Des AirPods à prix cassés et bientôt plus intelligents grâce à iOS 27

Une installation simplifiée

Les nouvelles fonctions des AirPods !

Qu'en penser ?



Les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC sont moins spectaculaires que les avancées liées à Siri ou à Apple Intelligence, mais elles répondent à des demandes concrètes des utilisateurs. L’arrivée d’un véritable égaliseur marque une évolution bienvenue pour les amateurs de musique, tandis que l’intégration renforcée avec GymKit confirme la volonté d’Apple de développer davantage les usages sportifs de ses écouteurs.

La firme californienne a publié, référencée sous le numéro de build 9A5304b. Réservée pour l’instant aux développeurs, cette mise à jourles dernières bêtas d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS Golden Gate.Elle permet notamment de, comme la nouvelle interface dédiée aux AirPods, l’arrivée d’un égaliseur audio personnalisable ou encore l’intégration avec le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle. Depuis l’an dernier,: lorsqu’ils sont connectés à un iPhone, un iPad ou un Mac compatible, les AirPods disposent désormais d’une option permettant d’activer directement le téléchargement des versions bêta depuis leurs réglages.Cupertino aau cours des derniers mois. Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais. Une nouvelle rubrique baptiséepermet de choisir simplement si l’on souhaite recevoir les versions de test.Une fois l’option activée,Comme toujours avec les logiciels en version bêta, la prudence reste toutefois de mise. Ces mises à jour peuvent contenir des bugs, provoquer certains dysfonctionnements ou encore avoir un impact temporaire sur l’autonomie des écouteurs. Apple recommande donc de ne pas les installer sur des appareils utilisés quotidiennement dans un contexte professionnel ou critique.Parmi les principales nouveautés, qui permettra enfin d’ajuster le rendu sonore des écouteurs directement depuis iOS. Les utilisateurs pourront agir sur trois bandes de fréquences — basses, médiums et aigus — et visualiser les modifications en temps réel. Une fonction réclamée depuis longtemps par certains utilisateurs qui souhaitaient davantage de contrôle sur la signature sonore des AirPods., afin d’améliorer l’expérience sportive et les interactions entre les AirPods, l’iPhone et les équipements compatibles dans les salles de sport., mais les développeurs peuvent d’ores et déjà commencer à les tester. Pour en profiter, il faut