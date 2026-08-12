Comme les AirPods Pro, les Galaxy Buds deviennent à leur tour des aides auditives

Qu’en penser ?



L’arrivée de Samsung confirme surtout que les écouteurs grand public deviennent progressivement de véritables appareils dédiés à la santé auditive. Apple avait ouvert une voie intéressante avec les AirPods Pro, et son principal concurrent vient désormais s’y engager à son tour.



Pour les pertes auditives légères ou modérées, pouvoir utiliser des écouteurs déjà portés quotidiennement peut surtout rendre l’aide auditive beaucoup plus accessible et discrète. La concurrence entre Apple et Samsung pourrait désormais accélérer le développement de ce type de fonctions.