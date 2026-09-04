Pas de Macbook tactile ou d'iPad pliable : John Ternus en avait pourtant fait une priorité

UN ÉCRAN PLIABLE DE PRÈS DE 20 POUCES

UNE PRIORITÉ POUR JOHN TERNUS

APPLE POURRAIT D’ABORD ATTENDRE L’IPHONE ULTRA

QU’EN PENSER ?



L’abandon du projet serait assez révélateur de la manière dont Apple développe ses nouveaux produits. Même une machine soutenue par le patron de l’entreprise peut rester plusieurs années au stade du prototype avant d’être finalement abandonnée. Il serait cependant prématuré d’enterrer définitivement ce grand écran pliable. Si le premier iPhone pliable rencontre le succès attendu, Apple pourrait très bien reprendre le projet sous une autre forme quelques années plus tard.

Les rumeurs autour d’un grandpliable Apple ne datent pas d’hier. Plusieurs sources ont évoqué au fil des années un produit équipé d’un, capable de se replier pour devenir beaucoup plus compact. Initialement attendu dès 2026 selon certaines rumeurs, le projet avait progressivement glissé vers 2028.Sa nature exacte est toujours restée assez floue. Certains le présentaient comme un, tandis que d’autres évoquaient plutôt un. Il aurait même été possible qu’Apple cherche à créer une nouvelle catégorie à mi-chemin entre les deux.. Mark Gurman indiquait encore cette année que ce grand appareil pliable était une. Le journaliste se montrait toutefois déjàsur ses chances de commercialisation. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet, il pouvait tout aussi bien rester une expérimentation technologique sans jamais arriver dans les Apple Store.C’est précisément le scénario qui semble aujourd’hui se dessiner. Dans sa nouvelle feuille de route consacrée aux écrans des futurs appareils Apple,indique que. Les dimensions correspondent suffisamment aux précédentes rumeurs pour qu’il puisse s’agir du même appareil.. La marque pourrait simplement préférer attendre les premiers résultats de son iPhone pliable, attendu prochainement et parfois surnommé iPhone Ultra. Son accueil permettra notamment de mesurer l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, mais aussi leur disposition à payer très cher pour un appareil pliable.Un MacBook ou iPad pliable doté d’une dalle OLED de près de 20 pouces aurait probablement été l’un des appareils les plus coûteux du catalogue Apple, à une période où le prix de certains composants, notamment la mémoire, augmente déjà fortement.