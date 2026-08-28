Plaud One : ces écouteurs IA veulent devenir votre secrétaire
Par Laurence - Publié le
Après ses enregistreurs intelligents, Plaud veut désormais placer son IA directement dans les oreilles. Avec les Plaud One – Édition Explorer, la marque présente des écouteurs capables d’enregistrer et de transcrire les conversations, mais surtout d’en comprendre le contexte pour déclencher ensuite différentes actions. Grâce à une eSIM et à la 4G, ils peuvent même fonctionner sans smartphone à proximité. Une nouvelle approche des agents IA qui sera proposée à 249,90 euros.
Avec Plaud One, la marque à l’origine notamment du Plaud Note Pro, s’intéresse à une nouvelle catégorie de produits : les écouteurs intégrant directement une intelligence conversationnelle. Portés aux oreilles ou utilisés depuis leur boîtier autonome, ils peuvent capturer les appels, les réunions en visioconférence, les conversations physiques ou simplement une idée prononcée à voix haute.
L’objectif dépasse toutefois largement celui d’un simple dictaphone. Plaud veut transformer chaque conversation en informations exploitables, puis permettre à son IA de comprendre ce qui vient d’être décidé et de préparer automatiquement les actions suivantes. Notons que le Plaud One dispose d’une eSIM et d’une connexion 4G LTE. Les écouteurs peuvent ainsi rester connectés sans dépendre systématiquement d’un smartphone et transférer les conversations afin de les transcrire et de les résumer progressivement.
Cette partie repose sur la nouvelle génération de Plaud Intelligence et plus particulièrement sur Plaud Agent. L’idée est de conserver le contexte d’une conversation à l’autre. L’IA peut ainsi rapprocher les informations provenant de plusieurs réunions, retrouver une décision antérieure ou préparer les tâches qui en découlent.
Plaud Agent pourra également se connecter aux principaux outils professionnels, notamment Gmail, Google Calendar, Notion et Slack. Des Skills et des plugins permettront d’adapter son fonctionnement à différents métiers et scénarios. Il sera possible de transformer une réunion en rapport dès la fin de cette dernière ou de demander (avant un rendez-vous) un résumé de ses précédents échanges avec son interlocuteur.
Plaud présente d’ailleurs son produit comme une nouvelle interface entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. Après le clavier puis l’écran tactile, la conversation pourrait devenir l’un des principaux moyens d’interagir avec les futurs agents IA.
C’est sans doute le point le plus intéressant de Plaud One. Plutôt que de sortir son smartphone, ouvrir ChatGPT ou une autre application puis lui transmettre les informations nécessaires, l’IA est théoriquement alimentée par les conversations au moment même où elles ont lieu.
D'un autre côté, cela peut vite être inquiétant. Cette approche soulève évidemment une question importante : l’enregistrement de conversations professionnelles implique de respecter la confidentialité des échanges et, selon les situations, d’informer ou d’obtenir l’accord des personnes concernées.
Les Plaud One – Édition Explorer sont proposés à 249,90 euros, avec des précommandes ouvertes sur certains marchés depuis le 27 août. Les premières livraisons sont annoncées pour le quatrième trimestre 2026. Chaque acheteur recevra également 176 euros de crédits Plaud, utilisables avec les fonctionnalités et services éligibles de Plaud Intelligence. La nouvelle application Plaud App 4.0 sera déployée durant la même période et apportera ces fonctions d’agents IA aux autres produits de la marque.
Avec Plaud One, l’écouteur devient moins un périphérique audio qu’une nouvelle porte d’entrée vers l’IA. La promesse est séduisante : ne plus seulement enregistrer et résumer une réunion, mais laisser un agent comprendre son contexte et préparer immédiatement la suite. Reste à découvrir l’efficacité réelle de cette automatisation et, surtout, comment Plaud gérera la confidentialité d’un appareil conçu pour écouter une grande partie de la journée professionnelle.
DES ÉCOUTEURS POUR ENREGISTRER TOUTES LES CONVERSATIONS
Avec Plaud One, la marque à l’origine notamment du Plaud Note Pro, s’intéresse à une nouvelle catégorie de produits : les écouteurs intégrant directement une intelligence conversationnelle. Portés aux oreilles ou utilisés depuis leur boîtier autonome, ils peuvent capturer les appels, les réunions en visioconférence, les conversations physiques ou simplement une idée prononcée à voix haute.
L’objectif dépasse toutefois largement celui d’un simple dictaphone. Plaud veut transformer chaque conversation en informations exploitables, puis permettre à son IA de comprendre ce qui vient d’être décidé et de préparer automatiquement les actions suivantes. Notons que le Plaud One dispose d’une eSIM et d’une connexion 4G LTE. Les écouteurs peuvent ainsi rester connectés sans dépendre systématiquement d’un smartphone et transférer les conversations afin de les transcrire et de les résumer progressivement.
L’AGENT IA ENTRE DANS LA CONVERSATION
Cette partie repose sur la nouvelle génération de Plaud Intelligence et plus particulièrement sur Plaud Agent. L’idée est de conserver le contexte d’une conversation à l’autre. L’IA peut ainsi rapprocher les informations provenant de plusieurs réunions, retrouver une décision antérieure ou préparer les tâches qui en découlent.
Plaud Agent pourra également se connecter aux principaux outils professionnels, notamment Gmail, Google Calendar, Notion et Slack. Des Skills et des plugins permettront d’adapter son fonctionnement à différents métiers et scénarios. Il sera possible de transformer une réunion en rapport dès la fin de cette dernière ou de demander (avant un rendez-vous) un résumé de ses précédents échanges avec son interlocuteur.
DES ÉCOUTEURS POUR L’ÈRE « POST-ÉCRAN »
Plaud présente d’ailleurs son produit comme une nouvelle interface entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. Après le clavier puis l’écran tactile, la conversation pourrait devenir l’un des principaux moyens d’interagir avec les futurs agents IA.
C’est sans doute le point le plus intéressant de Plaud One. Plutôt que de sortir son smartphone, ouvrir ChatGPT ou une autre application puis lui transmettre les informations nécessaires, l’IA est théoriquement alimentée par les conversations au moment même où elles ont lieu.
D'un autre côté, cela peut vite être inquiétant. Cette approche soulève évidemment une question importante : l’enregistrement de conversations professionnelles implique de respecter la confidentialité des échanges et, selon les situations, d’informer ou d’obtenir l’accord des personnes concernées.
249,90 EUROS POUR L’ÉDITION EXPLORER
Les Plaud One – Édition Explorer sont proposés à 249,90 euros, avec des précommandes ouvertes sur certains marchés depuis le 27 août. Les premières livraisons sont annoncées pour le quatrième trimestre 2026. Chaque acheteur recevra également 176 euros de crédits Plaud, utilisables avec les fonctionnalités et services éligibles de Plaud Intelligence. La nouvelle application Plaud App 4.0 sera déployée durant la même période et apportera ces fonctions d’agents IA aux autres produits de la marque.
QU’EN PENSER ?
Avec Plaud One, l’écouteur devient moins un périphérique audio qu’une nouvelle porte d’entrée vers l’IA. La promesse est séduisante : ne plus seulement enregistrer et résumer une réunion, mais laisser un agent comprendre son contexte et préparer immédiatement la suite. Reste à découvrir l’efficacité réelle de cette automatisation et, surtout, comment Plaud gérera la confidentialité d’un appareil conçu pour écouter une grande partie de la journée professionnelle.