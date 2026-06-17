Siri qui voit grâce aux AirPods, 20 ans de l'iPhone : que prépare exactement Apple ?
Par Laurence - Publié le
Alors que toute l’attention est aujourd’hui concentrée sur iOS 27 et les futurs iPhone 18, Apple préparerait quelque chose de spécial pour 2027 : un iPhone entièrement repensé pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, une seconde génération d’iPhone pliable et même de nouveaux AirPods capables de
La surprise pourrait venir des futurs AirPods. Selon Bloomberg, Apple travaille sur une version équipée de petits capteurs infra-rouge intégrés directement dans les tiges des écouteurs. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne s’agirait pas de prendre des photos ou de filmer, mais plutôt de permettre à Siri de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur.
Ces capteurs transmettraient des informations visuelles à l’assistant vocal, qui pourrait alors identifier des objets, répondre à des questions sur ce que l’utilisateur regarde, proposer des rappels contextuels ou encore améliorer la navigation piétonne.
Apple dispose déjà d’un premier outil technologique avec Visual Intelligence, introduite dans Apple Intelligence et désormais accessible dans l’application Appareil photo d’iOS 27 grâce à un nouveau mode Siri. Les futurs AirPods reprendraient cette logique mais de manière permanente et beaucoup plus naturelle. Pour répondre aux questions de confidentialité, un voyant lumineux informerait les personnes à proximité lorsque les caméras transmettent des données à Siri.
En parallèle, Apple accélérerait le développement de l’iPhone spécial 20 ans prévu pour 2027. Comme l’iPhone X en 2017, ce modèle marquerait une étape symbolique dans l’histoire du produit. Plusieurs rumeurs évoquent un design spectaculaire avec un écran quasiment intégral recouvert d’un verre incurvé sur les quatre côtés.
L’objectif serait de faire disparaître au maximum les bordures afin de créer l’impression que l’iPhone n’est constitué que d’écran. Deux modèles seraient prévus, dans des tailles proches des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, soit environ 6,3 et 6,9 pouces. Apple préparerait également une nouvelle génération de composants pour accompagner cette évolution esthétique.
L’ensemble de ces produits utiliserait la future puce A21 Pro gravée en 2 nm. Cette technologie permettra d’améliorer à la fois les performances, l’autonomie et surtout les capacités d’intelligence artificielle embarquées directement sur l’appareil. La transition vers la nouvelle gravure débutera dès cette année avec les iPhone 18 Pro et leur puce A20 Pro, qui marquera la première évolution majeure de gravure depuis plusieurs générations.
Apple préparerait également la deuxième génération de son iPhone pliable pour 2027. Après un premier modèle attendu dès 2026, cette version de seconde génération accompagnerait l’iPhone anniversaire et partagerait la même architecture matérielle. L’objectif serait de proposer plusieurs nouveaux formats capables de relancer le marché du smartphone tout en mettant davantage l’accent sur l’intelligence artificielle.
Selon Bloomberg, ces différents produits sont actuellement testés avec iOS 28, même si le calendrier pourrait encore évoluer. Une chose apparaît toutefois de plus en plus évidente : Apple prépare déjà l’après-iPhone tel que nous le connaissons aujourd’hui. Entre des AirPods capables de comprendre leur environnement, un iPhone presque sans bordures et des appareils pliables de nouvelle génération, l’année 2027 pourrait représenter pour Apple ce que 2007 fut pour l’iPhone : le début d’un nouveau cycle technologique.
voirle monde qui nous entoure grâce à l’intelligence artificielle.
Les yeux de Siri
La surprise pourrait venir des futurs AirPods. Selon Bloomberg, Apple travaille sur une version équipée de petits capteurs infra-rouge intégrés directement dans les tiges des écouteurs. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne s’agirait pas de prendre des photos ou de filmer, mais plutôt de permettre à Siri de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur.
Ces capteurs transmettraient des informations visuelles à l’assistant vocal, qui pourrait alors identifier des objets, répondre à des questions sur ce que l’utilisateur regarde, proposer des rappels contextuels ou encore améliorer la navigation piétonne.
Apple dispose déjà d’un premier outil technologique avec Visual Intelligence, introduite dans Apple Intelligence et désormais accessible dans l’application Appareil photo d’iOS 27 grâce à un nouveau mode Siri. Les futurs AirPods reprendraient cette logique mais de manière permanente et beaucoup plus naturelle. Pour répondre aux questions de confidentialité, un voyant lumineux informerait les personnes à proximité lorsque les caméras transmettent des données à Siri.
L'iPhone a 20 ans
En parallèle, Apple accélérerait le développement de l’iPhone spécial 20 ans prévu pour 2027. Comme l’iPhone X en 2017, ce modèle marquerait une étape symbolique dans l’histoire du produit. Plusieurs rumeurs évoquent un design spectaculaire avec un écran quasiment intégral recouvert d’un verre incurvé sur les quatre côtés.
L’objectif serait de faire disparaître au maximum les bordures afin de créer l’impression que l’iPhone n’est constitué que d’écran. Deux modèles seraient prévus, dans des tailles proches des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, soit environ 6,3 et 6,9 pouces. Apple préparerait également une nouvelle génération de composants pour accompagner cette évolution esthétique.
Et la suite ?
L’ensemble de ces produits utiliserait la future puce A21 Pro gravée en 2 nm. Cette technologie permettra d’améliorer à la fois les performances, l’autonomie et surtout les capacités d’intelligence artificielle embarquées directement sur l’appareil. La transition vers la nouvelle gravure débutera dès cette année avec les iPhone 18 Pro et leur puce A20 Pro, qui marquera la première évolution majeure de gravure depuis plusieurs générations.
Apple préparerait également la deuxième génération de son iPhone pliable pour 2027. Après un premier modèle attendu dès 2026, cette version de seconde génération accompagnerait l’iPhone anniversaire et partagerait la même architecture matérielle. L’objectif serait de proposer plusieurs nouveaux formats capables de relancer le marché du smartphone tout en mettant davantage l’accent sur l’intelligence artificielle.
Qu'en penser ?
Selon Bloomberg, ces différents produits sont actuellement testés avec iOS 28, même si le calendrier pourrait encore évoluer. Une chose apparaît toutefois de plus en plus évidente : Apple prépare déjà l’après-iPhone tel que nous le connaissons aujourd’hui. Entre des AirPods capables de comprendre leur environnement, un iPhone presque sans bordures et des appareils pliables de nouvelle génération, l’année 2027 pourrait représenter pour Apple ce que 2007 fut pour l’iPhone : le début d’un nouveau cycle technologique.