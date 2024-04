Le Tesla Cybertruck officiellement visible en France, Suisse, Belgique.. ! Bientôt vendu en Europe ?

Image Tesla Owners Club France

Tesla lance la tournée Cyber Odyssey en Europe

Il sera ainsi possible d’approcher ce véhicule déjà emblématique, d’en apprendre davantage sur ses caractéristiques et fonctionnalités uniques ainsi que son ingénierie innovante.

Plus pratique qu'un pick-up, plus performant qu'une voiture de sport, inspiration Cyberpunk



Le design futuriste du Cybertruck s'inspire de l'esthétique cyberpunk, que l'on retrouve notamment dans les films “Blade Runner” et “L'Espion qui m'aimait”. Sa structure en acier inoxydable 30X laminée à froid ultra-résistante le protège contre les rayures, les coups et la corrosion à long terme, offrant ainsi une robustesse largement supérieure aux normes de l’industrie.



La version hautes-performances du Cybertruck, appelée Cyberbeast, effectue le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes, tout en maintenant une grande stabilité à haute vitesse. La suspension pneumatique adaptative de série effectue des ajustements à la milliseconde pour optimiser la tenue de route et le confort. La direction “steer-by-wire” associée aux roues arrières-directrices permettent au Cyberbeast d’offrir le comportement d'une voiture de sport et un meilleur rayon de braquage que la plupart des berlines.



La benne intègre deux prises de 120V et une prise de 240V permettant de vous brancher où que vous alliez. Pour la première fois, la technologie de transfert d’énergie bidirectionnelle Tesla Powershare permet de recharger n'importe quel appareil, véhicule électrique ou même d’alimenter une maison via le port de recharge.

Quid d'une sortie en Europe ?

Le Cybertruck est produit au sein de la Gigafactory d’Austin au Texas. Les livraisons client ont débuté en décembre 2023. Alors que la montée en cadence de la production prendra du temps, Tesla se concentre sur le marché nord-américain, où les pick-ups sont très populaires. Le Cybertruck n'est actuellement pas disponible en Europe et Tesla n'a pas annoncé de calendrier pour le lancement des livraisons en dehors de l'Amérique du Nord.

camion

Notre essai inédit du Tesla Cybertruck !

Cette apparition, en dehors des routes américaines, est en fait le résultat d'une grande opération de communication de Tesla,À partir de cette semaine et jusqu'au 7 juillet, lprécise la marque.En France,, dans le cadre du salon VivaTech, qui se déroule porte de Versailles puis à Station F du 26 au 29 mai, Lyon (1–3 juin), Mulhouse (30 mai), Bordeaux (10–12 juin), Pennes-Mirabeau, près de Marseille (7–9 juin), Monaco (5–9 juin), Cybertruck Odyssey au Store Tesla de Saint Ouen sur Seine (14–18 juin). Il entamera ensuite une tournée nationale et sera visible dans de nombreuses régions., la plupart des capitales européennes sont en effet concernées.Récemment, Tesla a convié quelques journalistes européens à tester le Cybertruck aux USA (Turbo pour la France),Cependant, dans son communiqué (ci-dessous), Tesla reste encore évasif, mais ne ferme pas totalement la porte.Il faut dure que le produit ne semble. Comme vous avez pu le lire dans notre essai , on se couperait facilement un doigt à la fermeture d'une porte ou avec un petit choc sur les ailes :Reste qu'une, au prix de quelques évolutions de style et de sécurité. Cela étant, son gabarit apparait peu adapté à nos routes et nos centre-ville pour un usage du quotidien, même si beaucoup oublient que ceest vendu