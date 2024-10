Audio Lab : Apple en dit plus sur la conception des fonctionnalités de santé auditive

Une infrastructure dédiée au développement de la santé auditive

Des installations complexes pour des tests de précision

Des fonctionnalités auditives adaptées

Collaboration interdisciplinaire

Apple a beaucoup investi dans son Audio Lab à Cupertino pour concevoir et tester ses innovations acoustiques. Ce laboratoire, équipé de chambres anéchoïques et de cabines de test audiométriques, a permis aux ingénieurs de développer des fonctionnalités de santé auditive intégrées aux AirPods Pro 2. Ces fonctions, disponibles via une mise à jour logicielle , incluentpour les utilisateurs présentant une perte auditive légère à modérée. Selon l’OMS, 1,5 milliard de personnes vivent avec une perte auditive non traitée.L’Audio Lab d’Apple propose des installations de pointe pour mesurer et simuler l’interaction du son avec l’environnement et le corps humain. La chambre anéchoïque Longwave, montée sur une structure isolante, est équipée d’un arc de haut-parleurs et de microphones pour analyser la manière dontLe Fantasia Lab, autre chambre de test, comporte un réseau de pas moins de 50 haut-parleurs permettant de recréer divers environnements sonores, comme une rue animée ou un centre commercial., une condition essentielle pour des fonctions comme le mode d’aide auditive et la protection auditive.La fonction de test auditif d’Apple vise à rendre le suivi de la santé auditive accessible depuis chez soi. Conçue pour imiter les tests auditifs cliniques, cette fonctionnalité guidesans nécessiter de connaissances préalables. Le mode d’aide auditive des AirPods Pro 2 est conçu pour améliorer l’écoute en environnement bruyant et offrir une assistance sonore aux utilisateurs souffrant de pertes auditives légères à modérées.Selon Apple, le développement des fonctions de santé auditive sur les AirPods Pro 2 a impliqué des équipes d’ingénierie, de santé, d’accessibilité et de design, qui ont collaboré pour répondre aux exigences de test clinique et de confort d’utilisation.et de s’assurer de la conformité avec les standards cliniques.Vous pouvez en apprendre plus sur toutessur cette page dédiée du site d’Apple