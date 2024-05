Rivian propose une méthode inédite de streaming dans ses SUV électriques !

YouTube

Spotify

Netflix

YouTube débarque chez Rivian !

... et même Google Cast !

depuis plusieurs années déjà, en intégrant ces différents services, y compris Disney+, Apple Music ou encore Apple Podcast ces derniers mois, de quoi s'occuper pendant les trajets et aussi durant les recharges, qui peuvent parfois prendre une bonne trentaine de minutes., y compris sur Android Automotive -nous étions surpris de son absence sur de nombreux modèles encore récemment.pour regarder des vidéos, d'autant que le système sonore intégré est bluffant, idéal pour de petites série pendant la recharge.. Le système fonctionne sur iPhone, à condition d'avoir une application Google (YouTube, Chrome etc.).L'intérêt est surtout de pouvoir, sans devoir le rechercher dans son historique par exemple. Lancer YouTube, chercher sa vidéo, retrouver où l'on s'était arrêté... Cela prend parfois plusieurs minutes, autant de temps perdu lorsqu'il faut réaliser l'opération inverse quand on quitte son véhicule. Précisons que, tandis que son pendant audio pourra fonctionner pendant la conduite.Récemment, il se murmurait que! A ce propos, de nombreux ingénieurs travaillant chez Rivian proviennent de Tesla et d'Apple, ce qui explique en grande partie la qualité assez exceptionnelle du système -à se demander pourquoi Apple n'a toujours pas racheté cette marque, même si la rumeur est réapparue ces derniers jours.