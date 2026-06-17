Siri qui voit grâce aux AirPods, 20 ans de l'iPhone : que prépare exactement Apple ?

Qu'en penser ?



Selon Bloomberg, ces différents produits sont actuellement testés avec iOS 28, même si le calendrier pourrait encore évoluer. Une chose apparaît toutefois de plus en plus évidente : Apple prépare déjà l’après-iPhone tel que nous le connaissons aujourd’hui. Entre des AirPods capables de comprendre leur environnement, un iPhone presque sans bordures et des appareils pliables de nouvelle génération, l’année 2027 pourrait représenter pour Apple ce que 2007 fut pour l’iPhone : le début d’un nouveau cycle technologique.