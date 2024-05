Le Tesla Cybertruck est déjà visible en Allemagne, mais interdiction de monter dedans !

Plus pratique qu'un pick-up, plus performant qu'une voiture de sport, inspiration Cyberpunk



Le design futuriste du Cybertruck s'inspire de l'esthétique cyberpunk, que l'on retrouve notamment dans les films “Blade Runner” et “L'Espion qui m'aimait”. Sa structure en acier inoxydable 30X laminée à froid ultra-résistante le protège contre les rayures, les coups et la corrosion à long terme, offrant ainsi une robustesse largement supérieure aux normes de l’industrie.



La version hautes-performances du Cybertruck, appelée Cyberbeast, effectue le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes, tout en maintenant une grande stabilité à haute vitesse. La suspension pneumatique adaptative de série effectue des ajustements à la milliseconde pour optimiser la tenue de route et le confort. La direction “steer-by-wire” associée aux roues arrières-directrices permettent au Cyberbeast d’offrir le comportement d'une voiture de sport et un meilleur rayon de braquage que la plupart des berlines.



La benne intègre deux prises de 120V et une prise de 240V permettant de vous brancher où que vous alliez. Pour la première fois, la technologie de transfert d’énergie bidirectionnelle Tesla Powershare permet de recharger n'importe quel appareil, véhicule électrique ou même d’alimenter une maison via le port de recharge.