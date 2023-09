Megane E-Tech : comment accéder à Netflix, Prime Video, et myCanal ?

Megane E-Tech : comment accéder à Netflix, Prime Video, Canal+ etc. ?

• Avoir installé la dernière version d'Android Automotive

• Lancer le navigateur Vivaldi fourni avec le système

Malheureusement, depuis la commercialisation de la voiture, le nombre de programme reste faible. Il faut en effetà Android Automotive, qui possède ses propres interfaces et APIs. Le travail n'est pas compliqué, mais l'automobile exige des phases de validations plus poussées que sur un smartphone.En attendant que les choses bougent et que chaque programme bénéficie d'une version native, il existe un, il faut au préalable :Depuis le dernier update,. Il faut alors utiliser les différents sites web pour accéder aux vidéos. Google conserve vos identifiants, ce qui permet d'éviter d'entrer à chaque fois son login, mot de passe etc. Finalement, il n'y a pas tellement de différences avec une véritable application native.Evidemment,(l'image est à peine plus grande qu'un Fold 5), mais la surface reste suffisante pour s'occuper pendant les charges.D'après notre lecteur @taxipeymeinade (qui fait le taxi dans la Riviera française et que l'on remercie pour toutes ces infos !),Sur certaines vidéos, cela peut s'avérer suffisant pour suivre un live ou un podcast.Actuellement,, et cela pourrait encore continuer avec la sortie du nouveau Scénic début 2024 !