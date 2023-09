BMW iX1 : autonomie en hausse et bonus écologique. Mieux que le Model Y de Tesla ?

eDrive20 : un iX1 d'entrée de gamme

bien mais pas top

Autonomie en hausse et bonus écologique

Une concurrente pour le Model Y de Tesla ?

Comme vous avez pu le voir dans notre test complet du iX1 xDrive30 , le SUV de BMW ne manque pas d'atouts, à commencer par son look, sa finition, la technologie embarquée et l'aura de BMW,. Qu'à cela ne tienne, BMW dégaine aujourd'hui l'eDrive20, une nouvelle version d'entrée de gamme dotée d'un seul moteur sur l'essieu avant (contre 2 pour le xDrive30). Certes, la puissance passe de 313 à 204ch, le 0 à 100 km/h de 5,6 à 8,6s,(22kW en option, mais cela fera dépasser le seuil pour le bonus écologique). La puissance maximum de la charge rapide n'est donc pas extraordinaire par rapport à la concurrence, mais BMW indique tout de même une recharge de 10 à 80% en 29 minutes dans les meilleurs conditions, ce qui resteacceptable.En sus d'une autonomie comprise entre 430 à 475km WLTP (contre entre 396 et 439km pour le xDrive30), l'atout principal de cet eDrive20 vient de son tarif. En effet, proposé à partir de 46 900 euros,, une baisse substantielle par rapport aux 57 150 euros minimum demandés actuellement pour le xDrive 30 (ce qui l'empêche de profiter du bonus éco).La cible de ce BMW iX1 eDrive20 est toute trouvée. En sus de faire de l'ombre aux copines allemandes Mercedes EQA et Audi Q4 e-tron nettement plus coûteuses,(pour une autonomie WLTP de 455km). Toutefois, l'américain arrive encore à tirer son épingle du jeu avec. Comme la Model 3, le SUV de Tesla devrait également profiter d'un rafraîchissement , mais ce dernier ne devrait pas arriver avant 2024, au mieux.Cet avantage tarifaire pourra toutefois, dont le système de navigation et de planification maison, l'aide au stationnement, la caméra de recul, la climatisation bi-zone, les aides à la conduite, ou encore l'écran Curved Display.Notons que BMW France propose pour le lancementet la peinture métallisée. Reste à savoir si cette nouvelle proposition de BMW sera suffisante pour ravir au Model Y son titre de voiture la plus vendue en Europe au premier semestre.