Comme les AirPods Pro, les Galaxy Buds deviennent à leur tour des aides auditives
Par Laurence - Publié le
Samsung va marcher sur les traces d’Apple avec une nouvelle fonction plutôt intéressante pour ses écouteurs. Le constructeur vient d’obtenir le feu vert de la FDA américaine pour transformer certains Galaxy Buds en véritables aides auditives destinées aux personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée. Une possibilité qu’Apple propose déjà depuis 2024 avec les AirPods Pro.
Samsung vient d'annoncer avoir obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour sa nouvelle fonction Hearing Aid. Son déploiement est prévu aux États-Unis au quatrième trimestre 2026 sur les Galaxy Buds3 Pro et Galaxy Buds4 Pro.
Comme avec les AirPods compatibles, l’objectif n’est évidemment pas de remplacer toutes les solutions médicales existantes. Les écouteurs pourront en revanche servir d’aide auditive en vente libre pour les personnes présentant une perte d’audition légère à modérée. Pour développer cette fonction, Samsung indique avoir travaillé avec le National Acoustic Laboratories ainsi qu’avec le Samsung Medical Center.
Samsung reprend également une approche déjà adoptée par Apple en permettant de réaliser directement un test auditif depuis ses appareils. Celui-ci devrait prendre environ cinq minutes et produire un audiogramme présenté comme étant de qualité clinique. Les résultats pourront ensuite être utilisés pour adapter automatiquement le fonctionnement des écouteurs aux capacités auditives de leur propriétaire.
Les Galaxy Buds pourront ainsi amplifier spécifiquement les fréquences que l’utilisateur entend moins bien, par exemple certaines fréquences élevées ou des voix très faibles. Samsung utilisera également ses technologies de réduction du bruit et de beamforming pour privilégier les sons provenant de l’avant tout en réduisant les bruits environnants. Une manière, par exemple, de rendre une conversation plus facilement compréhensible dans un environnement bruyant.
Sur ce terrain, Apple dispose tout de même d’une confortable avance. Cupertino avait obtenu dès 2024 l’autorisation de la FDA pour transformer les AirPods Pro 2 en aides auditives, avec iOS 18.1.
Apple avait alors regroupé plusieurs fonctions autour de la santé auditive, avec notamment un test permettant d’établir un audiogramme puis d’adapter les AirPods aux éventuelles pertes détectées.
Depuis, ces fonctions ont progressivement été déployées dans plus de 150 pays et régions. Samsung arrive donc environ deux ans plus tard, mais avec une proposition désormais assez proche de celle d’Apple.
Tout le monde ne pourra cependant pas profiter de ces nouvelles possibilités. En plus de posséder des Galaxy Buds3 Pro ou Buds4 Pro, il faudra disposer d’un smartphone Galaxy récent compatible avec One UI 8 ou une version ultérieure. Le lancement annoncé concerne pour le moment les États-Unis, l’autorisation de la FDA s’appliquant au marché américain. Samsung pourra ensuite chercher à obtenir les différentes validations nécessaires pour étendre cette fonction à d’autres pays.
L’arrivée de Samsung confirme surtout que les écouteurs grand public deviennent progressivement de véritables appareils dédiés à la santé auditive. Apple avait ouvert une voie intéressante avec les AirPods Pro, et son principal concurrent vient désormais s’y engager à son tour.
Pour les pertes auditives légères ou modérées, pouvoir utiliser des écouteurs déjà portés quotidiennement peut surtout rendre l’aide auditive beaucoup plus accessible et discrète. La concurrence entre Apple et Samsung pourrait désormais accélérer le développement de ce type de fonctions.
UNE AIDE AUDITIVE DIRECTEMENT DANS LES GALAXY BUDS
Samsung vient d'annoncer avoir obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour sa nouvelle fonction Hearing Aid. Son déploiement est prévu aux États-Unis au quatrième trimestre 2026 sur les Galaxy Buds3 Pro et Galaxy Buds4 Pro.
Comme avec les AirPods compatibles, l’objectif n’est évidemment pas de remplacer toutes les solutions médicales existantes. Les écouteurs pourront en revanche servir d’aide auditive en vente libre pour les personnes présentant une perte d’audition légère à modérée. Pour développer cette fonction, Samsung indique avoir travaillé avec le National Acoustic Laboratories ainsi qu’avec le Samsung Medical Center.
UN TEST AUDITIF EN CINQ MINUTES
Samsung reprend également une approche déjà adoptée par Apple en permettant de réaliser directement un test auditif depuis ses appareils. Celui-ci devrait prendre environ cinq minutes et produire un audiogramme présenté comme étant de qualité clinique. Les résultats pourront ensuite être utilisés pour adapter automatiquement le fonctionnement des écouteurs aux capacités auditives de leur propriétaire.
Les Galaxy Buds pourront ainsi amplifier spécifiquement les fréquences que l’utilisateur entend moins bien, par exemple certaines fréquences élevées ou des voix très faibles. Samsung utilisera également ses technologies de réduction du bruit et de beamforming pour privilégier les sons provenant de l’avant tout en réduisant les bruits environnants. Une manière, par exemple, de rendre une conversation plus facilement compréhensible dans un environnement bruyant.
SAMSUNG RATTRAPE LES AIRPODS
Sur ce terrain, Apple dispose tout de même d’une confortable avance. Cupertino avait obtenu dès 2024 l’autorisation de la FDA pour transformer les AirPods Pro 2 en aides auditives, avec iOS 18.1.
Apple avait alors regroupé plusieurs fonctions autour de la santé auditive, avec notamment un test permettant d’établir un audiogramme puis d’adapter les AirPods aux éventuelles pertes détectées.
Depuis, ces fonctions ont progressivement été déployées dans plus de 150 pays et régions. Samsung arrive donc environ deux ans plus tard, mais avec une proposition désormais assez proche de celle d’Apple.
UN SMARTPHONE GALAXY RÉCENT OBLIGATOIRE
Tout le monde ne pourra cependant pas profiter de ces nouvelles possibilités. En plus de posséder des Galaxy Buds3 Pro ou Buds4 Pro, il faudra disposer d’un smartphone Galaxy récent compatible avec One UI 8 ou une version ultérieure. Le lancement annoncé concerne pour le moment les États-Unis, l’autorisation de la FDA s’appliquant au marché américain. Samsung pourra ensuite chercher à obtenir les différentes validations nécessaires pour étendre cette fonction à d’autres pays.
Qu’en penser ?
L’arrivée de Samsung confirme surtout que les écouteurs grand public deviennent progressivement de véritables appareils dédiés à la santé auditive. Apple avait ouvert une voie intéressante avec les AirPods Pro, et son principal concurrent vient désormais s’y engager à son tour.
Pour les pertes auditives légères ou modérées, pouvoir utiliser des écouteurs déjà portés quotidiennement peut surtout rendre l’aide auditive beaucoup plus accessible et discrète. La concurrence entre Apple et Samsung pourrait désormais accélérer le développement de ce type de fonctions.