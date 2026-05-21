La Chine refuse la RTX 5090D V2, pourtant conçue spécialement pour son marché

On en dit quoi ?



Nvidia est coincé entre Washington et Pékin, et ça se voit. L'entreprise a passé des mois à brider ses propres cartes pour continuer à vendre en Chine, et voilà que la Chine n'en veut plus. À force de raboter les performances pour contenter Washington, Nvidia a fini par proposer un produit que plus personne ne considère. Pékin préfère désormais ses propres puces, quitte à se passer du numéro un mondial.