MàJ pour les AirPods : quelles nouveautés en préparation ?
Par Laurence - Publié le
Apple propose un nouveau firmware bêta pour plusieurs générations d’AirPods, dont les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 5 et AirPods Max 2. Pour l’instant, la firme ne précise pas ce qui change, mais cette version pourrait préparer le terrain pour iOS 27.1 ou iOS 27.2.
Apple poursuit ses mises à jour en cette fin septembre. Après les nouvelles versions d’iOS, macOS ou encore watchOS, c’est cette fois au tour des AirPods de recevoir un nouveau firmware bêta.
Cette version porte le numéro de build 9B5042a et concerne les modèles équipés d’une puce H2. Elle peut ainsi être installée sur les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 5, AirPods 4 et AirPods Max 2. À titre de comparaison, le firmware public actuellement installé sur les AirPods Pro 3, Pro 2 ou encore AirPods Max 2 porte le numéro 9A348. Les tout nouveaux AirPods 5 sont quant à eux livrés avec la version 9A350.
Pour le moment, Apple n’a pas détaillé les changements apportés par ce firmware 9B5042a. Il pourrait simplement s’agir de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de stabilité, comme c’est régulièrement le cas avec les firmwares des AirPods.
Pour rappel, avec iOS 27, les écouteurs se dotent d'un égaliseur audio personnalisé, qui permet d’ajuster le rendu sonore directement depuis iOS. On peut désormais agir sur trois bandes de fréquences (basses, médiums et aigus) et visualiser les modifications en temps réel. Jusqu’ici, Cupertino proposait différents réglages audio et des adaptations liées à l’accessibilité, mais pas ce type d’égaliseur directement intégré aux paramètres des écouteurs.
Une partie des nouveautés est spécifiquement destinée aux AirPods Pro 3. Leur capteur de fréquence cardiaque peut désormais fonctionner avec GymKit sur iPhone, afin de transmettre les données de fréquence cardiaque à des appareils de cardio compatibles, comme des tapis de course, vélos, elliptiques ou steppers. Apple avait déjà détaillé cette évolution lors de la présentation de ses nouvelles fonctions Santé.
Enfin, Precision Finding depuis l’Apple Watch devrait faciliter la recherche des écouteurs lorsqu’ils ont été égarés à proximité. Les réglages consacrés aux AirPods ont également été revus dans iOS 27 afin de regrouper plus clairement les différentes fonctions disponibles selon les modèles.
Le firmware apporte également la prise en charge de Siri AI avec les iPhone compatibles. Néanmoins, disponible avec iOS 27, le nouveau Siri n’est pas disponible au lancement dans l’Union européenne. Cette partie de la mise à jour restera donc sans effet pour les utilisateurs européens dans l’immédiat.
Contrairement aux mises à jour classiques des AirPods, il est possible de choisir de recevoir les firmwares bêta depuis les réglages des AirPods sur un iPhone compatible. Une fois cette option activée, il n’existe cependant aucun bouton permettant de lancer manuellement l’installation. La mise à jour reste automatique.
Pour favoriser son installation, Apple recommande de mettre à jour l’iPhone, l’iPad ou le Mac vers la dernière version de son système et de vérifier que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés. Les AirPods doivent ensuite être connectés à l’appareil avant d’être replacés dans leur boîtier.
Il faut alors brancher le boîtier de charge sur une source d’alimentation, refermer son couvercle et le laisser à proximité de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac pendant au moins 30 minutes. En rouvrant ensuite le boîtier, les AirPods se reconnectent et il est possible de vérifier si le nouveau firmware a bien été installé.
À ce stade, cette bêta intéressera surtout les développeurs et les plus curieux. Apple ne documente aucune nouvelle fonction et il n’y a donc pas vraiment de raison de se précipiter pour l’installer sur ses AirPods principaux.
Le numéro de build 9B5042a laisse néanmoins penser qu’Apple prépare déjà la prochaine étape après les firmwares 9A actuellement distribués au public. Avec iOS 27.1 et iOS 27.2 qui approchent, il faudra surveiller de près les éventuelles nouveautés découvertes dans les prochains jours.
UN NOUVEAU FIRMWARE POUR LES AIRPODS ÉQUIPÉS DE LA PUCE H2
Apple poursuit ses mises à jour en cette fin septembre. Après les nouvelles versions d’iOS, macOS ou encore watchOS, c’est cette fois au tour des AirPods de recevoir un nouveau firmware bêta.
Cette version porte le numéro de build 9B5042a et concerne les modèles équipés d’une puce H2. Elle peut ainsi être installée sur les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 5, AirPods 4 et AirPods Max 2. À titre de comparaison, le firmware public actuellement installé sur les AirPods Pro 3, Pro 2 ou encore AirPods Max 2 porte le numéro 9A348. Les tout nouveaux AirPods 5 sont quant à eux livrés avec la version 9A350.
DES NOUVEAUTÉS POUR IOS 27.2 ?
Pour le moment, Apple n’a pas détaillé les changements apportés par ce firmware 9B5042a. Il pourrait simplement s’agir de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de stabilité, comme c’est régulièrement le cas avec les firmwares des AirPods.
Pour rappel, avec iOS 27, les écouteurs se dotent d'un égaliseur audio personnalisé, qui permet d’ajuster le rendu sonore directement depuis iOS. On peut désormais agir sur trois bandes de fréquences (basses, médiums et aigus) et visualiser les modifications en temps réel. Jusqu’ici, Cupertino proposait différents réglages audio et des adaptations liées à l’accessibilité, mais pas ce type d’égaliseur directement intégré aux paramètres des écouteurs.
Une partie des nouveautés est spécifiquement destinée aux AirPods Pro 3. Leur capteur de fréquence cardiaque peut désormais fonctionner avec GymKit sur iPhone, afin de transmettre les données de fréquence cardiaque à des appareils de cardio compatibles, comme des tapis de course, vélos, elliptiques ou steppers. Apple avait déjà détaillé cette évolution lors de la présentation de ses nouvelles fonctions Santé.
Enfin, Precision Finding depuis l’Apple Watch devrait faciliter la recherche des écouteurs lorsqu’ils ont été égarés à proximité. Les réglages consacrés aux AirPods ont également été revus dans iOS 27 afin de regrouper plus clairement les différentes fonctions disponibles selon les modèles.
Le firmware apporte également la prise en charge de Siri AI avec les iPhone compatibles. Néanmoins, disponible avec iOS 27, le nouveau Siri n’est pas disponible au lancement dans l’Union européenne. Cette partie de la mise à jour restera donc sans effet pour les utilisateurs européens dans l’immédiat.
COMMENT INSTALLER LE FIRMWARE BÊTA ?
Contrairement aux mises à jour classiques des AirPods, il est possible de choisir de recevoir les firmwares bêta depuis les réglages des AirPods sur un iPhone compatible. Une fois cette option activée, il n’existe cependant aucun bouton permettant de lancer manuellement l’installation. La mise à jour reste automatique.
Pour favoriser son installation, Apple recommande de mettre à jour l’iPhone, l’iPad ou le Mac vers la dernière version de son système et de vérifier que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés. Les AirPods doivent ensuite être connectés à l’appareil avant d’être replacés dans leur boîtier.
Il faut alors brancher le boîtier de charge sur une source d’alimentation, refermer son couvercle et le laisser à proximité de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac pendant au moins 30 minutes. En rouvrant ensuite le boîtier, les AirPods se reconnectent et il est possible de vérifier si le nouveau firmware a bien été installé.
QU’EN PENSER ?
À ce stade, cette bêta intéressera surtout les développeurs et les plus curieux. Apple ne documente aucune nouvelle fonction et il n’y a donc pas vraiment de raison de se précipiter pour l’installer sur ses AirPods principaux.
Le numéro de build 9B5042a laisse néanmoins penser qu’Apple prépare déjà la prochaine étape après les firmwares 9A actuellement distribués au public. Avec iOS 27.1 et iOS 27.2 qui approchent, il faudra surveiller de près les éventuelles nouveautés découvertes dans les prochains jours.