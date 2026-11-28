Le HomePod Mini rouge (RED) déjà mis en rayon ? (photo)
Par Didier Pulicani - Publié le
L'annonce semble imminente, Apple devrait lancer un HomePod mini (RED), de couleur rouge, dès la semaine prochaine.
Comme l'a repéré Mark Gurman, il semble que certains employés aient déjà mis en rayon les appareils, un peu en avance. Evidemment, avec l'IA, on n'est jamais sûr que la photo soit bien authentique, mais l'on se réjouit de voir cette nouvelle couleur apparaître dans la gamme :
En sus de l'enceinte, Apple pourrait proposer un AirPods Max 2, un bracelet Sport pour l’Apple Watch et une dragonne destinée à l’iPhone et aux AirPods Pro.
Lancé en 2006 à l'initiative de Bono, le chanteur de U2, et de Bobby Shriver, le programme (PRODUCT)RED vise à mobiliser les grandes entreprises dans la lutte contre le sida. Le principe est assez simple : une partie des recettes générées par la vente de produits estampillés (PRODUCT)RED est reversée au Fonds mondial, notamment pour financer le dépistage, la prévention et l'accès aux traitements contre le VIH en Afrique subsaharienne. Depuis le début de ce partenariat, Apple a ainsi reversé plus de 250 millions de dollars.
Le tout premier produit Apple à bénéficier de ce coloris fut l'iPod nano de deuxième génération en octobre 2006, suivi des iPod shuffle et iPod touch. Il faudra toutefois attendre 2017 pour voir débarquer les premiers iPhone (PRODUCT)RED, avec les iPhone 7 et 7 Plus. Suivront les iPhone 8 et 8 Plus, XR, 11, 12 et 12 mini, 13 et 13 mini, 14 et 14 Plus, ainsi que les iPhone SE de deuxième et troisième générations.
Les Apple Watch Series 6, 7, 8 et 9 ont également bénéficié de cette déclinaison, tout comme de nombreux accessoires : bracelets, coques en cuir et en silicone, Smart Cover pour iPad, casques et écouteurs Beats ou encore cartes cadeaux iTunes.
Depuis 2023, Apple avait cependant progressivement délaissé ce coloris emblématique, jusqu'à retirer de son catalogue son dernier accessoire (PRODUCT)RED en mars 2026. La firme a néanmoins poursuivi son engagement financier, notamment grâce à ses campagnes annuelles de dons liées aux achats effectués via Apple Pay.
Comme l'a repéré Mark Gurman, il semble que certains employés aient déjà mis en rayon les appareils, un peu en avance. Evidemment, avec l'IA, on n'est jamais sûr que la photo soit bien authentique, mais l'on se réjouit de voir cette nouvelle couleur apparaître dans la gamme :
En sus de l'enceinte, Apple pourrait proposer un AirPods Max 2, un bracelet Sport pour l’Apple Watch et une dragonne destinée à l’iPhone et aux AirPods Pro.
(PRODUCT)RED : 20 ans de partenariat avec Apple
Lancé en 2006 à l'initiative de Bono, le chanteur de U2, et de Bobby Shriver, le programme (PRODUCT)RED vise à mobiliser les grandes entreprises dans la lutte contre le sida. Le principe est assez simple : une partie des recettes générées par la vente de produits estampillés (PRODUCT)RED est reversée au Fonds mondial, notamment pour financer le dépistage, la prévention et l'accès aux traitements contre le VIH en Afrique subsaharienne. Depuis le début de ce partenariat, Apple a ainsi reversé plus de 250 millions de dollars.
Le tout premier produit Apple à bénéficier de ce coloris fut l'iPod nano de deuxième génération en octobre 2006, suivi des iPod shuffle et iPod touch. Il faudra toutefois attendre 2017 pour voir débarquer les premiers iPhone (PRODUCT)RED, avec les iPhone 7 et 7 Plus. Suivront les iPhone 8 et 8 Plus, XR, 11, 12 et 12 mini, 13 et 13 mini, 14 et 14 Plus, ainsi que les iPhone SE de deuxième et troisième générations.
Les Apple Watch Series 6, 7, 8 et 9 ont également bénéficié de cette déclinaison, tout comme de nombreux accessoires : bracelets, coques en cuir et en silicone, Smart Cover pour iPad, casques et écouteurs Beats ou encore cartes cadeaux iTunes.
Depuis 2023, Apple avait cependant progressivement délaissé ce coloris emblématique, jusqu'à retirer de son catalogue son dernier accessoire (PRODUCT)RED en mars 2026. La firme a néanmoins poursuivi son engagement financier, notamment grâce à ses campagnes annuelles de dons liées aux achats effectués via Apple Pay.