Beats x Pokémon : une enceinte Pill édition Pikachu en approche !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Il va falloir tous les attraper ! Beats vient de confirmer une collaboration avec Pokémon, et c’est sa petite enceinte Bluetooth Pill qui devrait en profiter. La marque appartenant à Apple a publié une mystérieuse vidéo sur les réseaux sociaux, quelques jours après l’apparition d’une version Pikachu chez un revendeur américain. Une édition spéciale qui devrait séduire les fans de la célèbre franchise japonaise.
Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques, Beats s’associe désormais à Pokémon pour une nouvelle édition de son enceinte Bluetooth Pill. La marque a publié ce lundi 12 octobre une courte vidéo sur X, accompagnée d’un message de convenance :
Dans cette séquence, on distingue une enceinte Beats Pill dont plusieurs éléments s’illuminent progressivement, laissant entrevoir un design spécialement conçu pour cette collaboration. Pour le moment, Beats ne dévoile ni les caractéristiques précises de cette édition spéciale, ni son prix, ni sa date de commercialisation. Mais quelques indices avaient déjà commencé à circuler.
Au début du mois d’octobre, plusieurs publications sur les réseaux sociaux avaient montré une version Pikachu de la Beats Pill, apparemment repérée chez Target, une grande enseigne américaine. Ces premières images suggéraient que le célèbre Pokémon jaune pourrait être la vedette de cette collaboration.
Pour le moment, on ne sait pas si Beats proposera uniquement une édition Pikachu ou plusieurs modèles inspirés d’autres personnages de la franchise. Il ne serait pas surprenant que cette enceinte conserve les caractéristiques techniques de la Pill actuelle, avec une personnalisation essentiellement esthétique. Mais rien n’a encore été confirmé sur ce point. Son prix français et les éventuelles conditions de commercialisation de cette édition Pokémon restent encore à préciser.
Cette collaboration n’arrive pas totalement par hasard. Pikachu avait récemment fait une apparition remarquée à l’Apple Park, le siège d’Apple à Cupertino. Cette visite prend désormais une autre dimension avec l’annonce officielle de ce partenariat entre Beats et Pokémon.
Il faut dire que les deux marques partagent un certain goût (pour ne pas dire un goût certain) pour les éditions spéciales et les produits destinés aux collectionneurs. Pour Beats, ce type de collaboration permet également de toucher un public différent, au-delà des amateurs habituels de produits audio.
Et avec Pokémon, la marque peut compter sur une franchise particulièrement populaire, aussi bien auprès des enfants que des adultes ayant grandi avec les premières générations de jeux vidéo.
Une enceinte Bluetooth Pikachu, voilà qui devrait trouver son public ! Beats a déjà l’habitude des collaborations originales, mais l’univers Pokémon pourrait donner une visibilité supplémentaire à sa Pill. Reste à découvrir le design définitif et surtout le tarif de cette édition spéciale. Car si l’enceinte conserve les caractéristiques du modèle classique, c’est avant tout son apparence qui fera la différence. Et connaissant les fans de Pokémon, certains risquent bien de vouloir l’attraper dès sa sortie !
Pikachu s’invite chez Beats !
Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques, Beats s’associe désormais à Pokémon pour une nouvelle édition de son enceinte Bluetooth Pill. La marque a publié ce lundi 12 octobre une courte vidéo sur X, accompagnée d’un message de convenance :
Time to catch something new. Un clin d’œil évident au célèbre slogan de Pokémon.
Dans cette séquence, on distingue une enceinte Beats Pill dont plusieurs éléments s’illuminent progressivement, laissant entrevoir un design spécialement conçu pour cette collaboration. Pour le moment, Beats ne dévoile ni les caractéristiques précises de cette édition spéciale, ni son prix, ni sa date de commercialisation. Mais quelques indices avaient déjà commencé à circuler.
Une Beats Pill aux couleurs de Pikachu
Au début du mois d’octobre, plusieurs publications sur les réseaux sociaux avaient montré une version Pikachu de la Beats Pill, apparemment repérée chez Target, une grande enseigne américaine. Ces premières images suggéraient que le célèbre Pokémon jaune pourrait être la vedette de cette collaboration.
Pour le moment, on ne sait pas si Beats proposera uniquement une édition Pikachu ou plusieurs modèles inspirés d’autres personnages de la franchise. Il ne serait pas surprenant que cette enceinte conserve les caractéristiques techniques de la Pill actuelle, avec une personnalisation essentiellement esthétique. Mais rien n’a encore été confirmé sur ce point. Son prix français et les éventuelles conditions de commercialisation de cette édition Pokémon restent encore à préciser.
Pokémon avait déjà fait un détour par l’Apple Park
Cette collaboration n’arrive pas totalement par hasard. Pikachu avait récemment fait une apparition remarquée à l’Apple Park, le siège d’Apple à Cupertino. Cette visite prend désormais une autre dimension avec l’annonce officielle de ce partenariat entre Beats et Pokémon.
Il faut dire que les deux marques partagent un certain goût (pour ne pas dire un goût certain) pour les éditions spéciales et les produits destinés aux collectionneurs. Pour Beats, ce type de collaboration permet également de toucher un public différent, au-delà des amateurs habituels de produits audio.
Et avec Pokémon, la marque peut compter sur une franchise particulièrement populaire, aussi bien auprès des enfants que des adultes ayant grandi avec les premières générations de jeux vidéo.
Qu’en penser ?
Une enceinte Bluetooth Pikachu, voilà qui devrait trouver son public ! Beats a déjà l’habitude des collaborations originales, mais l’univers Pokémon pourrait donner une visibilité supplémentaire à sa Pill. Reste à découvrir le design définitif et surtout le tarif de cette édition spéciale. Car si l’enceinte conserve les caractéristiques du modèle classique, c’est avant tout son apparence qui fera la différence. Et connaissant les fans de Pokémon, certains risquent bien de vouloir l’attraper dès sa sortie !