HomePod mini 2 : pourquoi ces utilisateurs déçus les renvoient déjà à Apple

Qu’en penser ?



La possibilité d’utiliser les HomePod mini 2 comme enceintes permanentes d’un Mac constitue une amélioration intéressante, notamment pour ceux qui souhaitent profiter d’une installation stéréo sans multiplier les câbles. Mais il semblerait qu'Apple rencontre de sérieux soucis... et à ce prix, c'est difficilement acceptable... Pour le moment, la firme n’a pas encore communiqué officiellement sur la question...