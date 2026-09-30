MàJ pour les AirPods : quelles nouveautés en préparation ?

QU’EN PENSER ?



À ce stade, cette bêta intéressera surtout les développeurs et les plus curieux. Apple ne documente aucune nouvelle fonction et il n’y a donc pas vraiment de raison de se précipiter pour l’installer sur ses AirPods principaux.



Le numéro de build 9B5042a laisse néanmoins penser qu’Apple prépare déjà la prochaine étape après les firmwares 9A actuellement distribués au public. Avec iOS 27.1 et iOS 27.2 qui approchent, il faudra surveiller de près les éventuelles nouveautés découvertes dans les prochains jours.