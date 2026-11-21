AirPods : réglez enfin le bruit ambiant en deux gestes avec iOS 27
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis iOS 27, le mode Audio adaptatif des AirPods se règle directement depuis le Centre de contrôle de l'iPhone, avec un curseur qui dose la part de bruit extérieur qu'on laisse passer. Le réglage existait, mais Apple l'avait enterré si profondément dans les menus que presque personne ne l'utilisait. On vous explique où le trouver et ce qu'il change au quotidien.
L'Audio adaptatif est arrivé il y a trois ans sur les AirPods Pro 2, avec une promesse simple : laisser les écouteurs mélanger en continu la réduction active de bruit et le mode Transparence selon ce qui se passe autour de vous. Dans un métro bruyant, ils isolent, et dès que quelqu'un vous adresse la parole ou qu'une annonce retentit, ils laissent passer les voix. Le système fonctionne bien, mais il décide tout seul, et certains le trouvent trop permissif ou au contraire trop isolant. Apple proposait bien un ajustement, à condition d'ouvrir Réglages, de passer par le menu Bluetooth, de toucher le petit (i) à côté de ses écouteurs et de dénicher le curseur au fond de la fiche. Autant dire que la plupart des utilisateurs ignoraient son existence.
iOS 27 remonte ce réglage à la surface. Avec les AirPods dans les oreilles, déroulez le Centre de contrôle, laissez le doigt appuyé sur le curseur de volume, puis touchez le bouton Mode d'écoute qui s'affiche en bas à gauche. Vous retrouvez les modes habituels, et c'est en sélectionnant Adaptatif qu'un nouveau curseur apparaît. Vers la gauche, les sons extérieurs reviennent, presque comme en Transparence. Tirez-le à fond vers la droite et les AirPods isolent nettement plus. Le dosage se fait par petits paliers, en temps réel. Une fois la position choisie, les écouteurs s'en servent comme point de départ et continuent de s'adapter autour.
Ce curseur ne concerne que les AirPods compatibles avec l'Audio adaptatif, c'est-à-dire les AirPods Pro 2, les AirPods Pro 3 et les AirPods 4 à réduction active de bruit, AirPods 5, et a priori AirPods Max 2. Les AirPods 4 classiques et les générations précédentes n'ont pas droit au mode, le curseur n'apparaîtra donc pas chez eux. L'ancien réglage des paramètres Bluetooth reste en place, d'ailleurs. Sa plage est un peu plus large, de quoi pousser le dosage encore un cran plus loin si celle du Centre de contrôle ne vous suffit pas.
Apple ne met jamais ce genre de petite retouche en avant pendant ses keynotes. C'est bien dommage, elle change l'usage au quotidien bien plus qu'un nouveau coloris. L'Audio adaptatif est sans doute le meilleur mode d'écoute des AirPods, et il restait pénalisé par un réglage introuvable. Le remonter dans le Centre de contrôle, à deux gestes du curseur de volume, est la bonne décision. On aimerait d'ailleurs qu'Apple fasse le même ménage pour d'autres options enterrées dans les fiches Bluetooth, la détection de port ou l'audio spatial par exemple. Si vous avez des AirPods récents, essayez-le dans les transports, ça prend deux minutes et on s'y fait très vite.
Si les réglages audio de vos écouteurs vous intéressent, jetez un œil à cet article sur les nouveautés d'iOS 27 pour vos AirPods, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Un mode automatique un peu rigide
L'Audio adaptatif est arrivé il y a trois ans sur les AirPods Pro 2, avec une promesse simple : laisser les écouteurs mélanger en continu la réduction active de bruit et le mode Transparence selon ce qui se passe autour de vous. Dans un métro bruyant, ils isolent, et dès que quelqu'un vous adresse la parole ou qu'une annonce retentit, ils laissent passer les voix. Le système fonctionne bien, mais il décide tout seul, et certains le trouvent trop permissif ou au contraire trop isolant. Apple proposait bien un ajustement, à condition d'ouvrir Réglages, de passer par le menu Bluetooth, de toucher le petit (i) à côté de ses écouteurs et de dénicher le curseur au fond de la fiche. Autant dire que la plupart des utilisateurs ignoraient son existence.
Le curseur arrive dans le Centre de contrôle
iOS 27 remonte ce réglage à la surface. Avec les AirPods dans les oreilles, déroulez le Centre de contrôle, laissez le doigt appuyé sur le curseur de volume, puis touchez le bouton Mode d'écoute qui s'affiche en bas à gauche. Vous retrouvez les modes habituels, et c'est en sélectionnant Adaptatif qu'un nouveau curseur apparaît. Vers la gauche, les sons extérieurs reviennent, presque comme en Transparence. Tirez-le à fond vers la droite et les AirPods isolent nettement plus. Le dosage se fait par petits paliers, en temps réel. Une fois la position choisie, les écouteurs s'en servent comme point de départ et continuent de s'adapter autour.
Tous les AirPods n'y auront pas droit
Ce curseur ne concerne que les AirPods compatibles avec l'Audio adaptatif, c'est-à-dire les AirPods Pro 2, les AirPods Pro 3 et les AirPods 4 à réduction active de bruit, AirPods 5, et a priori AirPods Max 2. Les AirPods 4 classiques et les générations précédentes n'ont pas droit au mode, le curseur n'apparaîtra donc pas chez eux. L'ancien réglage des paramètres Bluetooth reste en place, d'ailleurs. Sa plage est un peu plus large, de quoi pousser le dosage encore un cran plus loin si celle du Centre de contrôle ne vous suffit pas.
On en dit quoi ?
Apple ne met jamais ce genre de petite retouche en avant pendant ses keynotes. C'est bien dommage, elle change l'usage au quotidien bien plus qu'un nouveau coloris. L'Audio adaptatif est sans doute le meilleur mode d'écoute des AirPods, et il restait pénalisé par un réglage introuvable. Le remonter dans le Centre de contrôle, à deux gestes du curseur de volume, est la bonne décision. On aimerait d'ailleurs qu'Apple fasse le même ménage pour d'autres options enterrées dans les fiches Bluetooth, la détection de port ou l'audio spatial par exemple. Si vous avez des AirPods récents, essayez-le dans les transports, ça prend deux minutes et on s'y fait très vite.
Si les réglages audio de vos écouteurs vous intéressent, jetez un œil à cet article sur les nouveautés d'iOS 27 pour vos AirPods, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.