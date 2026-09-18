AirPods : Apple domine toujours le marché, mais Shokz explose
Par Laurence - Publié le
Apple reste de très loin le premier vendeur mondial d’écouteurs sans fil, malgré un marché qui commence à marquer le pas. Selon les derniers chiffres d’Omdia, le groupe a même légèrement progressé au deuxième trimestre 2026. Mais la véritable croissance se trouve désormais du côté des modèles ouverts, dominés par Shokz.
Selon les nouvelles estimations publiées par Omdia, Apple aurait expédié 16,8 millions d'écouteurs TWS au deuxième trimestre 2026, soit une progression de 1,2 % sur un an. La performance reste modeste, mais elle intervient alors que l'ensemble du marché des écouteurs True Wireless Stereo a reculé de 0,7 % sur la même période.
Avec 20,5 % de parts de marché, Apple conserve donc très largement la première place. Xiaomi arrive deuxième avec 10,4 %, soit pratiquement deux fois moins, devant Samsung (6,7 %), Huawei (6,2 %) et Oppo (5 %). Parmi les cinq premiers constructeurs, seuls Apple et Oppo progressent. Ce dernier, dont les chiffres incluent également OnePlus, enregistre même une hausse de 14,9 % de ses expéditions.
Mais Omdia met surtout en évidence une évolution intéressante du marché. Alors que les écouteurs TWS traditionnels stagnent, les modèles OWS (Open Wireless Stereo) ont vu leurs expéditions progresser de 12 %.
Omdia distingue dans cette catégorie les écouteurs qui ne viennent pas obstruer le conduit auditif, notamment les modèles à clip ou à crochet d'oreille. Ils permettent généralement de continuer à entendre son environnement, ce qui les rend particulièrement intéressants pour le sport ou une utilisation en extérieur.
Et sur ce marché, ce n'est pas Apple qui domine, mais Shokz. Le constructeur aurait écoulé 1,1 million d'unités sur le trimestre, pour une part de marché de 10,3 %. Surtout, ses expéditions ont bondi de 107,9 % en un an. Derrière, Sanag représente 7,6 % du marché, Huawei 7 %, Baseus 6,6 % et Edifier 5,4 %. Baseus affiche également une croissance particulièrement solide de 29,9 %.
Pour Omdia, cette nouvelle catégorie est loin d'être anecdotique. Le cabinet estime que 43,9 millions d'écouteurs OWS devraient être expédiés en 2026, contre 90,5 millions en 2030. Ils représenteraient alors près d'un écouteur TWS vendu sur cinq dans le monde. Les modèles ouverts pourraient ainsi devenir l'un des principaux moteurs de croissance d'un marché sur lequel les écouteurs traditionnels semblent arriver à maturité.
La classification retenue par Omdia réserve toutefois une petite curiosité. Lors de la présentation des AirPods 5, Apple a justement insisté sur leur conception ouverte. Dave Pakula, vice-président de l'ingénierie matérielle, a même présenté leur forme comme le fameux open-ear fit de la marque et affirmé qu'ils proposaient la meilleure réduction active du bruit du secteur pour ce type de conception.
Pourtant, Omdia ne semble pas classer les AirPods classiques parmi les OWS. Ils restent intégrés aux écouteurs TWS traditionnels, aux côtés des modèles intra-auriculaires et semi-intra-auriculaires. La comparaison entre Apple et Shokz doit donc être prise avec cette différence de définition en tête.
Apple reste dans une position particulièrement confortable : avec 20,5 % du marché, le constructeur conserve presque deux fois la part de son premier concurrent et parvient encore à progresser dans un secteur globalement en léger recul.
Mais la croissance spectaculaire de Shokz et plus largement des écouteurs ouverts mérite d'être surveillée. Le confort, la possibilité d'entendre son environnement et l'amélioration progressive de la qualité audio séduisent visiblement de plus en plus d'utilisateurs. Avec les AirPods 5, Apple possède déjà un produit à conception ouverte, même si Omdia ne le classe pas dans cette nouvelle catégorie. Reste à voir si la firme ira encore plus loin dans cette direction.
APPLE CONSERVE PLUS DE 20 % DU MARCHÉ
Selon les nouvelles estimations publiées par Omdia, Apple aurait expédié 16,8 millions d'écouteurs TWS au deuxième trimestre 2026, soit une progression de 1,2 % sur un an. La performance reste modeste, mais elle intervient alors que l'ensemble du marché des écouteurs True Wireless Stereo a reculé de 0,7 % sur la même période.
Avec 20,5 % de parts de marché, Apple conserve donc très largement la première place. Xiaomi arrive deuxième avec 10,4 %, soit pratiquement deux fois moins, devant Samsung (6,7 %), Huawei (6,2 %) et Oppo (5 %). Parmi les cinq premiers constructeurs, seuls Apple et Oppo progressent. Ce dernier, dont les chiffres incluent également OnePlus, enregistre même une hausse de 14,9 % de ses expéditions.
LES ÉCOUTEURS OUVERTS PROGRESSENT BEAUCOUP PLUS VITE
Mais Omdia met surtout en évidence une évolution intéressante du marché. Alors que les écouteurs TWS traditionnels stagnent, les modèles OWS (Open Wireless Stereo) ont vu leurs expéditions progresser de 12 %.
Omdia distingue dans cette catégorie les écouteurs qui ne viennent pas obstruer le conduit auditif, notamment les modèles à clip ou à crochet d'oreille. Ils permettent généralement de continuer à entendre son environnement, ce qui les rend particulièrement intéressants pour le sport ou une utilisation en extérieur.
Et sur ce marché, ce n'est pas Apple qui domine, mais Shokz. Le constructeur aurait écoulé 1,1 million d'unités sur le trimestre, pour une part de marché de 10,3 %. Surtout, ses expéditions ont bondi de 107,9 % en un an. Derrière, Sanag représente 7,6 % du marché, Huawei 7 %, Baseus 6,6 % et Edifier 5,4 %. Baseus affiche également une croissance particulièrement solide de 29,9 %.
Pour Omdia, cette nouvelle catégorie est loin d'être anecdotique. Le cabinet estime que 43,9 millions d'écouteurs OWS devraient être expédiés en 2026, contre 90,5 millions en 2030. Ils représenteraient alors près d'un écouteur TWS vendu sur cinq dans le monde. Les modèles ouverts pourraient ainsi devenir l'un des principaux moteurs de croissance d'un marché sur lequel les écouteurs traditionnels semblent arriver à maturité.
ET LES AIRPODS 5 ?
La classification retenue par Omdia réserve toutefois une petite curiosité. Lors de la présentation des AirPods 5, Apple a justement insisté sur leur conception ouverte. Dave Pakula, vice-président de l'ingénierie matérielle, a même présenté leur forme comme le fameux open-ear fit de la marque et affirmé qu'ils proposaient la meilleure réduction active du bruit du secteur pour ce type de conception.
Pourtant, Omdia ne semble pas classer les AirPods classiques parmi les OWS. Ils restent intégrés aux écouteurs TWS traditionnels, aux côtés des modèles intra-auriculaires et semi-intra-auriculaires. La comparaison entre Apple et Shokz doit donc être prise avec cette différence de définition en tête.
QU’EN PENSER ?
Apple reste dans une position particulièrement confortable : avec 20,5 % du marché, le constructeur conserve presque deux fois la part de son premier concurrent et parvient encore à progresser dans un secteur globalement en léger recul.
Mais la croissance spectaculaire de Shokz et plus largement des écouteurs ouverts mérite d'être surveillée. Le confort, la possibilité d'entendre son environnement et l'amélioration progressive de la qualité audio séduisent visiblement de plus en plus d'utilisateurs. Avec les AirPods 5, Apple possède déjà un produit à conception ouverte, même si Omdia ne le classe pas dans cette nouvelle catégorie. Reste à voir si la firme ira encore plus loin dans cette direction.