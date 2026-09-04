Pas de Macbook tactile ou d'iPad pliable : John Ternus en avait pourtant fait une priorité
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple devrait bientôt devenir une réalité, mais la marque aurait finalement renoncé à voir beaucoup plus grand. Selon une nouvelle étude d’Omdia, Apple aurait annulé ses projets de produit pliables de 16 à 18 pouces. Une machine particulièrement ambitieuse, qui aurait pourtant fait partie des priorités de John Ternus.
Les rumeurs autour d’un grand appareil pliable Apple ne datent pas d’hier. Plusieurs sources ont évoqué au fil des années un produit équipé d’un écran d’environ 18 à 20 pouces, capable de se replier pour devenir beaucoup plus compact. Initialement attendu dès 2026 selon certaines rumeurs, le projet avait progressivement glissé vers 2028.
Sa nature exacte est toujours restée assez floue. Certains le présentaient comme un iPad géant pliable, tandis que d’autres évoquaient plutôt un MacBook entièrement tactile. Il aurait même été possible qu’Apple cherche à créer une nouvelle catégorie à mi-chemin entre les deux.
Le plus étonnant est que ce projet aurait bénéficié d’un soutien important en interne. Mark Gurman indiquait encore cette année que ce grand appareil pliable était une priorité pour John Ternus. Le journaliste se montrait toutefois déjà prudent sur ses chances de commercialisation. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet, il pouvait tout aussi bien rester une expérimentation technologique sans jamais arriver dans les Apple Store.
C’est précisément le scénario qui semble aujourd’hui se dessiner. Dans sa nouvelle feuille de route consacrée aux écrans des futurs appareils Apple, Omdia indique que les projets de MacBook pliables compris entre 16,1 et 18 pouces ont été annulés. Les dimensions correspondent suffisamment aux précédentes rumeurs pour qu’il puisse s’agir du même appareil.
Cette annulation ne signifie pas nécessairement qu’Apple abandonne définitivement l’idée d’un grand appareil pliable. La marque pourrait simplement préférer attendre les premiers résultats de son iPhone pliable, attendu prochainement et parfois surnommé iPhone Ultra. Son accueil permettra notamment de mesurer l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, mais aussi leur disposition à payer très cher pour un appareil pliable.
Le contexte économique pourrait également peser. Un MacBook ou iPad pliable doté d’une dalle OLED de près de 20 pouces aurait probablement été l’un des appareils les plus coûteux du catalogue Apple, à une période où le prix de certains composants, notamment la mémoire, augmente déjà fortement.
L’abandon du projet serait assez révélateur de la manière dont Apple développe ses nouveaux produits. Même une machine soutenue par le patron de l’entreprise peut rester plusieurs années au stade du prototype avant d’être finalement abandonnée. Il serait cependant prématuré d’enterrer définitivement ce grand écran pliable. Si le premier iPhone pliable rencontre le succès attendu, Apple pourrait très bien reprendre le projet sous une autre forme quelques années plus tard.
UN ÉCRAN PLIABLE DE PRÈS DE 20 POUCES
Les rumeurs autour d’un grand appareil pliable Apple ne datent pas d’hier. Plusieurs sources ont évoqué au fil des années un produit équipé d’un écran d’environ 18 à 20 pouces, capable de se replier pour devenir beaucoup plus compact. Initialement attendu dès 2026 selon certaines rumeurs, le projet avait progressivement glissé vers 2028.
Sa nature exacte est toujours restée assez floue. Certains le présentaient comme un iPad géant pliable, tandis que d’autres évoquaient plutôt un MacBook entièrement tactile. Il aurait même été possible qu’Apple cherche à créer une nouvelle catégorie à mi-chemin entre les deux.
UNE PRIORITÉ POUR JOHN TERNUS
Le plus étonnant est que ce projet aurait bénéficié d’un soutien important en interne. Mark Gurman indiquait encore cette année que ce grand appareil pliable était une priorité pour John Ternus. Le journaliste se montrait toutefois déjà prudent sur ses chances de commercialisation. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet, il pouvait tout aussi bien rester une expérimentation technologique sans jamais arriver dans les Apple Store.
C’est précisément le scénario qui semble aujourd’hui se dessiner. Dans sa nouvelle feuille de route consacrée aux écrans des futurs appareils Apple, Omdia indique que les projets de MacBook pliables compris entre 16,1 et 18 pouces ont été annulés. Les dimensions correspondent suffisamment aux précédentes rumeurs pour qu’il puisse s’agir du même appareil.
APPLE POURRAIT D’ABORD ATTENDRE L’IPHONE ULTRA
Cette annulation ne signifie pas nécessairement qu’Apple abandonne définitivement l’idée d’un grand appareil pliable. La marque pourrait simplement préférer attendre les premiers résultats de son iPhone pliable, attendu prochainement et parfois surnommé iPhone Ultra. Son accueil permettra notamment de mesurer l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, mais aussi leur disposition à payer très cher pour un appareil pliable.
Le contexte économique pourrait également peser. Un MacBook ou iPad pliable doté d’une dalle OLED de près de 20 pouces aurait probablement été l’un des appareils les plus coûteux du catalogue Apple, à une période où le prix de certains composants, notamment la mémoire, augmente déjà fortement.
QU’EN PENSER ?
L’abandon du projet serait assez révélateur de la manière dont Apple développe ses nouveaux produits. Même une machine soutenue par le patron de l’entreprise peut rester plusieurs années au stade du prototype avant d’être finalement abandonnée. Il serait cependant prématuré d’enterrer définitivement ce grand écran pliable. Si le premier iPhone pliable rencontre le succès attendu, Apple pourrait très bien reprendre le projet sous une autre forme quelques années plus tard.