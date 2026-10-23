Apple ressuscite le tout premier iPod (pour ses 25 ans)
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 25 ans de l’iPod, Apple a ressuscité son mythique baladeur dans un endroit plutôt inattendu : la page d’erreur 404 d’Apple Music ! Les utilisateurs peuvent y retrouver une reproduction virtuelle du tout premier iPod, avec sa célèbre molette et une sélection de morceaux des années 2000. Un clin d’œil nostalgique à l’un des produits les plus emblématiques de l’histoire d’Apple.
Apple aime dissimuler de petites surprises dans ses services. Cette fois, c’est Apple Music fraichement relookée, qui accueille un nouvel easter egg, repéré vendredi par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.
Pour le découvrir, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur une page inexistante du site Apple Music (en cliquant ici par exemple : clic droit et à ouvrir dans un nouvel onglet). Au lieu de la traditionnelle erreur 404, les visiteurs découvrent une reproduction interactive de l’iPod de première génération.
Le baladeur reprend son design original, avec son petit écran monochrome, sa molette de navigation et ses boutons physiques. Et il ne s’agit pas seulement d’une illustration : les utilisateurs peuvent interagir avec cet iPod virtuel pour écouter de la musique. Il suffit de cliquer sur les boutons de la molette pour accéder à la playlist tout droit sortie des années 2000 ou naviguer dans cette interface nostalgique.
Le 23 octobre 2001, Steve Jobs présentait le tout premier iPod, commercialisé à 399 dollars. Avec son disque dur de 5 Go et sa promesse de transporter 1 000 chansons dans sa poche, le baladeur allait profondément transformer la manière d’écouter de la musique. L’iPod est ensuite devenu l’un des produits phares d’Apple, avec plusieurs générations et déclinaisons, du mini au nano, en passant par le shuffle et le touch. Mais après plus de vingt ans d’existence, Apple a finalement mis un terme à cette gamme en 2022, avec l’arrêt de l’iPod touch. Depuis, les anciens modèles connaissent un regain d’intérêt auprès des amateurs de technologies rétro et des collectionneurs.
Pour les 25 ans de l’iPod, Apple aurait pu se contenter d’une simple publication commémorative. Mais ce petit baladeur virtuel est une manière bien plus amusante de célébrer son histoire. L’iPod a disparu du catalogue Apple, mais il conserve une place particulière dans la mémoire des utilisateurs. Et pour ceux qui ont connu les premières générations, retrouver sa molette et ses menus dans Apple Music devrait réveiller quelques souvenirs. Une jolie surprise, qui rappelle aussi qu’avant le streaming, écouter de la musique passait par un petit appareil blanc et une paire d’écouteurs filaires !
Un iPod caché dans Apple Music
Apple aime dissimuler de petites surprises dans ses services. Cette fois, c’est Apple Music fraichement relookée, qui accueille un nouvel easter egg, repéré vendredi par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.
Pour le découvrir, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur une page inexistante du site Apple Music (en cliquant ici par exemple : clic droit et à ouvrir dans un nouvel onglet). Au lieu de la traditionnelle erreur 404, les visiteurs découvrent une reproduction interactive de l’iPod de première génération.
Le baladeur reprend son design original, avec son petit écran monochrome, sa molette de navigation et ses boutons physiques. Et il ne s’agit pas seulement d’une illustration : les utilisateurs peuvent interagir avec cet iPod virtuel pour écouter de la musique. Il suffit de cliquer sur les boutons de la molette pour accéder à la playlist tout droit sortie des années 2000 ou naviguer dans cette interface nostalgique.
25 ans après, l’iPod reste une icône
Le 23 octobre 2001, Steve Jobs présentait le tout premier iPod, commercialisé à 399 dollars. Avec son disque dur de 5 Go et sa promesse de transporter 1 000 chansons dans sa poche, le baladeur allait profondément transformer la manière d’écouter de la musique. L’iPod est ensuite devenu l’un des produits phares d’Apple, avec plusieurs générations et déclinaisons, du mini au nano, en passant par le shuffle et le touch. Mais après plus de vingt ans d’existence, Apple a finalement mis un terme à cette gamme en 2022, avec l’arrêt de l’iPod touch. Depuis, les anciens modèles connaissent un regain d’intérêt auprès des amateurs de technologies rétro et des collectionneurs.
Qu’en penser ?
Pour les 25 ans de l’iPod, Apple aurait pu se contenter d’une simple publication commémorative. Mais ce petit baladeur virtuel est une manière bien plus amusante de célébrer son histoire. L’iPod a disparu du catalogue Apple, mais il conserve une place particulière dans la mémoire des utilisateurs. Et pour ceux qui ont connu les premières générations, retrouver sa molette et ses menus dans Apple Music devrait réveiller quelques souvenirs. Une jolie surprise, qui rappelle aussi qu’avant le streaming, écouter de la musique passait par un petit appareil blanc et une paire d’écouteurs filaires !