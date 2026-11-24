Product(RED), le retour ? Apple préparerait de nouveaux produits dès décembre
Par Laurence - Publié le
Après un long hiatus, Apple pourrait relancer sa collaboration avec Product(RED) à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre prochain. Selon Bloomberg, la firme préparerait deux nouvelles déclinaisons de ses produits audio : un HomePod mini 2 entièrement rouge et un AirPods Max 2 associant une finition argentée à une Digital Crown rouge. Un retour symbolique pour cette gamme solidaire, absente du catalogue Apple depuis plusieurs années.
Apple pourrait profiter du début du mois de décembre pour introduire de nouveaux coloris dans sa gamme audio. Selon Bloomberg, Elle préparerait une version Product(RED) du HomePod mini 2, dont le lancement interviendrait aux alentours du 1er décembre, date de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Cette nouvelle déclinaison adopterait un revêtement extérieur en tissu maillé rouge, reprenant ainsi la couleur emblématique du partenariat entre Apple et Product(RED). Le changement serait essentiellement esthétique, aucune modification technique n’étant évoquée pour cette version particulière. Apple compléterait ainsi les coloris déjà proposés pour son enceinte connectée, tout en renouant avec une initiative caritative qui a longtemps occupé une place importante dans son catalogue.
La seconde nouveauté serait un peu plus originale. Contrairement au HomePod mini, qui adopterait une finition entièrement rouge, les AirPods Max 2 Product(RED) miseraient sur une association de plusieurs couleurs. Le casque disposerait d’une structure argentée, d’écouteurs recouverts d’un tissu maillé blanc et d’un arceau également blanc. La touche de rouge serait réservée à la Digital Crown, la petite molette située sur le dessus de l’écouteur et permettant notamment de contrôler la lecture et le volume.
Cette combinaison marquerait également le retour d’une finition argentée, actuellement absente des coloris proposés pour l’AirPods Max. Là encore, Bloomberg ne mentionne aucune modification des caractéristiques techniques du casque.
Les deux produits audio pourraient ne pas être les seuls concernés. Selon une source citée par 9to5Mac, Apple aurait également développé une version Product(RED) de son AirTag. Le petit traceur Bluetooth pourrait ainsi rejoindre la collection, même si aucune information ne permet pour le moment de confirmer sa commercialisation. Il n’est pas non plus certain qu’un éventuel AirTag rouge soit présenté en même temps que les deux produits audio. Apple pourrait donc limiter cette première annonce aux AirPods Max 2 et au HomePod mini 2.
Apple collabore depuis de nombreuses années avec Product(RED), une initiative qui contribue au financement de programmes de lutte contre le sida, puis d'autres pathologies. Dans le cadre de ce partenariat, une partie des revenus générés par les produits concernés est reversée à des programmes de santé. La marque a notamment proposé des iPhone, des Apple Watch et différents accessoires dans cette couleur.
Les derniers iPhone Product(RED) commercialisés par Apple étaient les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, lancés en 2022. Depuis, la firme a progressivement abandonné ces déclinaisons, au point de ne plus proposer actuellement aucun appareil ni accessoire Product(RED) dans son catalogue. Le choix du 1er décembre ne serait évidemment pas anodin. En associant le lancement de nouveaux coloris à la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple pourrait redonner de la visibilité à son partenariat avec Product(RED).
Un HomePod mini 2 entièrement rouge
Apple pourrait profiter du début du mois de décembre pour introduire de nouveaux coloris dans sa gamme audio. Selon Bloomberg, Elle préparerait une version Product(RED) du HomePod mini 2, dont le lancement interviendrait aux alentours du 1er décembre, date de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Cette nouvelle déclinaison adopterait un revêtement extérieur en tissu maillé rouge, reprenant ainsi la couleur emblématique du partenariat entre Apple et Product(RED). Le changement serait essentiellement esthétique, aucune modification technique n’étant évoquée pour cette version particulière. Apple compléterait ainsi les coloris déjà proposés pour son enceinte connectée, tout en renouant avec une initiative caritative qui a longtemps occupé une place importante dans son catalogue.
Un AirPods Max 2 argenté avec une touche de rouge
La seconde nouveauté serait un peu plus originale. Contrairement au HomePod mini, qui adopterait une finition entièrement rouge, les AirPods Max 2 Product(RED) miseraient sur une association de plusieurs couleurs. Le casque disposerait d’une structure argentée, d’écouteurs recouverts d’un tissu maillé blanc et d’un arceau également blanc. La touche de rouge serait réservée à la Digital Crown, la petite molette située sur le dessus de l’écouteur et permettant notamment de contrôler la lecture et le volume.
Cette combinaison marquerait également le retour d’une finition argentée, actuellement absente des coloris proposés pour l’AirPods Max. Là encore, Bloomberg ne mentionne aucune modification des caractéristiques techniques du casque.
Un AirTag rouge également en préparation ?
Les deux produits audio pourraient ne pas être les seuls concernés. Selon une source citée par 9to5Mac, Apple aurait également développé une version Product(RED) de son AirTag. Le petit traceur Bluetooth pourrait ainsi rejoindre la collection, même si aucune information ne permet pour le moment de confirmer sa commercialisation. Il n’est pas non plus certain qu’un éventuel AirTag rouge soit présenté en même temps que les deux produits audio. Apple pourrait donc limiter cette première annonce aux AirPods Max 2 et au HomePod mini 2.
Qu’en penser ?
Apple collabore depuis de nombreuses années avec Product(RED), une initiative qui contribue au financement de programmes de lutte contre le sida, puis d'autres pathologies. Dans le cadre de ce partenariat, une partie des revenus générés par les produits concernés est reversée à des programmes de santé. La marque a notamment proposé des iPhone, des Apple Watch et différents accessoires dans cette couleur.
Les derniers iPhone Product(RED) commercialisés par Apple étaient les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, lancés en 2022. Depuis, la firme a progressivement abandonné ces déclinaisons, au point de ne plus proposer actuellement aucun appareil ni accessoire Product(RED) dans son catalogue. Le choix du 1er décembre ne serait évidemment pas anodin. En associant le lancement de nouveaux coloris à la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple pourrait redonner de la visibilité à son partenariat avec Product(RED).