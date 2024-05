Tesla propose enfin du délestage pour sa borne Wall Connector ! (Mais c'est cher)

Wall Connector

C'est quoi le délestage ?

suffit

Enfin du délestage pour le Wall Connector

Grâce à la Gestion dynamique de l’énergie, la puissance du Wall Connector s'adapte automatiquement en temps réel à la consommation énergétique du domicile de son propriétaire, permettant à tout véhicule électrique Tesla ou non-Tesla, une meilleure expérience de recharge lorsque les appareils ménagers ne sont pas utilisés.

Spécifications techniques

Ce matériel est exclusivement destiné à être utilisé avec le Wall Connector Tesla 3e génération.



VITESSE MAXIMALE, TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE : rechargez votre VE avec la certitude de bénéficier d'une puissance optimale, sans surcharger l'installation électrique de votre domicile.



VITESSES DE RECHARGE AMÉLIORÉES : bénéficiez de puissances de recharge améliorées grâce à une technologie de pointe qui recharge vos véhicules rapidement.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : exploitez tout le potentiel de l'énergie disponible grâce à une redistribution efficace de la puissance. L'équilibrage de charge intelligent optimise la distribution de l'énergie en temps réel.



ÉCONOMIES RELATIVES À L'INSTALLATION : optimisez la consommation d'énergie et réduisez les coûts en évitant les mises à niveau électriques coûteuses, ce qui se traduit par des économies relatives à l'installation importantes.

Outre les célèbres SuperChargers, Elon Musk a développé assez tôt, qui permet de brancher facilement sa Tesla sur son lieu d'arrivée. Mais ces dernières années, ce modèle avait pris du retard sur la concurrence...Avec 9 kVA, si vous allumez le four (3000 à 4000W), le fer à repasser et que le chauffe-eau se met en route,Alors imaginez si vous deviez encore rajouter une borne de 7 ou 11 kW !: passer de 15 à 30 kVA double pratiquement le prix de la souscription, soit 200€ de plus par an ! L'équivalent deC'est d'autant plus ridicule que ce n'est tout simplement... pas utile.En effet,Plus facile à dire qu'à faire pas vrai ? Même si la plupart des véhicules proposent des créneaux de charge programmables, cela demande une petite gymnastique : vais-je faire du repassage ce soir ? Les enfants vont-ils se doucher tard ? Quid de mon petit chauffage d'appoint ?Depuis quelques années, les bornes proposent plus de souplesse,-c'est ce qu'on appelle du délestage et je vous expliquait déjà ce système il y a quelques mois dans mon test de la borne Beny . Plus besoin de programmer ou de jouer avec les puissances,Elle est donc capable de savoir combien consomme la maison, grâce à un petit outil installé sur le compteur : laLe système est très simple : il va. Cette dernière n'a plus qu'à fournir la puissance voulue !Cette nouvelle propriété s'ajoute aux deux fonctionnalités de gestion de l’énergie déjà disponibles :– qui permet un ajustement manuel de la puissance lors de la mise en service pour offrir une compatibilité optimale à l’installation électrique domestique ; et la– qui permet de connecter plusieurs Wall Connectors ensemble, afin d'ajuster automatiquement leur puissance et partager l'énergie, de façon à recharger plusieurs véhicules simultanément.Malheureusement,, et il faudra débourser... 225€ ! C'est assez cher pour une simple pince ampèremétrique, même avec un peu de connectivité. Pour le prix de la borne Tesla, vous pouvez avoir une borne Beny que je vous ai testée récemment) avec le délestage inclus... mais sans le logo Tesla :-)En revanche,: si vous produisez trop d'énergie, il pourrait être intéressant de déclencher la charge, même en journée ! Avec la pince, c'est a priori possible, et Tesla sait le faire avec le PowerWall (la batterie de maison).