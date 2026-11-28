(PRODUCT)RED : 20 ans de partenariat avec Apple

Comme l'a repéré Mark Gurman, il semble que. Evidemment, avec l'IA, on n'est jamais sûr que la photo soit bien authentique, mais l'on se réjouit de voir cette nouvelle couleur apparaître dans la gamme :Le principe est assez simple : une partie des recettes générées par la vente de produits estampillés (PRODUCT)RED est reversée au Fonds mondial, notamment pour financer le dépistage, la prévention et l'accès aux traitements contre le VIH en Afrique subsaharienne. Depuis le début de ce partenariat, Apple a ainsi reversé plus de 250 millions de dollars.. Il faudra toutefois attendre 2017 pour voir débarquer les premiers iPhone (PRODUCT)RED, avec les iPhone 7 et 7 Plus. Suivront les iPhone 8 et 8 Plus, XR, 11, 12 et 12 mini, 13 et 13 mini, 14 et 14 Plus, ainsi que les iPhone SE de deuxième et troisième générations.: bracelets, coques en cuir et en silicone, Smart Cover pour iPad, casques et écouteurs Beats ou encore cartes cadeaux iTunes., jusqu'à retirer de son catalogue son dernier accessoire (PRODUCT)RED en mars 2026. La firme a néanmoins poursuivi son engagement financier, notamment grâce à ses campagnes annuelles de dons liées aux achats effectués via Apple Pay.