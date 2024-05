General Motors abandonne CarPlay : décryptage de cette décision controversée !

Une analyse de l'abandon de CarPlay par General Motors

entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus annuels provenant des abonnements d'ici 2030

Apple ne semblait pas particulièrement ouverte aux commentaires sur les domaines que CarPlay pouvait améliorer. Un ancien cadre supérieur de GM se souvient que ses coéquipiers avaient recommandé un ajustement en fonction de leurs idées sur la façon dont les écrans pouvaient être perturbants. « L’un des ingénieurs d’Apple a déclaré : « Écoutez, notre système est meilleur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que nous vous disons de faire ?' », se souvient ce cadre, demandant l'anonymat pour éviter des représailles professionnelles. "Il n'a même pas été tenu compte de nos décennies d'expérience en matière de gestion de la distraction des conducteurs."



Apple ne voulait plus simplement projeter une copie d'iOS sur l'écran d'infodivertissement, elle voulait que l'iPhone supervise le système complet derrière le volant. Ce truc était sacro-saint à Détroit. Wexler de GM affirme que le CarPlay de nouvelle génération, dont GM a eu connaissance avant l'annonce, a été un « facteur majeur » dans sa décision de s'éloigner d'Apple.

Un premier jet jet plus que mitigé

Le récent voyage de Los Angeles à San Diego – pour assister à un événement médiatique pour le Blazer EV, ironiquement – a commencé sans incident. Mais ensuite les fenêtres ont refusé de fonctionner. Et puis l'écran d'infodivertissement a complètement fondu les plombs, coincé dans une boucle interminable d'extinction, de rallumage, d'affichage d'une carte centrée au milieu de l'océan Pacifique, avant de s'éteindre à nouveau. Et ce jusqu'à ce que nous quittions l'autoroute et redémarrions la voiture. Tout allait bien après la réinitialisation, mais une heure plus tard, cela s'est reproduit.



Au départ, le Blazer EV allait très bien. Mais à environ 25 minutes de Gallipolis, il y a eu une brève pause dans l'audio Bluetooth, puis tout l'écran d'infodivertissement est devenu noir. Les commandes de chauffage, de climatisation et de volume fonctionnaient toujours, mais toutes les icônes manquaient. Google Maps indiquait toujours ma position, et j'avais toujours la vitesse et l'autonomie, alors j'ai pensé que la voiture allait bien, et ce n'était qu'un petit problème.



Je suis resté assis sur le bord de la route pendant les 20 minutes suivantes, parcourant les forums Lyriq et les publications Reddit, en espérant qu'il y aurait une solution rapide et que je pourrais reprendre la route. Le consensus est que si la réinitialisation n’a pas fonctionné, de nombreux problèmes d’infodivertissement Lyriq ont été résolus lorsque le véhicule passe en « veille profonde », désactivant bon nombre de ses modules informatiques complexes. Cela impliquerait de s’éloigner d’un véhicule verrouillé pendant au moins cinq minutes, ce qui n’était pas envisageable sur une autoroute très fréquentée.



J’ai envisagé de me rentrer et de mettre fin à l'expérience. Cependant, j'avais besoin d'une charge rapide pour rentrer chez moi, et j'étais proche de mon premier arrêt à une borne. Il était tout simplement plus logique de continuer. La réinitialisation avait également supprimé les données de navigation dont j'avais besoin pour me rendre à la borne de recharge rapide de Gallipolis. Pour ajouter l’insulte à l’injure, il n’y avait aucun moyen de saisir à nouveau les directions car l’écran principal ne fonctionnait pas. J'ai utilisé à la hâte mon téléphone et l'ai placé sur les bouches d'aération, naviguant vers les stations de recharge rapide via le petit écran de mon vénérable iPhone.

L'avis de Mac4Ever

L'illustration de la nouvelle génération de CarPlay sur le site d'Apple

Pour rappel,. Dans un joli pas de valse, le constructeur a dans un premier temps clairement évoqué une décision motivée par une potentielle manne financière , avec, puis l'équipe communicante s'est emparée du second temps pour tenter de justifier l'abandon des systèmes d'Apple et de Google pour des raisons de sécurité , et doncEnfin, pour le dernier temps (avant que la valse ne recommence), et via une longue analyse de nos confrères de Bloomberg , nous apprenons aujourd'hui que cette décision aurait été motivée par des problèmes de communication avec Cupertino, et surtout parPersonne n'est dupe, et. Qu'un constructeur ne désire pas laisser le contrôle sur les données utilisateurs et sur les éventuels revenus est totalement normal, Mercedes-Benz l'a d'ailleurs clairement évoqué dernièrement (tout en indiquant que la version moins intrusive de CarPlay serait toujours proposée).Le problème vient surtout de la proposition du constructeur et des envies des clients. Certains acteurs du marché, comme Tesla ou encore Rivian , proposent leur propre système, parfois en se passant de CarPlay et s'en sortent fort bien, y compris au niveau des ventes.et c'est même révélé catastrophique pour les premiers utilisateurs. Voici un florilège des premières impressions :Évidemment, ce n'est qu'un premier jet, et le constructeur peut redresser la barre à l'avenir. Toutefois,. En 2021, Apple indiquait que la présence de CarPlay était un critère primordial pour 79% des acheteurs d'une voiture neuve dans un sondage mené aux US.A titre personnel, je serais clairement chagriné de ne pas pouvoir profiter de l'interface d'Apple dans mon prochain véhicule, ou tout du moins. Cela ne veut toutefois pas dire que certains ne se laisseront pas tenter, et que je ne pourrais pas être séduit par une proposition particulièrement réussie.General Motors devra donc(s'appuyant sur Android Automotive),(la conduite mains libres sur autoroute Super Cruise est proposée à 2500$, puis 25$ par mois après 3 ans),Le client aura toujours le dernier mot, et si les futurs acheteurs se tournent vers d'autres véhicules car le système embarqué n'est pas convaincant et qu'il n'est pas possible de passer par CarPlay ou Android Auto,Le constructeur choisira-t-il de, seul l'avenir (et les chiffres de ventes) nous le diront. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres critères, remarques et envies dans les commentaires ci-dessous.