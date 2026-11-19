On en dit quoi ?



Un chiffre lâché au détour d'une interview n'a pas la valeur d'un bilan financier, d'autant qu'Apple ne détaille jamais sa façon de compter ses auditeurs, donc chacun en fera ce qu'il veut. La radio en direct, ce vieux truc que le streaming devait enterrer, est pourtant devenue un luxe que presque plus personne ne s'offre, parce que faire écouter le même morceau à tout le monde au même moment, pendant que les algorithmes personnalisent tout le reste, demande des moyens et pas de confiance. Zane Lowe n'y croyait pas trop lui-même en 2015, et c'est finalement lui qui aligne les 50 millions aujourd'hui.