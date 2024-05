Tesla, BYD, VinFast, scooters/motos, quads, jet-skis & buggy électriques au Cap d'Agde ce week-end !

. C'est dans ce cadre que le Cap d'Agde accueille la 6** édition de « e- Cap », le 1° salon héraultais dédié à la mobilité électrique, les samedi 4 et dimanche 5 mai 2024. Organisé par l'Association « E-Cap », avec le soutien de la Ville d'Agde, le Salon se tient sur les quais du Centre Port, au pied de la grande roue, elle-même électrique.e-, et découvrir les innovations et projets de développement de la mobilité verte. L'essor de ce marché est principalement dû aux évolutions technologiques des demières années, comme par exemple l'augmentation d'autonomie des batteries permettant de couvrir des distances toujours plus longues.Des engins terrestres et nautiques Le Salon « e-Cap » est destiné à toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre, et accueilleou encore des véhicules mythiques reconditionnés en électrique comme les 2 CV et Méhari. Côté mer, des paddles, jets board et jets ski, tous électriques, seront également démonstration dans le port. Des concessionnaires automobiles, qui font la part belle aux énergies propres, participent également à ce salon, parmi lesquels Ford, Hyundai, Kia, Opel, Tesla, Volvo, le tout dernier combi Volkswagen ou encore de nouveaux arrivants comme le chinois BYD ou le vietnamien Vinfast.Côté associatif, le Club Tesla d'Occitanie profite de ce salon pour réunir une soixantaine de véhicules présents tout le week-end.Tous les engins seront à disposition du public pour effectuer des essais sur piste ou directement sur route.et son Agglomération Hérault- Méditerranée, s'engagent activement depuis de nombreuses années dans la protection d'un environnement exceptionnel.Aujourd'hui, une destination touristique durable repose sur l'innovation dans les modes de déplacement.Ils viennent ainsi faciliter les mobilités pour enrichir le séjour des clientèles.