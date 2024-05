La nouvelle App Sonos ne fait pas que des heureux ! Qu'en pensez-vous ?

Des couacs pour la nouvelle App Sonos !

Du bien...et du moins bien

La refonte de l'application Sonos est une entreprise ambitieuse qui montre à quel point nous sommes engagés dans l'invention et la réinvention. Il faut du courage pour reconstruire le produit principal d’une marque à partir de zéro, et pour ce faire, sachant que cela peut nécessiter de prendre quelques pas en arrière pour finalement se projeter dans l’avenir.



La revitalisation de l’application vise non seulement à répondre à ce que les clients nous demandent à court terme, mais elle est également essentielle pour soutenir les innovations passionnantes à venir de Sonos dans les années à venir.



Nous réalisons qu'il existe des fonctionnalités très appréciées dont nos auditeurs sont impatients de continuer à profiter maintenant. Nous travaillons avec diligence pour les réintroduire dans les mois à venir, ainsi que des améliorations supplémentaires qui rendront l'expérience de l'application encore meilleure.



Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Sonos, alors que nous continuons à élargir la manière dont les auditeurs peuvent accéder et profiter de tout le contenu qu'ils aiment de manière plus personnalisée et transparente. Nous avons toujours été et continuerons d'écouter les commentaires de nos clients afin de pouvoir créer des expériences sonores qui dépassent largement à la fois nos normes et celles de nos auditeurs.

Une refonte aussi profonde d'une App prend beaucoup de temps afin de. Sonos a certainement manqué d'un peu de temps, et a déployé au plus tôt cette nouvelle App. En effet, cette dernière serait indispensable pour les nouveaux produits dont le lancement est imminent, dont le fameux casque Ace et la petite enceinte Roam 2 Il semblerait ainsi que certains utilisateurs ne retrouvent pas leurs petits, sans pouvoir retourner sur l'ancienne version. Manquent à l'appel, entre autres,De même, l'ergonomie et les performances de l'App sont pointées du doigt, tout comme certains éléments de la nouvelle interface (il est difficile de plaire à tout le monde, et un tel changement implique inévitablement des mécontentements).Deux mises à jour consécutives ont d'ores et déjà été déployées depuis le lancement, et nul doute que. Selon Maxime Bouvat-Merlin, chapeautant la division matériel et logiciel chez Sonos :L'App devrait donc s'améliorer dans les mois à venir.. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et éventuels manques dans les commentaires ci-dessous.