Apple Music change de look : un nouveau logo créé avec... du son !
Par Laurence - Publié le
Apple Music s’offre une nouvelle identité visuelle ! Après plusieurs indices repérés dans les bêtas d’iOS 27.2, Apple vient d’officialiser le nouveau design de son service de streaming musical. Mais elle ne s’est pas contentée de redessiner son logo. Pour cette nouvelle version, elle a fait appel au musicien Fred again.. et au studio NEST Acoustics, avec une idée originale : utiliser le son pour donner physiquement forme à son identité visuelle.
Apple a dévoilé aujourd’hui la nouvelle identité visuelle d’Apple Music, accompagnée d’une vidéo présentant les coulisses de sa création. Le projet repose sur une collaboration avec Fred again.., musicien et producteur britannique, et NEST Acoustics, un studio spécialisé dans les expériences sonores.
Plutôt que de concevoir uniquement une animation numérique, les équipes ont donc choisi une approche physique. Une composition musicale originale a été utilisée pour donner forme au nouveau logo d’Apple Music, grâce aux vibrations produites par le son.
Apple précise que le résultat a été filmé directement à la caméra, sans reposer sur une animation entièrement créée par ordinateur. La firme résume d’ailleurs son approche par une formule :
Pour accompagner cette nouvelle identité, Apple a publié une vidéo montrant les différentes étapes du processus créatif. La Pomme met notamment en avant le travail réalisé autour des vibrations et des effets physiques du son. Le tout afin de créer un lien direct entre l’identité visuelle du service et son activité principale : la musique.
Cette démarche rappelle celle adoptée récemment pour le changement d’identité d’Apple TV, avec peut-être un peu d'effets. La firme avait déjà privilégié une réalisation physique pour concevoir son nouveau logo, plutôt qu’une simple animation numérique. Avec Apple Music, Apple pousse toutefois le concept un peu plus loin, puisque la musique devient elle-même l’outil de création graphique.
Cette nouvelle identité n’arrive pas totalement par surprise. Depuis plusieurs semaines, les versions bêta d’iOS 27.2 laissaient apparaître différents changements graphiques dans Apple Music, notamment une nouvelle icône noire et blanche pour l’application. La présentation officielle permet désormais de comprendre l’origine de ce nouveau design.
Les utilisateurs devraient retrouver cette identité visuelle avec la sortie publique d’iOS 27.2, attendue la semaine prochaine. Apple n’a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités musicales à cette occasion. Il s’agit avant tout d’une évolution esthétique destinée à renouveler l’image du service.
Apple soigne une nouvelle fois sa communication autour d’un changement qui pourrait sembler relativement anodin. Après Apple TV, la firme mise sur une véritable démonstration créative pour accompagner la refonte de son identité visuelle. L’idée de fabriquer un logo à partir des vibrations d’une composition musicale est plutôt originale et correspond parfaitement à l’univers d’Apple Music. Reste que cette opération concerne essentiellement l’image du service et ne change rien, pour le moment, à l’expérience d’écoute des abonnés.
Un logo littéralement façonné par la musique
Apple a dévoilé aujourd’hui la nouvelle identité visuelle d’Apple Music, accompagnée d’une vidéo présentant les coulisses de sa création. Le projet repose sur une collaboration avec Fred again.., musicien et producteur britannique, et NEST Acoustics, un studio spécialisé dans les expériences sonores.
Plutôt que de concevoir uniquement une animation numérique, les équipes ont donc choisi une approche physique. Une composition musicale originale a été utilisée pour donner forme au nouveau logo d’Apple Music, grâce aux vibrations produites par le son.
Apple précise que le résultat a été filmé directement à la caméra, sans reposer sur une animation entièrement créée par ordinateur. La firme résume d’ailleurs son approche par une formule :
Just music, made visible.
Apple dévoile les coulisses de sa création
Pour accompagner cette nouvelle identité, Apple a publié une vidéo montrant les différentes étapes du processus créatif. La Pomme met notamment en avant le travail réalisé autour des vibrations et des effets physiques du son. Le tout afin de créer un lien direct entre l’identité visuelle du service et son activité principale : la musique.
Cette démarche rappelle celle adoptée récemment pour le changement d’identité d’Apple TV, avec peut-être un peu d'effets. La firme avait déjà privilégié une réalisation physique pour concevoir son nouveau logo, plutôt qu’une simple animation numérique. Avec Apple Music, Apple pousse toutefois le concept un peu plus loin, puisque la musique devient elle-même l’outil de création graphique.
Un nouveau design avec iOS 27.2
Cette nouvelle identité n’arrive pas totalement par surprise. Depuis plusieurs semaines, les versions bêta d’iOS 27.2 laissaient apparaître différents changements graphiques dans Apple Music, notamment une nouvelle icône noire et blanche pour l’application. La présentation officielle permet désormais de comprendre l’origine de ce nouveau design.
Les utilisateurs devraient retrouver cette identité visuelle avec la sortie publique d’iOS 27.2, attendue la semaine prochaine. Apple n’a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités musicales à cette occasion. Il s’agit avant tout d’une évolution esthétique destinée à renouveler l’image du service.
Qu’en penser ?
Apple soigne une nouvelle fois sa communication autour d’un changement qui pourrait sembler relativement anodin. Après Apple TV, la firme mise sur une véritable démonstration créative pour accompagner la refonte de son identité visuelle. L’idée de fabriquer un logo à partir des vibrations d’une composition musicale est plutôt originale et correspond parfaitement à l’univers d’Apple Music. Reste que cette opération concerne essentiellement l’image du service et ne change rien, pour le moment, à l’expérience d’écoute des abonnés.