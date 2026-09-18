AirPods : Apple domine toujours le marché, mais Shokz explose

QU’EN PENSER ?



Apple reste dans une position particulièrement confortable : avec 20,5 % du marché, le constructeur conserve presque deux fois la part de son premier concurrent et parvient encore à progresser dans un secteur globalement en léger recul.



Mais la croissance spectaculaire de Shokz et plus largement des écouteurs ouverts mérite d'être surveillée. Le confort, la possibilité d'entendre son environnement et l'amélioration progressive de la qualité audio séduisent visiblement de plus en plus d'utilisateurs. Avec les AirPods 5, Apple possède déjà un produit à conception ouverte, même si Omdia ne le classe pas dans cette nouvelle catégorie. Reste à voir si la firme ira encore plus loin dans cette direction.