Apple dévoile enfin son HomePod mini 2, au prix "pas mini" de 169 €
Par Laurence - Publié le
Cinq ans après le lancement du premier modèle, Apple vient enfin de présenter le HomePod mini 2. Au programme : une nouvelle puce S10, l’arrivée de Siri AI, un système lumineux qui réagit à la musique et surtout la possibilité de créer une installation home cinéma avec quatre enceintes. Le tout dans cinq coloris, avec des précommandes ouvertes dès aujourd’hui et une commercialisation prévue le 30 octobre.
Il n'y a pas de surprise : Apple n’a absolument pas cherché à réinventer son enceinte connectée. Le HomePod mini 2 conserve son format sphérique compact, son revêtement en tissu maillé et sa surface tactile sur le dessus.
En revanche, la gamme de couleurs évolue. Cinq finitions sont désormais proposées : rose, vert, bleu, blanc et minuit. De quoi assortir l’enceinte à son intérieur, mais aussi aux couleurs de certains Mac. La véritable nouveauté se trouve à l’intérieur. Apple remplace l’ancienne puce S5, héritée de l’Apple Watch Series 5, par une puce S10, bien plus récente. Ce changement doit permettre d’améliorer le traitement audio, mais surtout de préparer l’arrivée de Siri AI.
Grâce à Siri AI, Apple promet un assistant capable de comprendre des demandes plus complexes, de tenir de véritables conversations et de répondre à des questions sur presque tous les sujets.
Comme le HomeView, Le HomePod mini 2 pourra également reconnaître jusqu’à six personnes grâce à leur voix, afin de personnaliser les réponses et les contenus proposés. Lorsqu’il est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, Siri AI pourra exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour effectuer certaines tâches.
Alors évidemment cette partie ne risque pas de faire frémir les ressortissants de l'UE, privés de la plupart des fonctionnalités IA qui sortent. Et ce, d'autant que Siri AI ne sera pas disponible dès le lancement. Apple précise que ces fonctionnalités arriveront avec une prochaine mise à jour logicielle, sans communiquer de date précise.
Apple profite également de cette nouvelle génération pour améliorer les performances audio. Grâce à la puce S10 et au traitement audio informatique, le HomePod mini 2 analyse la musique en temps réel afin d’ajuster la dynamique, le volume et le rendu sonore. L’enceinte conserve sa diffusion sonore à 360 degrés et peut toujours fonctionner seule, en paire stéréo ou dans une installation multiroom. Mais la grande nouveauté concerne le home cinéma.
Apple introduit également une nouvelle fonctionnalité baptisée Sound Glow. La surface supérieure du HomePod mini 2 devient un espace lumineux capable de réagir à la musique en temps réel. Les animations suivent les basses et les aigus, tandis que les couleurs peuvent s’adapter à la pochette de l’album en cours de lecture. Il est également possible de sélectionner différentes ambiances sonores, comme la pluie, accompagnées d’animations lumineuses spécifiques. La fonction semble essentiellement esthétique, mais pourrait apporter un peu plus de personnalité à l’enceinte.
Le HomePod mini 2 conserve naturellement son rôle de concentrateur domotique. Il permet de contrôler les accessoires compatibles avec l’application Maison, de déclencher des automatisations ou encore de gérer plusieurs équipements à l’aide d’une seule commande vocale.
Il permet toujours de détecter les sons émis par une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone et d’envoyer une notification sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch. Ou encore d'indiquer la température d'une pièce (ce que la gen. 1 faisait déjà).
La nouvelle enceinte sera aussi compatible avec les accessoires Apple Home Collection, notamment les sonnettes vidéo et les caméras connectées. Grâce à la reconnaissance faciale des caméras compatibles, Siri pourra même annoncer l’identité d’une personne qui se présente à la porte.
Les précommandes du HomePod mini 2 ouvrent ce mardi 13 octobre, avec une disponibilité annoncée pour le vendredi 30 octobre 2026. Apple propose cinq couleurs : rose, vert, bleu, blanc et minuit. Le tout pour un prix qui est vraiment très loin d'être mini puisque le HomePod mini 2 s'affiche à... 169 euros !!
Avec le HomePod mini 2, Apple mise davantage sur les fonctionnalités que sur le design. La puce S10 et Siri AI constituent les évolutions les plus importantes, même si l’assistant vocal nouvelle génération ne sera pas disponible immédiatement. L’arrivée du son surround avec quatre enceintes est également intéressante, particulièrement pour les utilisateurs déjà équipés d’une Apple TV.
Mais tout cela pour un prix carrément tiré par le haut. Affiché à 169 € en France, le HomePod mini 2 coûte 70 € de plus que son prédécesseur lors de son lancement en 2020, soit une augmentation de près de 71 % en six ans. Une hausse conséquente pour une enceinte qui conserve globalement le même format, même si Apple mise sur Siri AI et ses nouvelles fonctionnalités audio pour justifier cette montée en gamme.
Un design familier, mais cinq nouvelles couleurs
Il n'y a pas de surprise : Apple n’a absolument pas cherché à réinventer son enceinte connectée. Le HomePod mini 2 conserve son format sphérique compact, son revêtement en tissu maillé et sa surface tactile sur le dessus.
En revanche, la gamme de couleurs évolue. Cinq finitions sont désormais proposées : rose, vert, bleu, blanc et minuit. De quoi assortir l’enceinte à son intérieur, mais aussi aux couleurs de certains Mac. La véritable nouveauté se trouve à l’intérieur. Apple remplace l’ancienne puce S5, héritée de l’Apple Watch Series 5, par une puce S10, bien plus récente. Ce changement doit permettre d’améliorer le traitement audio, mais surtout de préparer l’arrivée de Siri AI.
Siri AI : enfin un assistant plus intelligent ?
Grâce à Siri AI, Apple promet un assistant capable de comprendre des demandes plus complexes, de tenir de véritables conversations et de répondre à des questions sur presque tous les sujets.
Comme le HomeView, Le HomePod mini 2 pourra également reconnaître jusqu’à six personnes grâce à leur voix, afin de personnaliser les réponses et les contenus proposés. Lorsqu’il est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, Siri AI pourra exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour effectuer certaines tâches.
Alors évidemment cette partie ne risque pas de faire frémir les ressortissants de l'UE, privés de la plupart des fonctionnalités IA qui sortent. Et ce, d'autant que Siri AI ne sera pas disponible dès le lancement. Apple précise que ces fonctionnalités arriveront avec une prochaine mise à jour logicielle, sans communiquer de date précise.
Jusqu’à quatre HomePod pour le home cinéma
Apple profite également de cette nouvelle génération pour améliorer les performances audio. Grâce à la puce S10 et au traitement audio informatique, le HomePod mini 2 analyse la musique en temps réel afin d’ajuster la dynamique, le volume et le rendu sonore. L’enceinte conserve sa diffusion sonore à 360 degrés et peut toujours fonctionner seule, en paire stéréo ou dans une installation multiroom. Mais la grande nouveauté concerne le home cinéma.
Apple introduit également une nouvelle fonctionnalité baptisée Sound Glow. La surface supérieure du HomePod mini 2 devient un espace lumineux capable de réagir à la musique en temps réel. Les animations suivent les basses et les aigus, tandis que les couleurs peuvent s’adapter à la pochette de l’album en cours de lecture. Il est également possible de sélectionner différentes ambiances sonores, comme la pluie, accompagnées d’animations lumineuses spécifiques. La fonction semble essentiellement esthétique, mais pourrait apporter un peu plus de personnalité à l’enceinte.
Quid de la maison connectée ?
Le HomePod mini 2 conserve naturellement son rôle de concentrateur domotique. Il permet de contrôler les accessoires compatibles avec l’application Maison, de déclencher des automatisations ou encore de gérer plusieurs équipements à l’aide d’une seule commande vocale.
Il permet toujours de détecter les sons émis par une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone et d’envoyer une notification sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch. Ou encore d'indiquer la température d'une pièce (ce que la gen. 1 faisait déjà).
La nouvelle enceinte sera aussi compatible avec les accessoires Apple Home Collection, notamment les sonnettes vidéo et les caméras connectées. Grâce à la reconnaissance faciale des caméras compatibles, Siri pourra même annoncer l’identité d’une personne qui se présente à la porte.
Prix et disponibilité
Les précommandes du HomePod mini 2 ouvrent ce mardi 13 octobre, avec une disponibilité annoncée pour le vendredi 30 octobre 2026. Apple propose cinq couleurs : rose, vert, bleu, blanc et minuit. Le tout pour un prix qui est vraiment très loin d'être mini puisque le HomePod mini 2 s'affiche à... 169 euros !!
Qu’en penser ?
Avec le HomePod mini 2, Apple mise davantage sur les fonctionnalités que sur le design. La puce S10 et Siri AI constituent les évolutions les plus importantes, même si l’assistant vocal nouvelle génération ne sera pas disponible immédiatement. L’arrivée du son surround avec quatre enceintes est également intéressante, particulièrement pour les utilisateurs déjà équipés d’une Apple TV.
Mais tout cela pour un prix carrément tiré par le haut. Affiché à 169 € en France, le HomePod mini 2 coûte 70 € de plus que son prédécesseur lors de son lancement en 2020, soit une augmentation de près de 71 % en six ans. Une hausse conséquente pour une enceinte qui conserve globalement le même format, même si Apple mise sur Siri AI et ses nouvelles fonctionnalités audio pour justifier cette montée en gamme.