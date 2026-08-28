Plaud One : ces écouteurs IA veulent devenir votre secrétaire

DES ÉCOUTEURS POUR ENREGISTRER TOUTES LES CONVERSATIONS

L’AGENT IA ENTRE DANS LA CONVERSATION

DES ÉCOUTEURS POUR L’ÈRE « POST-ÉCRAN »

249,90 EUROS POUR L’ÉDITION EXPLORER

QU’EN PENSER ?



Avec Plaud One, l’écouteur devient moins un périphérique audio qu’une nouvelle porte d’entrée vers l’IA. La promesse est séduisante : ne plus seulement enregistrer et résumer une réunion, mais laisser un agent comprendre son contexte et préparer immédiatement la suite. Reste à découvrir l’efficacité réelle de cette automatisation et, surtout, comment Plaud gérera la confidentialité d’un appareil conçu pour écouter une grande partie de la journée professionnelle.

Avec Plaud One, la marque à l’origine notamment du Plaud Note Pro, s’intéresse à une nouvelle catégorie de produits :. Portés aux oreilles ou utilisés depuis leur boîtier autonome, ils peuvent capturer les appels, les réunions en visioconférence, les conversations physiques ou simplement une idée prononcée à voix haute.. Plaud veut, puis permettre à son IA de comprendre ce qui vient d’être décidé et de préparer automatiquement les actions suivantes. Notons que le Plaud One dispose. Les écouteurs peuvent ainsi rester connectés sans dépendre systématiquement d’un smartphone et transférer les conversations afin de les transcrire et de les résumer progressivement.t. L’idée est ded’une conversation à l’autre. L’IA peut ainsi rapprocher les informations provenant de plusieurs réunions, retrouver une décision antérieure ou préparer les tâches qui en découlent.Plaud Agent pourra également, notamment ⁠Gmail, ⁠Google Calendar, ⁠Notion et ⁠Slack. Deset des plugins permettront d’adapter son fonctionnement à différents métiers et scénarios. Il sera possible de transformer une réunion en rapport dès la fin de cette dernière ou de demander (avant un rendez-vous) un résumé de ses précédents échanges avec son interlocuteur.. Après le clavier puis l’écran tactile, la conversation pourrait devenir l’un des principaux moyens d’interagir avec les futurs agents IA.C’est sans doute le point le plus intéressant de Plaud One. Plutôt que de sortir son smartphone, ouvrir ChatGPT ou une autre application puis lui transmettre les informations nécessaires,D'un autre côté, cela peut vite être inquiétant. Cette approche soulève évidemment une question importante : l’enregistrement de conversations professionnelles implique deet, selon les situations, d’informer oudes personnes concernées., avec des précommandes ouvertes sur certains marchés depuis le 27 août. Les premières livraisons sont annoncées pour le quatrième trimestre 2026., utilisables avec les fonctionnalités et services éligibles de Plaud Intelligence. La nouvelle application Plaud App 4.0 sera déployée durant la même période et apportera ces fonctions d’agents IA aux autres produits de la marque.