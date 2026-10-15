Beats x Pokémon : Pikachu et Mimiqui débarquent sur une enceinte Pill collector !
Par Laurence - Publié le
Après un premier teaser et quelques images apparues chez un revendeur américain, Beats vient de dévoiler officiellement son enceinte Bluetooth Pill aux couleurs de Pokémon. Et surprise, Pikachu n’est pas seul : Mimiqui est également de la partie ! Cette édition spéciale sera commercialisée dès le 15 octobre, mais les collectionneurs français risquent d’être déçus…
Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques, Beats s’associe à The Pokémon Company pour une édition spéciale de son enceinte Bluetooth Pill, à l’occasion des 30 ans de la franchise japonaise.
Le 12 octobre, la marque avait publié une mystérieuse vidéo sur X, accompagnée du message
Depuis, Beats a levé le voile sur cette collaboration. Et contrairement aux premières suppositions, ce n’est pas uniquement Pikachu qui apparaît sur l’enceinte, mais également Mimiqui (Mimikyu en anglais), le mystérieux Pokémon qui se cache sous un déguisement ressemblant à Pikachu. Le design joue sur ce contraste : le jaune électrique de Pikachu d’un côté, et une interprétation en nuances de gris de Mimiqui de l’autre. Les deux personnages apparaissent sur la grille de l’enceinte.
Beats ne s’est pas contenté de modifier les couleurs de son enceinte. Pour la première fois, la Pill est accompagnée de petits accessoires décoratifs spécialement conçus pour cette collaboration.
On retrouve notamment des breloques représentant une Poké Ball, le logo Beats et des éclairs rappelant les pouvoirs électriques de Pikachu. L’enceinte est également livrée avec une dragonne assortie et des autocollants Pokémon. Même l’emballage a été retravaillé, avec une présentation interactive destinée aux collectionneurs. La marque a d’ailleurs publié une nouvelle vidéo promotionnelle permettant de découvrir plus précisément cette édition spéciale.
Sur le plan technique, cette édition collector conserve les caractéristiques de la Beats Pill commercialisée depuis 2024. Elle propose notamment jusqu’à 24 heures d’autonomie, une certification IP67 contre l’eau et la poussière, ainsi qu’un port USB-C permettant notamment de profiter d’un son sans perte avec une connexion filaire.
Il est également possible d’associer deux enceintes Beats Pill pour obtenir un son stéréo ou amplifier la diffusion musicale. Enfin, l’enceinte peut servir de batterie externe pour recharger un smartphone compatible. Autrement dit, les nouveautés sont essentiellement esthétiques. Les amateurs de Pokémon retrouveront les mêmes performances audio que sur le modèle classique.
Beats a désormais confirmé la date et le prix de commercialisation. La Beats Pill Pokémon sera disponible à partir d'aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2026, au prix de 149,99 dollars aux États-Unis. Elle sera proposée sur l’Apple Store américain et chez Target. Une commercialisation est également prévue au Royaume-Uni, notamment chez Argos, ainsi qu’en Chine.
En revanche, la France ne figure pas parmi les pays annoncés pour ce lancement. Pour le moment, aucune date de disponibilité ni aucun tarif en euros n’ont été communiqués. À titre de comparaison, la Beats Pill classique est actuellement proposée à 169,95 € sur l’Apple Store français.
Avec Pikachu et Mimiqui, Beats signe une collaboration plutôt réussie, qui devrait séduire les collectionneurs et les amateurs de Pokémon. Les petits accessoires et l’emballage personnalisé apportent une touche supplémentaire à cette édition spéciale, même si les caractéristiques techniques restent identiques à celles de la Pill classique. Le véritable problème concerne finalement sa disponibilité : avec une commercialisation limitée à trois marchés pour le moment, les fans français devront patienter ou envisager l’importation. Dommage pour une franchise aussi populaire.
Pikachu et Mimiqui s’invitent sur la Beats Pill !
Apple semble avoir décidé de jouer la carte de la nostalgie. Après plusieurs collaborations avec des artistes et des marques, Beats s’associe à The Pokémon Company pour une édition spéciale de son enceinte Bluetooth Pill, à l’occasion des 30 ans de la franchise japonaise.
Le 12 octobre, la marque avait publié une mystérieuse vidéo sur X, accompagnée du message
Time to catch something new. Un clin d’œil évident au célèbre slogan de Pokémon, qui laissait entrevoir une enceinte traversée d’éclairs jaunes et violets.
Depuis, Beats a levé le voile sur cette collaboration. Et contrairement aux premières suppositions, ce n’est pas uniquement Pikachu qui apparaît sur l’enceinte, mais également Mimiqui (Mimikyu en anglais), le mystérieux Pokémon qui se cache sous un déguisement ressemblant à Pikachu. Le design joue sur ce contraste : le jaune électrique de Pikachu d’un côté, et une interprétation en nuances de gris de Mimiqui de l’autre. Les deux personnages apparaissent sur la grille de l’enceinte.
Une édition collector avec quelques surprises
Beats ne s’est pas contenté de modifier les couleurs de son enceinte. Pour la première fois, la Pill est accompagnée de petits accessoires décoratifs spécialement conçus pour cette collaboration.
On retrouve notamment des breloques représentant une Poké Ball, le logo Beats et des éclairs rappelant les pouvoirs électriques de Pikachu. L’enceinte est également livrée avec une dragonne assortie et des autocollants Pokémon. Même l’emballage a été retravaillé, avec une présentation interactive destinée aux collectionneurs. La marque a d’ailleurs publié une nouvelle vidéo promotionnelle permettant de découvrir plus précisément cette édition spéciale.
Une Beats Pill classique sous sa robe Pokémon
Sur le plan technique, cette édition collector conserve les caractéristiques de la Beats Pill commercialisée depuis 2024. Elle propose notamment jusqu’à 24 heures d’autonomie, une certification IP67 contre l’eau et la poussière, ainsi qu’un port USB-C permettant notamment de profiter d’un son sans perte avec une connexion filaire.
Il est également possible d’associer deux enceintes Beats Pill pour obtenir un son stéréo ou amplifier la diffusion musicale. Enfin, l’enceinte peut servir de batterie externe pour recharger un smartphone compatible. Autrement dit, les nouveautés sont essentiellement esthétiques. Les amateurs de Pokémon retrouveront les mêmes performances audio que sur le modèle classique.
Beats a désormais confirmé la date et le prix de commercialisation. La Beats Pill Pokémon sera disponible à partir d'aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2026, au prix de 149,99 dollars aux États-Unis. Elle sera proposée sur l’Apple Store américain et chez Target. Une commercialisation est également prévue au Royaume-Uni, notamment chez Argos, ainsi qu’en Chine.
En revanche, la France ne figure pas parmi les pays annoncés pour ce lancement. Pour le moment, aucune date de disponibilité ni aucun tarif en euros n’ont été communiqués. À titre de comparaison, la Beats Pill classique est actuellement proposée à 169,95 € sur l’Apple Store français.
Qu’en penser ?
Avec Pikachu et Mimiqui, Beats signe une collaboration plutôt réussie, qui devrait séduire les collectionneurs et les amateurs de Pokémon. Les petits accessoires et l’emballage personnalisé apportent une touche supplémentaire à cette édition spéciale, même si les caractéristiques techniques restent identiques à celles de la Pill classique. Le véritable problème concerne finalement sa disponibilité : avec une commercialisation limitée à trois marchés pour le moment, les fans français devront patienter ou envisager l’importation. Dommage pour une franchise aussi populaire.