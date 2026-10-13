Apple dévoile enfin son HomePod mini 2, au prix "pas mini" de 169 €

Qu’en penser ?



Avec le HomePod mini 2, Apple mise davantage sur les fonctionnalités que sur le design. La puce S10 et Siri AI constituent les évolutions les plus importantes, même si l’assistant vocal nouvelle génération ne sera pas disponible immédiatement. L’arrivée du son surround avec quatre enceintes est également intéressante, particulièrement pour les utilisateurs déjà équipés d’une Apple TV.



Mais tout cela pour un prix carrément tiré par le haut. Affiché à 169 € en France, le HomePod mini 2 coûte 70 € de plus que son prédécesseur lors de son lancement en 2020, soit une augmentation de près de 71 % en six ans. Une hausse conséquente pour une enceinte qui conserve globalement le même format, même si Apple mise sur Siri AI et ses nouvelles fonctionnalités audio pour justifier cette montée en gamme.