Apple Music Radio dépasse les 50 millions d'auditeurs par mois, selon Zane Lowe
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple ne donne presque jamais de chiffres sur l'audience de ses radios. Zane Lowe s'en est chargé à sa place : l'animateur vedette du service annonce plus de 50 millions d'auditeurs uniques chaque mois, et en profite pour raconter des débuts nettement moins glorieux, quand les artistes ne répondaient même pas à ses invitations.
L'info sort d'un entretien accordé au podcast On the Record de Billboard, publié le 18 novembre. Zane Lowe y déclare que ses équipes touchent aujourd'hui, toutes antennes confondues, plus de 50 millions d'auditeurs uniques par mois, un total qu'il qualifie lui-même d'énorme pour une radio partie de zéro il y a onze ans. La confidence tranche avec les habitudes de la maison, puisque la dernière prise de parole officielle sur le sujet remonte à 2019, quand Eddy Cue évoquait vaguement des dizaines de millions d'auditeurs pour Beats 1 sans jamais donner le moindre détail. Lowe ajoute que ses stations ont diffusé plus de 6 500 artistes différents sur la seule année en cours, et que plus de la moitié d'entre eux sont des nouveaux venus ou des artistes émergents, alors que les grandes radios commerciales tournent sur des playlists minuscules répétées en boucle.
L'animateur en profite pour raconter l'été 2015, quand il quitte la BBC pour lancer Beats 1 aux côtés de Jimmy Iovine. Il pensait que les artistes rencontrés pendant ses années londoniennes le suivraient naturellement, il se sentait même inarrêtable à l'époque, raconte-t-il. La réponse a été un silence complet, les musiciens établis refusaient de miser sur un service qui n'avait encore rien prouvé. Du coup, toute l'équipe s'est tournée vers les artistes émergents, et ce plan B a plutôt bien tourné : Billie Eilish est passée à l'antenne avec Ocean Eyes, Khalid y a défendu son premier album American Teen, et Bryson Tiller sa toute première chanson.
La radio d'Apple a pas mal grossi depuis. Beats 1 arrive en juin 2015, seule, puis devient Apple Music 1 en août 2020 en même temps que débarquent Apple Music Hits et Apple Music Country, et la famille s'agrandit encore fin 2024 avec trois antennes de plus, dont Apple Música Uno pour la musique latine. Bonne nouvelle d'ailleurs, depuis août 2025 ces six stations s'écoutent gratuitement sur TuneIn sans le moindre compte.
Un chiffre lâché au détour d'une interview n'a pas la valeur d'un bilan financier, d'autant qu'Apple ne détaille jamais sa façon de compter ses auditeurs, donc chacun en fera ce qu'il veut. La radio en direct, ce vieux truc que le streaming devait enterrer, est pourtant devenue un luxe que presque plus personne ne s'offre, parce que faire écouter le même morceau à tout le monde au même moment, pendant que les algorithmes personnalisent tout le reste, demande des moyens et pas de confiance. Zane Lowe n'y croyait pas trop lui-même en 2015, et c'est finalement lui qui aligne les 50 millions aujourd'hui.
Un chiffre rare chez Apple
L'info sort d'un entretien accordé au podcast On the Record de Billboard, publié le 18 novembre. Zane Lowe y déclare que ses équipes touchent aujourd'hui, toutes antennes confondues, plus de 50 millions d'auditeurs uniques par mois, un total qu'il qualifie lui-même d'énorme pour une radio partie de zéro il y a onze ans. La confidence tranche avec les habitudes de la maison, puisque la dernière prise de parole officielle sur le sujet remonte à 2019, quand Eddy Cue évoquait vaguement des dizaines de millions d'auditeurs pour Beats 1 sans jamais donner le moindre détail. Lowe ajoute que ses stations ont diffusé plus de 6 500 artistes différents sur la seule année en cours, et que plus de la moitié d'entre eux sont des nouveaux venus ou des artistes émergents, alors que les grandes radios commerciales tournent sur des playlists minuscules répétées en boucle.
Silence radio au lancement
L'animateur en profite pour raconter l'été 2015, quand il quitte la BBC pour lancer Beats 1 aux côtés de Jimmy Iovine. Il pensait que les artistes rencontrés pendant ses années londoniennes le suivraient naturellement, il se sentait même inarrêtable à l'époque, raconte-t-il. La réponse a été un silence complet, les musiciens établis refusaient de miser sur un service qui n'avait encore rien prouvé. Du coup, toute l'équipe s'est tournée vers les artistes émergents, et ce plan B a plutôt bien tourné : Billie Eilish est passée à l'antenne avec Ocean Eyes, Khalid y a défendu son premier album American Teen, et Bryson Tiller sa toute première chanson.
De Beats 1 à six stations
La radio d'Apple a pas mal grossi depuis. Beats 1 arrive en juin 2015, seule, puis devient Apple Music 1 en août 2020 en même temps que débarquent Apple Music Hits et Apple Music Country, et la famille s'agrandit encore fin 2024 avec trois antennes de plus, dont Apple Música Uno pour la musique latine. Bonne nouvelle d'ailleurs, depuis août 2025 ces six stations s'écoutent gratuitement sur TuneIn sans le moindre compte.
On en dit quoi ?
Un chiffre lâché au détour d'une interview n'a pas la valeur d'un bilan financier, d'autant qu'Apple ne détaille jamais sa façon de compter ses auditeurs, donc chacun en fera ce qu'il veut. La radio en direct, ce vieux truc que le streaming devait enterrer, est pourtant devenue un luxe que presque plus personne ne s'offre, parce que faire écouter le même morceau à tout le monde au même moment, pendant que les algorithmes personnalisent tout le reste, demande des moyens et pas de confiance. Zane Lowe n'y croyait pas trop lui-même en 2015, et c'est finalement lui qui aligne les 50 millions aujourd'hui.