Les robot-taxis en panique à San Francisco : les autorités sévissent !

Des robot-taxis bloqué dans le béton !

Cruise sommé de réduire sa flotte de 50%

couacs

La sécurité du public voyageur reste notre priorité absolue. L'objectif principal de la réglementation du DMV est le fonctionnement en toute sécurité des véhicules autonomes et la sécurité du public qui partage la route avec ces véhicules.



Le DMV enquête sur des incidents récents concernant des véhicules de croisière à San Francisco. Le DMV est en contact avec Cruise et les responsables de l'application des lois pour déterminer les faits et a demandé à Cruise de réduire immédiatement sa flotte active de véhicules en service de 50 % jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et que Cruise prenne les mesures correctives appropriées pour améliorer la sécurité routière. Cruise a accepté une réduction de 50% et n'aura pas plus de 50 véhicules sans conducteur en service pendant la journée et 150 véhicules sans conducteur en service la nuit.



Le DMV se réserve le droit, après enquête sur les faits, de suspendre ou de révoquer les permis de test et / ou de déploiement s'il est déterminé qu'il existe un risque déraisonnable pour la sécurité publique.

effectuant des manoeuvres étranges au milieu de la circulation. Heureusement, c'était à petite vitesse, mais tout de même ! Il s'agissait en fait d'un manque de connexion 5G, causée par un événément sportif dans la ville qui avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes et qui saturaient les antennes. Plus récemment, l'enrobé venait être posé, et la voiture n'a sans doute pas vu les panneaux de déviation et les quilles, qui ne bloquaient apparemment pas assez le passage. Enfin, plus gênant cette fois, selon l'opérateur, le robot avait bien identifié le camion arrivant sirènes hurlantes et à toute allure, mais elle n'a pas eu le temps de l'éviter. Une fois le choc produit, la voiture s'immobilise, ce qui a forcé le camion à stopper son activité, et les accidents sont fréquents, et pas seulement avec les robots. même si l'on perçoit que le système n'est pas encore totalement mature en cas de situation compliquée. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a pas eu (à notre connaissance) de mort lié à ces véhicules, mais il parait difficile de prédire l'absence total de risque malgré toutes les précautions prises en amont.