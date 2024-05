L'Apple Car de retour avec Rivian ?

Un partenariat avec Rivian pourrait également impliquer indirectement Amazon, ce qui pourrait ouvrir la porte à une collaboration entre Apple et Amazon dans le domaine de l'IA générative, ont indiqué les sources.

Apple et Rivian, deux philosophies très compatibles

nouveau CarPlay (qui remplace l'instrumentation)

, en s'associant avec des constructeurs pour la palteforme électrique et se concentrant sur le design, le software et la connectivité.. Le site n'est pas toujours très fiable, mais il parvient tout de même à glaner quelques informations utiles de temps en temps.En voilà une information assez étrange... on se demande ce que vient faire l'IA d'Amazon dans l'histoire ! En effet,, mais il s'agit d'un partenariat avant-tout automobile ! Et si Apple semble chercher des partenaires pour l'intelligence artificielle, elle semble plutôt se tourner vers Google ou vers OpenAI...Il faut dire que, avec un vrai savoir-faire sur la connectivité et le logiciel. Comme nous l'avons vu dans notre essai du Rivian R1S , la voiture rappelle beaucoup la philosophie de Cupertino et de la firme d'Elon Musk, allant même jusqu'à reprendre certains comportements logiciels dans les véhicules.Ironiquement,, sans doute car le système interne est déjà suffisamment évolué pour s'en passer. Quant à intégrer lechez Rivian, cela semble assez compromis, pour les mêmes raisons. Bref, difficile de savoir ce qu'Apple pourrait préparer avec Rivian, sauf un éventuel rachat, comme la rumeur le laissait entendre.