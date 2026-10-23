Apple ressuscite le tout premier iPod (pour ses 25 ans)

Qu’en penser ?



Pour les 25 ans de l’iPod, Apple aurait pu se contenter d’une simple publication commémorative. Mais ce petit baladeur virtuel est une manière bien plus amusante de célébrer son histoire. L’iPod a disparu du catalogue Apple, mais il conserve une place particulière dans la mémoire des utilisateurs. Et pour ceux qui ont connu les premières générations, retrouver sa molette et ses menus dans Apple Music devrait réveiller quelques souvenirs. Une jolie surprise, qui rappelle aussi qu’avant le streaming, écouter de la musique passait par un petit appareil blanc et une paire d’écouteurs filaires !

