Beats x Pokémon : Pikachu et Mimiqui débarquent sur une enceinte Pill collector !

Pikachu et Mimiqui s’invitent sur la Beats Pill !

Time to catch something new

Une édition collector avec quelques surprises

Une Beats Pill classique sous sa robe Pokémon

Qu’en penser ?



Avec Pikachu et Mimiqui, Beats signe une collaboration plutôt réussie, qui devrait séduire les collectionneurs et les amateurs de Pokémon. Les petits accessoires et l’emballage personnalisé apportent une touche supplémentaire à cette édition spéciale, même si les caractéristiques techniques restent identiques à celles de la Pill classique. Le véritable problème concerne finalement sa disponibilité : avec une commercialisation limitée à trois marchés pour le moment, les fans français devront patienter ou envisager l’importation. Dommage pour une franchise aussi populaire.

Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques,Le 12 octobre, la marque avait publié une mystérieuse vidéo sur X, accompagnée du message. Un clin d’œil évident au célèbre slogan de Pokémon, qui laissait entrevoir une enceinte traversée d’éclairs jaunes et violets.Depuis, Beats a levé le voile sur cette collaboration. Et contrairement aux premières suppositions,, le mystérieux Pokémon qui se cache sous un déguisement ressemblant à Pikachu.: le jaune électrique de Pikachu d’un côté, et une interprétation en nuances de gris de Mimiqui de l’autre. Les deux personnages apparaissent sur la grille de l’enceinte.Beats ne s’est pas contenté de modifier les couleurs de son enceinte. Pour la première fois,On retrouve notamment des breloques représentant une Poké Ball, le logo Beats et des éclairs rappelant les pouvoirs électriques de Pikachu.. Même l’emballage a été retravaillé, avec une présentation interactive destinée aux collectionneurs. La marque a d’ailleurs publié une nouvelle vidéo promotionnelle permettant de découvrir plus précisément cette édition spéciale.Sur le plan technique, cette édition collector conserve les caractéristiques de la Beats Pill commercialisée depuis 2024. Elle propose notammentpermettant notamment de profiter d’un son sans perte avec une connexion filaire.Il est également possible d’associer deux enceintes Beats Pill pour obtenir un son stéréo ou amplifier la diffusion musicale. Enfin, l’enceinte peut servir de batterie externe pour recharger un smartphone compatible. Autrement dit,. Les amateurs de Pokémon retrouveront les mêmes performances audio que sur le modèle classique.Beats a désormais confirmé la date et le prix de commercialisation.Elle sera proposée sur l’Apple Store américain et chez Target. Une commercialisation est également prévue au Royaume-Uni, notamment chez Argos, ainsi qu’en Chine.En revanche,. Pour le moment, aucune date de disponibilité ni aucun tarif en euros n’ont été communiqués. À titre de comparaison, la Beats Pill classique est actuellement proposée à 169,95 € sur l’Apple Store français.