Apple Music change de look : un nouveau logo créé avec... du son !

Un logo littéralement façonné par la musique

Just music, made visible

Apple dévoile les coulisses de sa création

Un nouveau design avec iOS 27.2

Icône Apple Music sous iOS 27.2 bêta 3

Icône Apple Music sous iOS 27.2 bêta 4

Qu’en penser ?



Apple soigne une nouvelle fois sa communication autour d’un changement qui pourrait sembler relativement anodin. Après Apple TV, la firme mise sur une véritable démonstration créative pour accompagner la refonte de son identité visuelle. L’idée de fabriquer un logo à partir des vibrations d’une composition musicale est plutôt originale et correspond parfaitement à l’univers d’Apple Music. Reste que cette opération concerne essentiellement l’image du service et ne change rien, pour le moment, à l’expérience d’écoute des abonnés.

Apple a dévoilé aujourd’hui la nouvelle identité visuelle d’Apple Music, accompagnée d’une vidéo présentant les coulisses de sa création. Le projet repose sur une collaboration avecPlutôt que de concevoir uniquement une animation numérique, les équipes ont donc choisi une approche physique. Une composition musicale originale a été utilisée pour donner forme au nouveau logo d’Apple Music, grâce aux vibrations produites par le son.La firme résume d’ailleurs son approche par une formule :Pour accompagner cette nouvelle identité,. La Pomme met notamment en avant le travail réalisé autour des vibrations et des effets physiques du son. Le tout afin de créer un lien direct entre l’identité visuelle du service et son activité principale : la musique., avec peut-être un peu d'effets. La firme avait déjà privilégié une réalisation physique pour concevoir son nouveau logo, plutôt qu’une simple animation numérique.Cette nouvelle identité n’arrive pas totalement par surprise.. La présentation officielle permet désormais de comprendre l’origine de ce nouveau design.Apple n’a pas annoncé de nouvelles fonctionnalités musicales à cette occasion. Il s’agit avant tout d’une évolution esthétique destinée à renouveler l’image du service.