numéro de build 9A5304b. Réservée pour l’instant aux développeurs, cette mise à jour accompagne les dernières bêtas d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS Golden Gate.
Elle permet notamment de tester les nouvelles fonctions annoncées lors de la WWDC, comme la nouvelle interface dédiée aux AirPods, l’arrivée d’un égaliseur audio personnalisable ou encore l’intégration avec le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle. Depuis l’an dernier, Apple facilite également l’installation des firmwares de test : lorsqu’ils sont connectés à un iPhone, un iPad ou un Mac compatible, les AirPods disposent désormais d’une option permettant d’activer directement le téléchargement des versions bêta depuis leurs réglages.
Cupertino a simplifié l’installation des firmwares bêta au cours des derniers mois. Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais activer directement les mises à jour expérimentales depuis les réglages des AirPods dans l’application Réglages de l’iPhone. Une nouvelle rubrique baptisée AirPods Beta Updates permet de choisir simplement si l’on souhaite recevoir les versions de test.
Une fois l’option activée, le firmware est téléchargé et installé automatiquement en arrière-plan, sans manipulation complexe ni recours à des outils spécifiques. Comme toujours avec les logiciels en version bêta, la prudence reste toutefois de mise. Ces mises à jour peuvent contenir des bugs, provoquer certains dysfonctionnements ou encore avoir un impact temporaire sur l’autonomie des écouteurs. Apple recommande donc de ne pas les installer sur des appareils utilisés quotidiennement dans un contexte professionnel ou critique.
Parmi les principales nouveautés, on trouve un égaliseur audio personnalisé, qui permettra enfin d’ajuster le rendu sonore des écouteurs directement depuis iOS. Les utilisateurs pourront agir sur trois bandes de fréquences — basses, médiums et aigus — et visualiser les modifications en temps réel. Une fonction réclamée depuis longtemps par certains utilisateurs qui souhaitaient davantage de contrôle sur la signature sonore des AirPods.
Apple a également annoncé une intégration renforcée avec Apple GymKit, afin d’améliorer l’expérience sportive et les interactions entre les AirPods, l’iPhone et les équipements compatibles dans les salles de sport.
Ces nouveautés ne seront officiellement disponibles pour tous les utilisateurs qu’à l’automne, mais les développeurs peuvent d’ores et déjà commencer à les tester. Pour en profiter, il faut disposer à la fois de la bêta développeur d’iOS 27 et du nouveau firmware bêta des AirPods. La mise à jour est actuellement proposée pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4.
Les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC sont moins spectaculaires que les avancées liées à Siri ou à Apple Intelligence, mais elles répondent à des demandes concrètes des utilisateurs. L’arrivée d’un véritable égaliseur marque une évolution bienvenue pour les amateurs de musique, tandis que l’intégration renforcée avec GymKit confirme la volonté d’Apple de développer davantage les usages sportifs de ses écouteurs.
Une installation simplifiée
La firme californienne a publié une nouvelle version bêta du firmware des AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 et AirPods Max 2, référencée sous le numéro de build 9A5304b. Réservée pour l’instant aux développeurs, cette mise à jour accompagne les dernières bêtas d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS Golden Gate.
Elle permet notamment de tester les nouvelles fonctions annoncées lors de la WWDC, comme la nouvelle interface dédiée aux AirPods, l’arrivée d’un égaliseur audio personnalisable ou encore l’intégration avec le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle. Depuis l’an dernier, Apple facilite également l’installation des firmwares de test : lorsqu’ils sont connectés à un iPhone, un iPad ou un Mac compatible, les AirPods disposent désormais d’une option permettant d’activer directement le téléchargement des versions bêta depuis leurs réglages.
Cupertino a simplifié l’installation des firmwares bêta au cours des derniers mois. Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais activer directement les mises à jour expérimentales depuis les réglages des AirPods dans l’application Réglages de l’iPhone. Une nouvelle rubrique baptisée AirPods Beta Updates permet de choisir simplement si l’on souhaite recevoir les versions de test.
Une fois l’option activée, le firmware est téléchargé et installé automatiquement en arrière-plan, sans manipulation complexe ni recours à des outils spécifiques. Comme toujours avec les logiciels en version bêta, la prudence reste toutefois de mise. Ces mises à jour peuvent contenir des bugs, provoquer certains dysfonctionnements ou encore avoir un impact temporaire sur l’autonomie des écouteurs. Apple recommande donc de ne pas les installer sur des appareils utilisés quotidiennement dans un contexte professionnel ou critique.
Les nouvelles fonctions des AirPods !
Parmi les principales nouveautés, on trouve un égaliseur audio personnalisé, qui permettra enfin d’ajuster le rendu sonore des écouteurs directement depuis iOS. Les utilisateurs pourront agir sur trois bandes de fréquences — basses, médiums et aigus — et visualiser les modifications en temps réel. Une fonction réclamée depuis longtemps par certains utilisateurs qui souhaitaient davantage de contrôle sur la signature sonore des AirPods.
Apple a également annoncé une intégration renforcée avec Apple GymKit, afin d’améliorer l’expérience sportive et les interactions entre les AirPods, l’iPhone et les équipements compatibles dans les salles de sport.
Ces nouveautés ne seront officiellement disponibles pour tous les utilisateurs qu’à l’automne, mais les développeurs peuvent d’ores et déjà commencer à les tester. Pour en profiter, il faut disposer à la fois de la bêta développeur d’iOS 27 et du nouveau firmware bêta des AirPods. La mise à jour est actuellement proposée pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4.
Qu'en penser ?
Les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC sont moins spectaculaires que les avancées liées à Siri ou à Apple Intelligence, mais elles répondent à des demandes concrètes des utilisateurs. L’arrivée d’un véritable égaliseur marque une évolution bienvenue pour les amateurs de musique, tandis que l’intégration renforcée avec GymKit confirme la volonté d’Apple de développer davantage les usages sportifs de ses écouteurs.