HomePod mini 2 : pourquoi ces utilisateurs déçus les renvoient déjà à Apple
Par Laurence - Publié le
À peine commercialisé, le HomePod mini 2 rencontre ses premières difficultés. Plusieurs utilisateurs signalent des dysfonctionnements lorsqu’ils tentent d’utiliser les nouvelles enceintes d’Apple comme sortie audio permanente de leur Mac. A tel point que certains ont déjà décidé de retourner leurs appareils.
Avec le HomePod mini 2, Apple promet enfin de pouvoir utiliser ses enceintes comme sortie audio par défaut d’un Mac, sans les contraintes habituelles d’AirPlay. Cette fonctionnalité repose sur une connexion AirPlay persistante, censée survivre aux redémarrages et aux mises en veille de l’ordinateur. Elle nécessite macOS 27.2, le logiciel HomePod 27.2 et un Mac compatible Wi-Fi 6E ou une norme plus récente.
Il est possible d’utiliser une seule enceinte ou d’en associer deux pour profiter d’un son stéréo. Les HomePod de deuxième génération sont également compatibles avec cette nouveauté. En théorie, cette évolution corrige l’un des principaux défauts des premiers HomePod mini, dont l’utilisation avec un Mac souffrait trop régulièrement de latence et de déconnexions. Mais les premiers témoignages montrent que tout ne fonctionne pas encore comme prévu.
Sur les forums US, plusieurs utilisateurs décrivent deux problèmes distincts. Chez certains, l’option permettant d’activer la connexion permanente n’apparaît tout simplement pas, même avec un ordinateur répondant aux exigences d’Apple. Lors d'un test avec un Mac mini M4 (The Verge), les enceintes se comportaient alors comme de simples appareils AirPlay, avec des coupures, des anomalies sonores et des changements intempestifs de sortie audio.
D’autres utilisateurs parviennent à établir la connexion, mais celle-ci disparaît après une mise en veille ou un redémarrage. Un propriétaire explique ainsi avoir acheté deux HomePod mini 2 spécialement pour son Mac. Pourtant, le système revenait automatiquement aux haut-parleurs de son Studio Display. Une simple notification pouvait même suffire à faire perdre la connexion avec les enceintes. Un autre utilisateur, équipé d’un Mac Studio, rapporte un dysfonctionnement similaire dès la première sortie de veille.
Une piste technique commence toutefois à émerger. Sur Reddit, un utilisateur équipé d’un MacBook Pro M3 Max et d’un réseau UniFi a constaté que la connexion directe échouait lorsque ses HomePod utilisaient la bande Wi-Fi 6 GHz.
Les enceintes basculaient alors vers AirPlay classique, avec une latence d’environ une demi-seconde. En passant sur un réseau limité à 5 GHz, il aurait retrouvé une connexion stable et réactive. Cette observation demeure néanmoins isolée et ne permet pas d’établir l’origine de tous les dysfonctionnements.
La possibilité d’utiliser les HomePod mini 2 comme enceintes permanentes d’un Mac constitue une amélioration intéressante, notamment pour ceux qui souhaitent profiter d’une installation stéréo sans multiplier les câbles. Mais il semblerait qu'Apple rencontre de sérieux soucis... et à ce prix, c'est difficilement acceptable... Pour le moment, la firme n’a pas encore communiqué officiellement sur la question...
Une nouvelle fonction qui ne fonctionne pas toujours
Avec le HomePod mini 2, Apple promet enfin de pouvoir utiliser ses enceintes comme sortie audio par défaut d’un Mac, sans les contraintes habituelles d’AirPlay. Cette fonctionnalité repose sur une connexion AirPlay persistante, censée survivre aux redémarrages et aux mises en veille de l’ordinateur. Elle nécessite macOS 27.2, le logiciel HomePod 27.2 et un Mac compatible Wi-Fi 6E ou une norme plus récente.
Il est possible d’utiliser une seule enceinte ou d’en associer deux pour profiter d’un son stéréo. Les HomePod de deuxième génération sont également compatibles avec cette nouveauté. En théorie, cette évolution corrige l’un des principaux défauts des premiers HomePod mini, dont l’utilisation avec un Mac souffrait trop régulièrement de latence et de déconnexions. Mais les premiers témoignages montrent que tout ne fonctionne pas encore comme prévu.
Des HomePod qui disparaissent après une simple notification
Sur les forums US, plusieurs utilisateurs décrivent deux problèmes distincts. Chez certains, l’option permettant d’activer la connexion permanente n’apparaît tout simplement pas, même avec un ordinateur répondant aux exigences d’Apple. Lors d'un test avec un Mac mini M4 (The Verge), les enceintes se comportaient alors comme de simples appareils AirPlay, avec des coupures, des anomalies sonores et des changements intempestifs de sortie audio.
D’autres utilisateurs parviennent à établir la connexion, mais celle-ci disparaît après une mise en veille ou un redémarrage. Un propriétaire explique ainsi avoir acheté deux HomePod mini 2 spécialement pour son Mac. Pourtant, le système revenait automatiquement aux haut-parleurs de son Studio Display. Une simple notification pouvait même suffire à faire perdre la connexion avec les enceintes. Un autre utilisateur, équipé d’un Mac Studio, rapporte un dysfonctionnement similaire dès la première sortie de veille.
Le Wi-Fi 6 GHz serait-il responsable ?
Une piste technique commence toutefois à émerger. Sur Reddit, un utilisateur équipé d’un MacBook Pro M3 Max et d’un réseau UniFi a constaté que la connexion directe échouait lorsque ses HomePod utilisaient la bande Wi-Fi 6 GHz.
Les enceintes basculaient alors vers AirPlay classique, avec une latence d’environ une demi-seconde. En passant sur un réseau limité à 5 GHz, il aurait retrouvé une connexion stable et réactive. Cette observation demeure néanmoins isolée et ne permet pas d’établir l’origine de tous les dysfonctionnements.
Qu’en penser ?
La possibilité d’utiliser les HomePod mini 2 comme enceintes permanentes d’un Mac constitue une amélioration intéressante, notamment pour ceux qui souhaitent profiter d’une installation stéréo sans multiplier les câbles. Mais il semblerait qu'Apple rencontre de sérieux soucis... et à ce prix, c'est difficilement acceptable... Pour le moment, la firme n’a pas encore communiqué officiellement sur la question...