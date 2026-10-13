Beats x Pokémon : une enceinte Pill édition Pikachu en approche !

Pikachu s’invite chez Beats !

Time to catch something new

Une Beats Pill aux couleurs de Pikachu

Pour ceux qui ont de bons yeux !

Pokémon avait déjà fait un détour par l’Apple Park

Qu’en penser ?



Une enceinte Bluetooth Pikachu, voilà qui devrait trouver son public ! Beats a déjà l’habitude des collaborations originales, mais l’univers Pokémon pourrait donner une visibilité supplémentaire à sa Pill. Reste à découvrir le design définitif et surtout le tarif de cette édition spéciale. Car si l’enceinte conserve les caractéristiques du modèle classique, c’est avant tout son apparence qui fera la différence. Et connaissant les fans de Pokémon, certains risquent bien de vouloir l’attraper dès sa sortie !

Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques,La marque a publié ce lundi 12 octobre une courte vidéo sur X, accompagnée d’un message de convenance :. Un clin d’œil évident au célèbre slogan de Pokémon.Dans cette séquence, on distingue une enceinte Beats Pill dont plusieurs éléments s’illuminent progressivement, laissant entrevoir un design spécialement conçu pour cette collaboration.Mais quelques indices avaient déjà commencé à circuler.Au début du mois d’octobre,, apparemment repérée chez Target, une grande enseigne américaine. Ces premières images suggéraient que le célèbre Pokémon jaune pourrait être la vedette de cette collaboration.Pour le moment,. Il ne serait pas surprenant que cette enceinte conserve les caractéristiques techniques de la Pill actuelle, avec une personnalisation essentiellement esthétique. Mais rien n’a encore été confirmé sur ce point. Son prix français et les éventuelles conditions de commercialisation de cette édition Pokémon restent encore à préciser.Cette collaboration n’arrive pas totalement par hasard.. Cette visite prend désormais une autre dimension avec l’annonce officielle de ce partenariat entre Beats et Pokémon.Il faut dire que les deux marques partagent un certain goût (pour ne pas dire un goût certain) pours. Pour Beats, ce type de collaboration permet également de toucher un public différent, au-delà des amateurs habituels de produits audio.Et avec Pokémon, la marque peut compter sur une, aussi bien auprès des enfants que des adultes ayant grandi avec les premières générations de jeux vidéo.